КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СЛОВАКИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СЛО­ВА́КИИ (КПС; Komunistická strana Slo­ven­ska) - на со­сто­яв­шем­ся в январе 1921 года съез­де ле­вых мар­кси­ст­ских ре­во­люционных ор­га­ни­за­ций Сло­ва­кии и За­кар­пат­ской Ук­раи­ны бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о соз­да­нии на этих тер­ри­то­ри­ях еди­ных партийных ор­га­ни­за­ций, ко­то­рые вы­ска­за­лись за всту­п­ле­ние в Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал .

В мае 1921 года они во­шли в Ком­муни­сти­ческую пар­тию Че­хо­сло­ва­кии (КПЧ). В ус­ло­ви­ях рас­чле­не­ния Че­хо­сло­ва­кии в 1938 году и об­ра­зо­ва­ния не­за­ви­си­мо­го Сло­вацкого государства (1939 год) из не­ле­галь­ной КПЧ в мае 1939 года вы­де­ли­лись партийная ор­га­ни­за­ции сло­вацких об­лас­тей, ор­га­ни­за­ци­он­но офор­мив­шие­ся в Ком­му­ни­стическую пар­тию Сло­ва­кии.

В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны КПС бы­ла ве­ду­щей си­лой Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния сло­вацкого на­ро­да. 17 сентября 1944 года она объ­е­ди­ни­лась с Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­ти­ей Сло­ва­кии на ба­зе КПС. В сентябре 1948 бы­ло при­ня­то ре­ше­ние об ор­га­низации объ­е­ди­не­нии КПС с КПЧ, КПС ста­ла тер­ри­то­ри­аль­ной ор­га­ни­за­ци­ей КПЧ. В 1990 году КПЧ транс­фор­ми­ро­ва­лась в фе­де­ра­цию Ком­му­ни­стических пар­тии Че­хии и Мо­ра­вии (КПЧМ) и КПС, в том же го­ду КПС реор­га­ни­зо­ва­на в Пар­тию де­мо­кра­тической ле­вой (ПДЛ), ко­то­рая объ­я­ви­ла се­бя не­ком­му­ни­стической пар­ти­ей со­ци­ал-де­мо­кра­тической ори­ен­та­ции.

В мар­те 1991 года в Сло­ва­кии на прин­ци­пах мар­ксизма-ле­ни­низ­ма бы­ли соз­да­ны две но­вые ком­му­ни­стические пар­тии: Ком­му­ни­стическая пар­тия Сло­ва­кии - 91 (КПС-91) и Со­юз ком­му­ни­стов Сло­ва­кии (СКС). 29 августа 1992 года про­шёл Объ­е­ди­нительный съезд КПС-91 и СКС, но­вая пар­тия вер­ну­ла се­бе название КПС. В 2002-2006 годах КПС бы­ла пред­став­ле­на в сло­вацком пар­ла­мен­те.

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