КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС­СИЙ­СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ) - по­ли­тическая пар­тия ле­во­го на­прав­ле­ния.

Об­ра­зо­ва­на в мар­те 1993 года по ре­ше­нию 2-го, Чрез­вы­чай­но­го съез­да ком­му­ни­стов Рос­сии (13-14 февраля 1993 года). Объ­я­ви­ла се­бя пра­во­пре­ем­ни­цей на тер­ри­то­рии РФ Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Со­вет­ско­го Сою­за и Ком­му­ни­стической пар­тии РСФСР.

Цель КПРФ в со­от­вет­ст­вии с её про­грам­мой - ус­та­нов­ле­ние де­мо­кра­тической вла­сти тру­дя­щих­ся не­на­силь­ст­вен­ным пар­ла­мент­ским пу­тём, воз­вра­ще­ние Рос­сии на путь со­циа­лиз­ма в его об­нов­лён­ных фор­мах, на­цио­на­ли­за­ция или кон­фи­ска­ция «не­за­кон­но при­сво­ен­но­го иму­ще­ст­ва», фор­ми­ро­ва­ние мно­го­ук­лад­но­го ры­ноч­но­го хо­зяй­ст­ва с эф­фек­тив­ным государственным ре­гу­ли­ро­ва­ни­ем и ак­тив­ной со­ци­аль­ной по­ли­ти­кой. Де­виз = «Рос­сия, труд, на­ро­до­вла­стие, со­циа­лизм». Выс­ший ор­ган - съезд пар­тии, ме­ж­ду съез­да­ми - ЦК.

КПРФ по­сто­ян­но уча­ст­во­ва­ла в вы­бо­рах в Государственную ду­му, на­бра­ла 12,4% го­ло­сов уча­ст­во­вав­ших в вы­бо­рах в 1993 году, 22,3% - в 1995 году, 24,29% - в 1999 году, 12,61% - в 2003 году, 11,57% - в 2007 году. Чис­лен­ность КПРФ со­ста­ви­ла 500 тысяч человек в 1993 году, 110 тысяч человек - в 2008 году. Председатель КПРФ - Г.А. Зю­га­нов. Пе­чат­ный ор­ган - газета « Прав­да ».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)