КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ) - политическая партия левого направления.
Образована в марте 1993 года по решению 2-го, Чрезвычайного съезда коммунистов России (13-14 февраля 1993 года). Объявила себя правопреемницей на территории РФ Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии РСФСР.
Цель КПРФ в соответствии с её программой - установление демократической власти трудящихся ненасильственным парламентским путём, возвращение России на путь социализма в его обновлённых формах, национализация или конфискация «незаконно присвоенного имущества», формирование многоукладного рыночного хозяйства с эффективным государственным регулированием и активной социальной политикой. Девиз = «Россия, труд, народовластие, социализм». Высший орган - съезд партии, между съездами - ЦК.
КПРФ постоянно участвовала в выборах в Государственную думу, набрала 12,4% голосов участвовавших в выборах в 1993 году, 22,3% - в 1995 году, 24,29% - в 1999 году, 12,61% - в 2003 году, 11,57% - в 2007 году. Численность КПРФ составила 500 тысяч человек в 1993 году, 110 тысяч человек - в 2008 году. Председатель КПРФ - Г.А. Зюганов. Печатный орган - газета «Правда».