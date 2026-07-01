КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ (КПЯ; Нихон кёсанто) - основана 15 июля 1922 года на учредительном съезде в Токио.
В создании партии и разработке её политические программы принимали участие Катаяма Сэн, Кокурё Гоитиро, Токуда Кюити и др. На 2-м съезде КПЯ (февраль 1923 года) и на чрезвычайном съезде в марте 1923 года были приняты устав и программа партии.
Своей целью КПЯ провозгласила осуществление буржуазно-демократической революции. До 1945 года КПЯ действовала нелегально, подвергаясь гонениям. В июле 1927 года Исполнительный комитет Коммунистического интернационала опубликовал «Резолюцию по японскому вопросу» («Тезисы 1927 года»), в 1932 году с участием представителей КПЯ были разработаны «Тезисы о положении в Японии и задачах Коммунистической партии Японии» («Тезисы 1932 года»). Однако в середины 1930-х годов в результате политических репрессий КПЯ фактически прекратила своё существование.
В 1945 году, после поражения Японии во Второй мировой войне, партия вышла из подполья, приняла активное участие в воссоздании профсоюзов и других массовых организаций. В 1950 году в результате репрессий со стороны оккупационной администрации США КПЯ была вынуждена перейти на полулегальное положение. Часть руководства партии встала на путь абсолютизации вооружённой борьбы. 6-я национальная конференция (1955 год) и 7-й съезд (1958 год) КПЯ способствовали восстановлению единства партии и преодолению внутренних разногласий.
На 8-м съезде в 1961 году была принята новая программа, провозглашён курс на всемерное использование «мирных возможностей развития революционного процесса». Позиции КПЯ значительно укрепились со 2-й половине 1980-х гоов. На выборах в палаты японского парламента 2005-2007 годов за неё проголосовали 4,5-4,9 миллиона избирателей (7,3-7,5% принявших участие в выборах). КПЯ насчитывает свыше 400 тысяч членов. Печатный орган - газета «Акахата».