КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И АРМЕЙСКИЕ ПАРТИИНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ

Взаимодействие коммунистической партии СССР и партийных органов в годы Великой Отечественной войны.

В начале Великой Отечественной войны был издан указ о реорганизации Армейских Партийно-политических органов СССР.16 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в РККА» (см. Военные комиссары). Главные управления политической пропаганды Красной Армии и ВМФ были преобразованы в Главное политическое управление РККА и Главное политическое управление ВМФ. ЦК ВКП(б) возглавлял всю деятельность наркоматов по перестройке народного хозяйства на военный лад. На заседания Политбюро ЦК обсуждались важнейшие вопросы военной политики, работы промышленности и сельского хозяйства, перераспределения материальных ресурсов, эвакуации населения, организации партизанского движения и др. Первичные партийные организации курировали деятельность местных органов власти, решение различных хозяйственных вопросов. В функции армейских партийно-политических органов входили воспитательная и пропагандистская работа с личным составом, контроль за его морально-политическим состоянием, выявление настроений среди военнослужащих, включая и высший командный состав, ведение агитации на войска противника и др. В пропагандистской работе тема патриотической защиты Родины сменила лозунг пролетарского интернационализма. Война объявлялась Отечественной, ведущейся за жизненные национальные интересы всего народа. В прессе появились публикации известных литераторов, в которых они обращались к национальным чувствам людей, призывали их беспощадно уничтожать фашистских захватчиков (К. Симонов, И. Эренбург и др.). Коалиционная война заставила руководство партии пересмотреть идеологические установки в отношении тех капиталистических стран, которые до войны обвинялись в империалистических устремлениях, провоцировании мирового конфликта. Прежде всего это касалось США и Великобритании, заключение договоров с которыми позволило создать мощный союз государств, выступающих против гитлеровской агрессии. В целях упрочения союза с западными демократиями советское руководство в 1943 г. пошло на роспуск Коммунистического Интернационала, центральный аппарат которого находился в Москве. Деятельность Коммунистической партии в годы войны неотделима от деятельности всего советского руководства. Сложившийся режим власти в стране фактически исключал любое другое положение дел. Депортации национальных меньшинств и репрессии осуществлялись по решениям Политбюро ЦК и других партийных органов. Все ошибки и просчеты руководителей государства в 1941-1945 гг. являлись в то же время ошибками и просчетами лидеров партии. Но ответственность за них не распространяется на большинство рядовых коммунистов, честно выполнявших в годы войны свой долг. За годы войны в партию вступило более 5,3 млн человек, к весне 1945 г. в Вооруженных Силах находилось 3,3 млн коммунистов. Ок. 3 млн коммунистов погибло на фронте. Относительно роли ВКП(б) и ее руководства до сих пор существуют самые различные оценки. Очевидно, тем не менее, что миллионы людей связывали свою деятельность и победу в Великой Отечественной войне с советским государством и партией.

Исторические источники:

Коммунистическая партия в Великой Отечественной войны. Документы и материалы. М., 1970.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015