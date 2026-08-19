КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВЬЕТНАМА

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВЬЕТ­НАМА (КПВ; вьетн. Đảng Cộng sản Việt Nam, Данг конг шан Вьет­нам) - пра­вя­щая пар­тия Со­ци­а­ли­стической Рес­пуб­ли­ки Вьет­нам.

Соз­да­на 3 февраля 1930 года на объ­е­ди­нительной кон­фе­рен­ции в Гон­кон­ге на ос­но­ве ком­му­ни­стических ор­га­ни­за­ций, воз­ник­ших в 1920-х годах в Ин­до­ки­тае в ус­ло­ви­ях подъ­ё­ма национально-ос­во­бо­дительной борь­бы. Ве­ду­щую роль в соз­да­нии пар­тии сыг­рал Хо Ши Мин . В октябре 1930 года на 1-м пле­ну­ме ЦК, про­хо­див­шем в Сай­го­не, бы­ла при­ня­та по­ли­тическая про­грам­ма пар­тии, КПВ пе­реиме­но­ва­на в Ком­му­ни­стическую пар­тию Ин­до­ки­тая (КПИК). В апреле 1931 года КПИК во­шла в Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­нацио­нал.

27-31 марта 1935 года в Ао­мы­не (Ма­као) со­сто­ял­ся 1-й съезд КПИК. На нём был из­бран ЦК пар­тии и в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми 7-го Кон­грес­са Ко­м­ин­тер­на взят курс на соз­да­ние еди­но­го ан­ти­им­пе­риа­ли­стического фрон­та Ин­до­ки­тая - ши­ро­ко­го народного фрон­та с при­вле­че­ни­ем всех про­грес­сив­ных сил для борь­бы про­тив ми­ли­та­риз­ма и вой­ны, за ос­во­бо­ж­де­ние от французского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства.

В мае 1941 года в ус­ло­ви­ях японской ок­ку­па­ции на 8-м пле­ну­ме ЦК, про­хо­див­шем в провинции Као­банг, бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о соз­да­нии Ли­ги борь­бы за не­за­ви­си­мость Вьет­на­ма (Вьет­минь). Борь­ба на­ро­да Вьет­на­ма под руководством КПИК про­тив японской ок­ку­па­ции и французского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства за­вер­ши­лась по­бе­дой Ав­гу­стов­ской ре­во­лю­ции 1945 года и об­ра­зо­ва­ни­ем не­за­ви­си­мой Де­мо­кра­тич. Рес­пуб­ли­ки Вьет­нам. На 2-м съез­де КПИК (11-19 февраля 1951 года), про­хо­див­шем в провинции Туй­ен­ку­анг во вре­мя вой­ны Со­про­тив­ле­ния вьетнамского на­ро­да 1945-1954 года про­тив Фран­ции , КПИК бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Пар­тию тру­дя­щих­ся Вьет­на­ма (ПТВ).

В январе 1953 года 4-й пле­нум ЦК пар­тии объ­я­вил о про­ве­де­нии аг­рар­ной ре­фор­мы под ло­зун­гом «Зем­лю тем, кто её об­ра­ба­ты­ва­ет». По­сле под­писа­ния в 1954 году Же­нев­ских со­гла­ше­ний о вос­ста­нов­ле­нии ми­ра в Ин­до­ки­тае под руководством ПТВ в 1955 году был соз­дан Отечественый фронт Вьет­на­ма, про­воз­гла­сив­ший сво­ей це­лью борь­бу за вос­со­еди­не­ние стра­ны. По окон­ча­нии «Вьет­нам­ской вой­ны» на 4-м съез­де в 1976 году пар­тии бы­ло воз­вра­ще­но пер­во­на­чаль­ное название - КПВ.

Кон­сти­ту­ция Со­циа­ли­стической Рес­пуб­ли­ки Вьет­нам (СРВ) 1980 года за­кре­пи­ла за КПВ роль ру­ко­во­дя­щей по­ли­тической си­лы стра­ны (с 1988 года КПВ - един­ст­вен­ная по­ли­тическая пар­тия СРВ). 6-й съезд КПВ в декабре 1986 года про­воз­гла­сил но­вый курс эко­но­мической по­ли­ти­ки, по­лу­чив­ший названием «по­ли­ти­ки об­нов­ле­ния», суть ко­то­рой - при­зна­ние мно­го­ук­лад­но­сти эко­но­ми­ки, ак­тив­ное раз­ви­тие ры­ноч­ных от­но­ше­ний при со­хра­не­нии со­циа­ли­стической на­прав­лен­но­сти об­ще­го раз­ви­тия стра­ны, ру­ко­во­дя­щей ро­ли КПВ, ин­те­гра­ция в ми­ро­вую эко­но­ми­ку и ак­тив­ное уча­стие в ра­бо­те ме­ж­ду­народных ор­гани­за­ций. 10-й съезд КПВ, со­сто­яв­ший­ся в апреле 2006 года, под­твер­дил курс на ин­ду­ст­риа­ли­за­цию и мо­дер­ни­за­цию стра­ны.

В 1960-1976 годах пост пер­во­го, в 1976-1986 годах ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря КПВ за­ни­мал Ле Зу­ан. В 2001 году ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём КПВ из­бран (в 2006 году пе­ре­из­бран на но­вый срок) Нонг Дык Мань . Главный пе­чат­ный ор­ган - газета «Nhân dân» («На­род»; с 1951 года).

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