КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ (КПЯ; Ни­хон кё­сан­то) - ос­но­ва­на 15 июля 1922 года на уч­ре­дительном съез­де в То­кио.

В соз­да­нии пар­тии и раз­ра­бот­ке её по­ли­тические про­грам­мы при­ни­ма­ли уча­стие Ка­тая­ма Сэн , Ко­ку­рё Гои­ти­ро, То­ку­да Кюи­ти и др. На 2-м съез­де КПЯ (февраль 1923 года) и на чрез­вы­чай­ном съез­де в мар­те 1923 года бы­ли при­ня­ты ус­тав и про­грам­ма пар­тии.

Сво­ей це­лью КПЯ про­воз­гла­си­ла осу­ще­ст­в­ле­ние бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тической ре­во­лю­ции. До 1945 года КПЯ дей­ст­во­ва­ла не­ле­галь­но, под­вер­га­ясь го­не­ни­ям. В ию­ле 1927 года Ис­пол­нительный комитет Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла опуб­ли­ко­вал «Ре­зо­лю­цию по япон­ско­му во­про­су» («Те­зи­сы 1927 го­да»), в 1932 году с уча­сти­ем пред­ста­ви­те­лей КПЯ бы­ли раз­ра­бо­та­ны «Те­зи­сы о по­ло­же­нии в Япо­нии и за­да­чах Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Япо­нии» («Те­зи­сы 1932 го­да»). Од­на­ко в середины 1930-х годов в ре­зуль­та­те по­ли­тических ре­прес­сий КПЯ фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние.

В 1945 году, по­сле по­ра­же­ния Япо­нии во Второй ми­ро­вой вой­не , пар­тия вы­шла из под­полья, при­ня­ла ак­тив­ное уча­стие в вос­соз­да­нии проф­сою­зов и других мас­со­вых ор­га­ни­за­ций. В 1950 году в ре­зуль­та­те ре­прес­сий со сто­ро­ны ок­ку­пационной ад­ми­ни­ст­ра­ции США КПЯ бы­ла вы­ну­ж­де­на пе­рей­ти на по­лу­ле­галь­ное по­ло­же­ние. Часть ру­ко­вод­ства пар­тии вста­ла на путь аб­со­лю­ти­за­ции воо­ружённой борь­бы. 6-я национальная кон­фе­рен­ция (1955 год) и 7-й съезд (1958 год) КПЯ спо­соб­ст­во­ва­ли вос­ста­нов­ле­нию един­ст­ва пар­тии и пре­одо­ле­нию внутренних раз­но­гла­сий.

На 8-м съез­де в 1961 году бы­ла при­ня­та но­вая про­грам­ма, про­воз­гла­шён курс на все­мер­ное ис­поль­зо­ва­ние «мир­ных воз­мож­но­стей раз­ви­тия ре­во­лю­ци­он­но­го про­цес­са». По­зи­ции КПЯ зна­чи­тель­но ук­ре­пи­лись со 2-й половине 1980-х гоов. На вы­бо­рах в па­ла­ты японского пар­ла­мен­та 2005-2007 годов за неё про­го­ло­со­ва­ли 4,5-4,9 миллиона из­би­ра­те­лей (7,3-7,5% при­няв­ших уча­стие в вы­бо­рах). КПЯ на­счи­ты­ва­ет свыше 400 тысяч чле­нов. Пе­чат­ный ор­ган - газета «Ака­ха­та».

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