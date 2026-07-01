КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НИДЕРЛАНДОВ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НИ­ДЕРЛАНДОВ (КПН; Communistische Partij van Nederland, CPN) ос­но­ва­на 17 ноября 1918 года на ба­зе ле­во­го кры­ла Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии (воз­ник­ла в 1909 году по­сле рас­ко­ла Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии Ни­дер­лан­дов ); до 1935 года дей­ст­во­ва­ла под названием Голландская ком­му­ни­стическая пар­тия (Communistische Partij Holland, CPH).

С 1919 года член Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. В 1920-х годах пе­ре­жи­ва­ла глу­бо­кий внутренний кри­зис, чис­лен­ность пар­тии к 1930 году со­став­ля­ла 1,1 тысяч человек (к 1940 году чис­ло чле­нов воз­рос­ло до 11 тысяч человек). В 1920-1930-х годах на вы­бо­рах по­лу­ча­ла 2-4% го­ло­сов из­би­ра­те­лей.

В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны КПН ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния. В 1940-1945 годах по­гиб­ло около 2 тысяч её чле­нов. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1946 года пар­тия по­лу­чи­ла свыше 10% го­ло­сов из­би­ра­те­лей и 10 де­пу­тат­ских мест (са­мый боль­шой ус­пех пар­тии за всю её ис­то­рию), её чис­лен­ность в 1947-1948 годах дос­ти­га­ла 53 тысяч чле­нов. До 1986 года КПН бы­ла пред­став­ле­на в верх­ней и ниж­ней па­ла­тах пар­ла­мен­та.

В 1950-х - начале 1960-х годов КПН вы­сту­па­ла с ан­ти­аме­ри­кан­ских по­зи­ций, за вы­ход Ни­дер­лан­дов из НАТО и ЕЭС, за что под­вер­га­лась зна­чительным ог­ра­ни­че­ни­ям (её пред­ста­ви­те­ли не до­пус­ка­лись на государственную служ­бу и пр.). С 1963 года КПН под руководством П. де Гро­та ста­ла сле­до­вать «осо­бым кур­сом», дис­тан­ци­ро­ва­лась от КПСС и других про­со­вет­ских ком­му­ни­стических и ра­бо­чих пар­тий, зая­ви­ла о при­ори­те­те национальных за­дач над ин­тер­на­цио­наль­ны­ми. От­но­ше­ния с КПСС ухуд­ши­лись в пе­ри­од советско-китайского кон­флик­та, в 1968 году КПН жё­ст­ко кри­ти­ко­ва­ла ввод войск стран Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в Че­хо­сло­ва­кию (см. « Праж­ская вес­на »). В 1970-1980-х годах в пар­тии шла ост­рая внутренняя борь­ба по во­про­сам стра­те­гии и так­ти­ки, КПН всё боль­ше при­об­ре­та­ла чер­ты фе­ми­ни­ст­ской и со­циа­ли­стической ор­га­ни­за­ции. При­вер­жен­цы тра­диционного мар­ксиз­ма в 1984 году по­ки­ну­ли её и при­сое­ди­ни­лись к Сою­зу ком­му­ни­стов в Ни­дер­лан­дах (Verbond van Communisten in Nederland, VCN). «Мао­и­ст­ские» груп­пы, вы­шед­шие из КПН, че­рез не­ко­то­рое вре­мя офор­ми­лись в Со­циа­ли­стическую пар­тию. В 1989 году КПН вме­сте с другими ле­вы­ми пар­ти­ями во­шла в блок «Зе­лё­ные ле­вые», а в 1991 году по ре­ше­нию съез­да са­мо­рас­пус­ти­лась.

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