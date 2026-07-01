КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НИДЕРЛАНДОВ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НИДЕРЛАНДОВ (КПН; Communistische Partij van Nederland, CPN) основана 17 ноября 1918 года на базе левого крыла Социал-демократической партии (возникла в 1909 году после раскола Социал-демократической рабочей партии Нидерландов); до 1935 года действовала под названием Голландская коммунистическая партия (Communistische Partij Holland, CPH).
С 1919 года член Коммунистического интернационала. В 1920-х годах переживала глубокий внутренний кризис, численность партии к 1930 году составляла 1,1 тысяч человек (к 1940 году число членов возросло до 11 тысяч человек). В 1920-1930-х годах на выборах получала 2-4% голосов избирателей.
В годы Второй мировой войны КПН активно участвовала в Движении Сопротивления. В 1940-1945 годах погибло около 2 тысяч её членов. На парламентских выборах 1946 года партия получила свыше 10% голосов избирателей и 10 депутатских мест (самый большой успех партии за всю её историю), её численность в 1947-1948 годах достигала 53 тысяч членов. До 1986 года КПН была представлена в верхней и нижней палатах парламента.
В 1950-х - начале 1960-х годов КПН выступала с антиамериканских позиций, за выход Нидерландов из НАТО и ЕЭС, за что подвергалась значительным ограничениям (её представители не допускались на государственную службу и пр.). С 1963 года КПН под руководством П. де Грота стала следовать «особым курсом», дистанцировалась от КПСС и других просоветских коммунистических и рабочих партий, заявила о приоритете национальных задач над интернациональными. Отношения с КПСС ухудшились в период советско-китайского конфликта, в 1968 году КПН жёстко критиковала ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию (см. «Пражская весна»). В 1970-1980-х годах в партии шла острая внутренняя борьба по вопросам стратегии и тактики, КПН всё больше приобретала черты феминистской и социалистической организации. Приверженцы традиционного марксизма в 1984 году покинули её и присоединились к Союзу коммунистов в Нидерландах (Verbond van Communisten in Nederland, VCN). «Маоистские» группы, вышедшие из КПН, через некоторое время оформились в Социалистическую партию. В 1989 году КПН вместе с другими левыми партиями вошла в блок «Зелёные левые», а в 1991 году по решению съезда самораспустилась.