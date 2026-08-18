КОММУНИСТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
КОММУНИСТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ - высшие партийные учебные заведения в РСФСР и СССР в 1919 - середине 1930-х годов.
Готовили партийных и советских работников, историков-марксистов. В Коммунистические университеты принимались члены ВКП(б) с партийным стажем не менее 3 лет. В программу входили циклы общественно-политических (история, философия, политическая экономия), естественно-научных (математика, физика, химия, география, биология) дисциплин, а также изучение русского и иностранных языков.
Первый Коммунистический университет - им. Я.М. Свердлова; открыт в 1919 году в Москве на базе курсов агитаторов и инструкторов при ВЦИК (июль 1918 года; с января 1918 года - Школа советской работы, позднее - Центральная школа советской и партийной работы). Курс обучения вначале составлял 6-8 месяцев, затем - 2, 3, 4 года. При университете работали: вечерний, воскресный, заочный коммунистические университеты, вечерняя совпартшкола, лекторские курсы, аспирантура. Выступали с лекциями В.И. Ленин, Я.М. Свердлов, А.М. Горький, М.И. Калинин, В.В. Куйбышев, А.В. Луначарский и др.; преподавали В.В. Адоратский, А.С. Бубнов, М.Ф. Владимирский-Буданов, М.Н. Покровский и др. За 10 лет работы университет окончили свыше 10 тысяч человек. В 1932 году реорганизован в Высший коммунистический сельскохозяйственный университет им. Я.М. Свердлова, в 1935 году преобразован в Высшую школу пропагандистов при ЦК ВКП(б).
Коммунистический университет национальных меньшинств Запада им. Ю.Ю. Мархлевского (КУНМЗ) создан в 1921 году в Москве, на базе Литовско-еврейско-латышской, Немецкой, Польской, Румынской высших партийных школ, которые составили соответствующие секторы КУНМЗ. Позднее были организованы секторы: белорусский, болгарский, итальянский, молдавский и югославский. С 1922-1923 учебного года установлен 3-летний срок обучения и организованы отделения: партийной работы и политического просвещения, профсоюзного движения, экономическое, административно-правовое. В большинстве секторов работали и одногодичные курсы. Закрыт в 1936 году.
Коммунистический университет трудящихся Востока им. товарища Сталина (КУТВ) при Наркомпросе РСФСР для подготовки работников советских восточных республик и областей [позднее был в ведении ЦК ВКП (б)] открыт 21 октября 1921 года на базе Восточных курсов при Наркомнаце в Москве. В университете в различное время обучались представители 73 национальностей. Имел отделения в Ташкенте, Баку, Иркутске. С 1923 года срок обучения 3 года. Основные отделения КУТВ: партийной работы и политического просвещения, профсоюзного движения, экономическое, административно-правовое. Преподавали А.В. Луначарский, Л.Б. Красин, М.Н. Покровский, А.А. Губер, И.М. Рейснер и др. Велась большая научно-исследовательская работа. В 1927 году создана научно-исследовательская ассоциация по изучению социально-экономических проблем советского и зарубежного Востока, национальных и колониальных проблем. Среди студентов КУТВ - Дэн Сяопин, Цзян Цзинго, Хо Ши Мин, Халед Багдаш (секретарь компартии Сирии, 1936-1995). Издавал журнал «Революционный Восток» (1927-1937). В 1938 году закрыт.
Коммунистический университет трудящихся Китая им. Сунь Ятсена (КУТК) функционировал в 1925-1930 годах в Москве. В университет принимали представителей Коммунистической партии Китая и Гоминьдана, которые в то время работали в СССР.
В 1918-1924 годах были созданы коммунистические университеты в Петрограде, Омске, Екатеринбурге, Харькове, Казани, Смоленске, Ростове-на-Дону и других городах. В 1927 году в Москве создан заочный коммунистический университет всесоюзного значения, а некоторые коммунистическте университеты открывали заочные отделения. К 1931 году действовали 45 центральных республиканских и краевых (областных) коммунистических университетов. Решением ЦК ВКП (б) от 21 сентября 1932 года большинство коммунистических университетов было реорганизовано в высшие коммунистические сельскохозяйственные школы. Коммунистические университеты прекратили существование с организацией в 1935 году Высшей школы пропагандистов при ЦК ВКП (б) и школ пропагандистов в республиканских, краевых и областных центрах.