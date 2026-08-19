КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВЬЕТНАМА
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВЬЕТНАМА (КПВ; вьетн. Đảng Cộng sản Việt Nam, Данг конг шан Вьетнам) - правящая партия Социалистической Республики Вьетнам.
Создана 3 февраля 1930 года на объединительной конференции в Гонконге на основе коммунистических организаций, возникших в 1920-х годах в Индокитае в условиях подъёма национально-освободительной борьбы. Ведущую роль в создании партии сыграл Хо Ши Мин. В октябре 1930 года на 1-м пленуме ЦК, проходившем в Сайгоне, была принята политическая программа партии, КПВ переименована в Коммунистическую партию Индокитая (КПИК). В апреле 1931 года КПИК вошла в Коммунистический интернационал.
27-31 марта 1935 года в Аомыне (Макао) состоялся 1-й съезд КПИК. На нём был избран ЦК партии и в соответствии с решениями 7-го Конгресса Коминтерна взят курс на создание единого антиимпериалистического фронта Индокитая - широкого народного фронта с привлечением всех прогрессивных сил для борьбы против милитаризма и войны, за освобождение от французского колониального господства.
В мае 1941 года в условиях японской оккупации на 8-м пленуме ЦК, проходившем в провинции Каобанг, было принято решение о создании Лиги борьбы за независимость Вьетнама (Вьетминь). Борьба народа Вьетнама под руководством КПИК против японской оккупации и французского колониального господства завершилась победой Августовской революции 1945 года и образованием независимой Демократич. Республики Вьетнам. На 2-м съезде КПИК (11-19 февраля 1951 года), проходившем в провинции Туйенкуанг во время войны Сопротивления вьетнамского народа 1945-1954 года против Франции, КПИК была переименована в Партию трудящихся Вьетнама (ПТВ).
В январе 1953 года 4-й пленум ЦК партии объявил о проведении аграрной реформы под лозунгом «Землю тем, кто её обрабатывает». После подписания в 1954 году Женевских соглашений о восстановлении мира в Индокитае под руководством ПТВ в 1955 году был создан Отечественый фронт Вьетнама, провозгласивший своей целью борьбу за воссоединение страны. По окончании «Вьетнамской войны» на 4-м съезде в 1976 году партии было возвращено первоначальное название - КПВ.
Конституция Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) 1980 года закрепила за КПВ роль руководящей политической силы страны (с 1988 года КПВ - единственная политическая партия СРВ). 6-й съезд КПВ в декабре 1986 года провозгласил новый курс экономической политики, получивший названием «политики обновления», суть которой - признание многоукладности экономики, активное развитие рыночных отношений при сохранении социалистической направленности общего развития страны, руководящей роли КПВ, интеграция в мировую экономику и активное участие в работе международных организаций. 10-й съезд КПВ, состоявшийся в апреле 2006 года, подтвердил курс на индустриализацию и модернизацию страны.
В 1960-1976 годах пост первого, в 1976-1986 годах генерального секретаря КПВ занимал Ле Зуан. В 2001 году генеральным секретарём КПВ избран (в 2006 году переизбран на новый срок) Нонг Дык Мань. Главный печатный орган - газета «Nhân dân» («Народ»; с 1951 года).