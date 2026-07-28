КОММУНИСТИЧЕСКИЕ СУББОТНИКИ

Бесплатный труд на общие нужды в выходные (наряду с субботниками проводились и воскресники). В Советской России и СССР субботники считались ростками коммунистических отношений. 12.4.1919 г. бригада рабочих депо Москва-сортировочная Казанской железной дороги бесплатно в ночь на субботу в нерабочее время отремонтировали три паровоза. В. Ленин назвал эту инициативу «великим почином», и субботники стали проводиться регулярно. По решению IX съезда РКП(б) 1.5.1920 г. был проведен всероссийский коммунистический субботник. Ленин тоже принял участие в этом субботнике. Сохранилась фотография, где он с другими сотрудниками несет бревно. В 60-е гг. традиция субботников была возрождена, в выходной день, ближайший к дню рождения Ленина 22 апреля, советские люди выходили на уборку территории или бесплатно работали на государство. После распада СССР традиция субботников как бесплатного труда на общие нужды сохранилась, потеряв коммунистическое обоснование.

Источники:

Ленин В.И. Великий почин. // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.39

Автор статьи: Шубин А.В.