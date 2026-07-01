КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ (КОМИНТЕРН)

Коммунистический Интернационал, III Интернационал, объединение коммунистических партий, руководимое из единого центра, как мировая партия.

Был создан 4 марта 1919 г. под руководством большевиков на I конгрессе в Москве из левых течений в социал-демократических партиях и членов Федерации иностранных групп. К Коминтерну на время присоединились Итальянская социалистическая партия, Норвежская рабочая партия, левые социал-демократы Швеции, Французская социалистическая партия, НСДПГ и др. Этот процесс расширения сопровождался размежеванием левых с правыми социал-демократами и центристами. В условиях революционного подъема к Коминтерну примкнуло немало демократических социалистов и анархистов, которые затем покинули его ряды. II конгресс Коминтерна 1920 г. принял устав и 21 условие вступления в Коминтерн, призванные по сути сделать партии однотипными и жестко отделенными от социал-демократии. В результате Коминтерн окончательно превратился в международную партию, управляемую Исполкомом Коминтерна (ИККИ), работающим под контролем РКП(б). Председателем Коминтерна в 1919-1926 был Г. Зиновьев . В 1919-1927 гг. Коминтерн пытался поддерживать революционные процессы во всем мире, вступая в союзы с левыми социалистами и антиимпериалистическими движениями. III Конгресс Коминтерна 1921 г. осудил левых радикалов, стремившихся к немедленному началу пролетарских революций без достаточных предпосылок, и констатировал, что мировая революция – это длительный процесс. После того, как гоминьдан разгромил компартию Китая в 1927 г., Коминтерн под руководством И. Сталина развернул борьбу со всеми политическими силами от фашистов до социал-демократов. Эта линия VI конгресса Коминтерна 1928 г. привела к изоляции коммунистических партий от других левых сил. Но после разгрома коммунистов в Германии в 1933 г. из-за отсутствия взаимодействия с социал-демократами в борьбе с нацизмом, линия Коминтерна снова резко меняется. На VII конгрессе Коминтерна в 1935 г. его новый лидер Г. Димитров с согласия Сталина взял курс на создание «Народного фронта» с участием коммунистов, социал-демократов и демократов. В 1936 г. «Народные фронты» пришли к власти во Франции, Испании и Чили. Это ослабило позиции фашизма, но коммунисты использовали новую стратегию для установления контроля над Второй республикой в Испании во время гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. К тому же Большой террор, жертвами которого стало и множество работников и активистов Коминтерна, привел социал-демократов к выводу об опасности союза с коммунистами, которые могут уничтожить своих союзников. К 1939 г. политика «Народного фронта» сошла на нет. Советско-германский пакт о ненападении 1939 г. подорвал авторитет Коминтерна еще сильнее. Компартии должны были критиковать обе стороны Второй мировой войны . Только после начала Великой Отечественной войны Коминтерн вернулся к борьбе за сплочение всех левых, демократических и патриотических сил на борьбу с фашизмом. Очевидная зависимость коммунистических партий от московского руководства затрудняла их деятельность и сковывала внешнюю политику СССР. 15 мая - 10 июня 1943 г. по предложению президиума ИККИ Коминтерн был распущен.

Исторические источники:

Коминтерн и Вторая мировая война. М., 1998;

Коминтерн и идея мировой революции. М., 1998;

Коминтерн против фашизма. М., 1999;

Коммунистический интернационал в документах. 1919-1932. М., 1933;

Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) и Коминтерн. 1919-1943 гг. М., 2004;

VII конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны. Сборник документов. М., 1975.

Автор статьи: Шубин А.В.