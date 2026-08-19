КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Международная организация коммунистов, созданная на Учредительном (Первом) конгрессе, состоявшемся 2-6 марта 1919 года в Москве. Большинство участников конгресса представляло РКП (б) – партию, захватившую власть в России в ходе революции 1917 года. Инициатором создания Коминтерна в конце 1918 года выступил В.И. Ленин, рассчитывавший на объединение леворадикальных сил в европейском рабочем движении для подготовки и осуществления социалистической революции в своих странах.

Программные установки, разработанные Н.И. Бухариным и Л.Д. Троцким и принятые Первым конгрессом, провозглашали начало новой исторической эпохи, «эпохи коммунистической революции пролетариата». В рамках этой эпохи «рабочий класс должен разрушить господство капитала, сделать невозможными войны, стереть границы между государствами, превратить весь мир в работающее само на себя сообщество, осуществить свободу и братство народов».

Решающим инструментом революционной борьбы Коминтерн провозглашал коммунистическую партию как «партию нового типа», построенную на основах жесткой дисциплины и централизации. Именно ей отводилась роль политического стержня «диктатуры пролетариата», которая впервые стала реальностью в дни Парижской коммуны 1871 года, а в Октябре 1917 года утвердилась в России. Для обеспечения массовой поддержки коммунистов накануне захвата власти следовало создавать Советы рабочих и крестьянских депутатов как органы классовой «социалистической демократии».

Такое видение перспектив мирового развития отвечало не только радикальной интерпретации марксистской теории исторического процесса, но и реалиям послевоенного кризиса, в ходе которого произошло несколько политических революций. В 1918-1920 годах в большинстве европейских стран были образованы коммунистические партии, рабочее движение испытывало процесс радикализации, сохранял свою популярность лозунг «Сделаем как в России!». Весной 1919 года в Венгрии и Баварии были провозглашены Советские республики, просуществовавшие несколько недель.

Большевики трактовали революционный подъем в странах Западной и Центральной Европы как подтверждение своего курса на немедленную пролетарскую революцию во всемирном масштабе. Ее противниками оказывались не только правящие буржуазные круги, но и социал-демократические партии, выступавшие за реформистский, нереволюционный путь перехода от капитализма к социализму. В обстановке раскола международного рабочего движения лидеры Коминтерна сделали ставку на решительный разрыв с «оппортунистами», формирование собственных кадров профессиональных революционеров, строгую конспирацию и использование методов подпольной работы, опробованных большевиками в борьбе с самодержавием.

Организационное оформление Коммунистического Интернационала произошло на его Втором конгрессе (19 июля – 17 августа 1920 года). Согласно принятому уставу эта организация выступала в роли «всемирной партии пролетариата», состоявшей из национальных секций. Руководящим органом Коминтерна в перерывах между конгрессами являлся его Исполком (ИККИ), председателем которого был избран Г.Е. Зиновьев. Исполком Коминтерна принял на себя роль «генерального штаба мировой революции», распространяя по всему миру воззвания и директивы, отправляя для поддержки отдельных компартий эмиссаров с опытом подпольной борьбы и значительные средства из государственных резервов России. Он получил право исключать из рядов коммунистического движения любые группы или фракции, нарушавшие партийную дисциплину. В составе Исполкома и его аппарата доминировали представители РКП(б), в Москве (здание ИККИ располагалась на Моховой улице напротив Кутафьей башни Кремля) на постоянной основе начали свою работу и делегаты от зарубежных компартий.

К моменту открытия Третьего конгресса Коминтерна (22 июня – 12 июля 1921 года) в мире насчитывалось уже 48 коммунистических партий. Ленин, год назад впервые выступивший против «детской болезни «левизны» в коммунизме», в ходе конгресса продолжил атаку на левацкие элементы. Последние настаивали на продолжении бесплодных вооруженных восстаний, наиболее известным из которых стала «мартовская акция» 1921 года в Германии. Решения Третьего конгресса признавали откат революционной волны в Европе, осуждали «теорию наступления» на твердыни капитализма любой ценой и ориентировали компартии на период длительной работы по завоеванию массового влияния.

Первым реальным воплощением новой линии стала тактика «единого рабочего фронта» (декабрь 1921 года), которая подразумевала сотрудничество с социал-демократическими партиями в ежедневной борьбе за права трудящихся. Параллельно коммунистические партии готовили революционные выступления в тех странах Европы, где так и не сложилось стабильных политических режимов. В 1923-1924 годах такие попытки предпринимались в Германии, Болгарии, прибалтийских странах, однако неизменно приводили к разгрому повстанцев и репрессиям против коммунистов. В результате череды поражений компартии оказывались на периферии политической борьбы, теряли своих сторонников, воспринимались общественным мнением как антинациональная сила и «рука Москвы».

Пятый конгресс Коминтерна (17 июня – 8 июля 1924 года) пришел к признанию стабилизации мировой капиталистической системы, снабженной эпитетами «временная и частичная». В новых условиях акцент в деятельности компартий переносился на выдвижение «переходных требований», активизацию профсоюзной и парламентской работы, проведение антивоенных акций. Решения конгресса подчеркнули, что в своих основных чертах будущие революции пойдут по пути российской и гарантией успеха может быть только копирование опыта РКП(б). Лозунг «большевизации» зарубежных компартий подразумевал перестройку партийных организаций на основе производственного принципа, дальнейшее утверждение в них жесткой иерархии и диктата «верхов». Детальная отчетность компартий перед московским Исполкомом стимулировала бюрократические тенденции в нем самом, приводила к постоянным кадровым перетряскам («чисткам»).

Руководящие органы Коминтерна на протяжении 20-х годов продолжали игнорировать различие государственных интересов Советского Союза и национальных условий борьбы отдельных коммунистических партий. Серьезный ущерб их политической деятельности нанес внутрипартийный конфликт в РКП(б) после смерти Ленина. Его идеологическим оформлением стал вопрос о «возможности построения социализма в одной стране». Фракция Сталина-Бухарина, дававшая на него безоговорочно утвердительный ответ, отодвигала на второй план продвижение вперед пролетарских революций по всему миру. Ее оппоненты (Троцкий и Зиновьев) продолжали настаивать на временном характере стабилизации в странах Европы и США, а также на неспособности СССР в одиночку противостоять мировому капитализму.

В результате конфликта в ВКП(б) более трех лет не созывался очередной конгресс Коминтерна, оперативные вопросы решались в Политбюро российской партии и на заседаниях ее делегации в ИККИ. После отставки Зиновьева в начале 1926 г. было решено перейти к системе коллективного руководства, работой в Исполкоме Коминтерна стал руководить Бухарин. Он координировал работу над программой Коммунистического Интернационала, которая была принята на его Шестом конгрессе (17 июля – 1 сентября 1928 года). В этом документе был уточнен «маршрут мировой революции», дана оценка современного положения как «третьего периода» послевоенного развития, ставящего под вопрос стабилизацию капитализма. Советский Союз рассматривался как база и главный оплот будущей социалистической революции, «отечество трудящихся всего мира». В то же время программа Коминтерна не смогла трезво оценить опасность фашизма в ряде стран Европы, авторитарно-бюрократическую деградацию советской политической системы.

На рубеже 30-х годов режим единоличного правления Сталина, утвердившийся в СССР, был перенесен и на Коминтерн. Его проявлениями стал жесткий идеологический диктат, шедший извне, предрешенность кадровых и политических вопросов, отсутствие обратной связи между Москвой и национальными центрами коммунистического движения. В то же время Сталин избегал прямого руководства Коминтерном, его указания претворяли в жизнь работавшие в ИККИ представители ВКП(б) В.М. Молотов, И.А. Пятницкий, В.Г. Кнорин.

Политическую линию Коммунистического Интернационала в начале 30-х годов отличал радикальный отказ от сотрудничества с социалистами (тактика «класс против класса») и курс на раскол профсоюзного движения в отдельных странах. В результате компартии не смогли в полной мере использовать благоприятный шанс для новой попытки завоевания массового влияния, который открыл перед ними мировой экономический кризис, начавшийся осенью 1929 года. Несмотря на активную антифашистскую пропаганду, коммунисты отказывались от совместных действий с социалистами в борьбе с режимом Муссолини и нацистским движением в Германии. Приход фашизма к власти многие коммунисты воспринимали как последнюю, но неизбежную стадию эволюции капиталистического строя.

Поворот Коминтерна к новой политической линии после прихода Гитлера к власти связан с деятельностью Георгия Димитрова, выступившего против левизны и сектантства, за сотрудничество всех антифашистских сил. Линия на установление «антифашистского народного фронта» подразумевала возврат к союзу с социалистами и либерально-буржуазными партиями, объединение революционных и реформистских профсоюзов, защиту политических свобод и парламентской демократии от наступления фашизма и реакции.

Седьмой конгресс Коминтерна (25 июля – 20 августа 1935 года) закрепил новый курс, Георгий Димитров был избран Генеральным секретарем Исполкома Коминтерна. Практическим воплощением нового курса стало образование правительства Народного фронта во Франции (май 1936 года). Победа коалиции левых сил в Испании привела к военному мятежу и развязыванию в стране гражданской войны (1936-1939), в ходе которой Коминтерн оказал серьезную поддержку республиканскому правительству.

Серьезный удар по авторитету компартий нанесли репрессии, развернувшиеся в СССР во второй половине 30-х годов. Многие деятели Коминтерна, руководители коммунистических партий и политэмигранты из стран, где господствовали авторитарные режимы, стали жертвами надуманных обвинений в шпионаже, диверсиях и вредительстве. Не меньший ущерб международному коммунистическому движению нанесло и следование в фарватере советской внешней политики на начальном этапе Второй мировой войны. После начала военных действий коммунисты получили из Москвы указания вести пацифистскую пропаганду, не делая различия между гитлеровским режимом и его противниками, поскольку Советский Союз был связан обязательствами пакта о ненападении с нацистской Германией. Ряды компартий покинули тысячи активистов и функционеров, отказавшихся принять тезис о том, что начавшаяся война является империалистической и в равной степени несправедливой с обеих сторон.

Позиция Коминтерна радикально изменилась после вероломного нападения Германии на Советский Союз. Коммунисты вернулись в единый фронт народов, противостоявших фашистской агрессии, активно включились в движение Сопротивления в своих странах. Эвакуированный в Уфу аппарат ИККИ сосредоточил внимание на антифашистской пропаганде в оккупированных странах, была налажена координация действий подпольных групп и партизанских отрядов, работавших под руководством коммунистов. В советском тылу готовились кадры, способные взять на себя руководство революционным движением после завершения Второй мировой войны.

15 мая 1943 года Президиум ИККИ объявил о подготовке роспуска Коминтерна. В обращении к компартиям говорилось о том, что эта организация не соответствует более актуальным задачам политической борьбы коммунистов, сковывает «независимость отдельных секций». В основе данного решения лежали стратегические соображения Сталина, который стремился упрочить позиции СССР в антигитлеровской коалиции и тем самым – в борьбе за послевоенное устройство мира.

Роспуск Коминтерна не привел к принципиальной перестройке организационной структуры коммунистического движения. Значительная часть аппарата ИККИ переместилась в международный отдел ЦК ВКП(б), продолжая выполнять функции оперативного контроля над деятельностью отдельных компартий. В послевоенные годы коммунисты разных стран использовали новые формы сотрудничества (Коминформ, международные совещания компартий), не ставя под вопрос организационную и идеологическую гегемонию КПСС.

Источники:

10 лет Коминтерна в решениях и цифрах. М. – Л. 1929.

Коммунистический Интернационал в документах. 1919-1932. М. 1933.

Коминтерн и вторая мировая война. Сборник документов в двух томах. М. 1994, 1998.

Коминтерн и идея мировой революции. Документы. М. 1998.

Коминтерн против фашизма. Сборник документов. М. 1999.

Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерн: 1919-1943. Документы. М. 2004.