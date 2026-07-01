КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДИИ (МАРКСИСТСКАЯ)

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДИИ (МАРКСИСТСКАЯ) (КПИ(м) ) - соз­да­на в 1964 году груп­пой ком­му­ни­стов во гла­ве с Х. Сурд­жи­том, вы­шед­шим из Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ин­дии (КПИ) из-за идей­но-по­ли­тических раз­но­гла­сий с партийным ру­ко­во­дством.

Чле­ны КПИ(м) об­ви­ня­ли ру­ко­во­дство КПИ, ори­ен­ти­ро­вав­шее­ся на КПСС, в ре­ви­зио­низ­ме и объ­яв­ля­ли оши­боч­ной ус­та­нов­ку на не­ка­пи­та­ли­стический путь раз­ви­тия Ин­дии и об­ра­зо­ва­ние пра­ви­тель­ст­ва «национальной де­мо­кра­тии». КПИ(м) про­воз­гла­ша­ла сво­ей це­лью фор­ми­ро­ва­ние ле­во­де­мо­кра­тического фрон­та и по­стро­е­ние го­су­дар­ст­ва «народной де­мо­кра­тии». Силь­ное влия­ние на КПИ(м) пер­во­на­чаль­но ока­зы­ва­ла Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Ки­тая .

В 1969 году мао­и­сты по­ки­ну­ли ря­ды КПИ(м) и соз­да­ли Ком­му­ни­стическую пар­тию Ин­дии (мар­кси­ст­ско-ле­нин­скую). Ост­рая по­ле­ми­ка ме­ж­ду КПИ(м) и КПИ про­дол­жа­лась до конца 1970-х годов Впо­след­ствии на­ча­лось сбли­же­ние двух пар­тий, че­му спо­соб­ст­во­ва­ла их со­вме­ст­ная ра­бо­та в пар­ла­мен­те, в коа­лициоонных пра­ви­тель­ст­вах шта­тов, а так­же со­гла­со­ван­ные дей­ст­вия по за­щи­те прав наи­ме­нее обес­пе­чен­ных сло­ёв на­се­ле­ния. В 1996-1998 годах КПИ(м) вме­сте с КПИ при­ня­ла уча­стие в Объ­еди­нён­ном фрон­те, фор­ми­ро­вав­шем пра­ви­тельственные ка­би­не­ты Ин­дии.

КПИ(м) поль­зу­ет­ся мас­со­вой под­держ­кой в не­сколь­ких индийских шта­тах. С 1977 года она по­сто­ян­но воз­глав­ля­ет пра­ви­тель­ст­во Ле­во­го фрон­та в Западной Бен­га­лии , с 2003 года - в Три­пу­ре, с 2006 года сто­ит во гла­ве пра­ви­тель­ст­ва Ле­во­го де­мо­кра­тического фрон­та в Ке­ра­ле. На об­ще­на­цио­наль­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2004 года КПИ(м) по­лу­чи­ла 5,7% го­ло­сов из­би­ра­те­лей и за­вое­ва­ла 43 де­пу­тат­ских ман­да­та. Пе­чат­ные ор­га­ны - «People’s Democracy» (с 1968), «Лок ле­хар» (хин­ди) и др.

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