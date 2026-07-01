КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СЛОВАКИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СЛОВА́КИИ (КПС; Komunistická strana Slovenska) - на состоявшемся в январе 1921 года съезде левых марксистских революционных организаций Словакии и Закарпатской Украины было принято решение о создании на этих территориях единых партийных организаций, которые высказались за вступление в Коммунистический интернационал.
В мае 1921 года они вошли в Коммунистическую партию Чехословакии (КПЧ). В условиях расчленения Чехословакии в 1938 году и образования независимого Словацкого государства (1939 год) из нелегальной КПЧ в мае 1939 года выделились партийная организации словацких областей, организационно оформившиеся в Коммунистическую партию Словакии.
В годы Второй мировой войны КПС была ведущей силой Движения Сопротивления словацкого народа. 17 сентября 1944 года она объединилась с Социал-демократической партией Словакии на базе КПС. В сентябре 1948 было принято решение об организации объединении КПС с КПЧ, КПС стала территориальной организацией КПЧ. В 1990 году КПЧ трансформировалась в федерацию Коммунистических партии Чехии и Моравии (КПЧМ) и КПС, в том же году КПС реорганизована в Партию демократической левой (ПДЛ), которая объявила себя некоммунистической партией социал-демократической ориентации.
В марте 1991 года в Словакии на принципах марксизма-ленинизма были созданы две новые коммунистические партии: Коммунистическая партия Словакии - 91 (КПС-91) и Союз коммунистов Словакии (СКС). 29 августа 1992 года прошёл Объединительный съезд КПС-91 и СКС, новая партия вернула себе название КПС. В 2002-2006 годах КПС была представлена в словацком парламенте.