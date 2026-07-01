КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДИИ (МАРКСИСТСКАЯ)
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДИИ (МАРКСИСТСКАЯ) (КПИ(м) ) - создана в 1964 году группой коммунистов во главе с Х. Сурджитом, вышедшим из Коммунистической партии Индии (КПИ) из-за идейно-политических разногласий с партийным руководством.
Члены КПИ(м) обвиняли руководство КПИ, ориентировавшееся на КПСС, в ревизионизме и объявляли ошибочной установку на некапиталистический путь развития Индии и образование правительства «национальной демократии». КПИ(м) провозглашала своей целью формирование леводемократического фронта и построение государства «народной демократии». Сильное влияние на КПИ(м) первоначально оказывала Коммунистическая партия Китая.
В 1969 году маоисты покинули ряды КПИ(м) и создали Коммунистическую партию Индии (марксистско-ленинскую). Острая полемика между КПИ(м) и КПИ продолжалась до конца 1970-х годов Впоследствии началось сближение двух партий, чему способствовала их совместная работа в парламенте, в коалициоонных правительствах штатов, а также согласованные действия по защите прав наименее обеспеченных слоёв населения. В 1996-1998 годах КПИ(м) вместе с КПИ приняла участие в Объединённом фронте, формировавшем правительственные кабинеты Индии.
КПИ(м) пользуется массовой поддержкой в нескольких индийских штатах. С 1977 года она постоянно возглавляет правительство Левого фронта в Западной Бенгалии, с 2003 года - в Трипуре, с 2006 года стоит во главе правительства Левого демократического фронта в Керале. На общенациональных парламентских выборах 2004 года КПИ(м) получила 5,7% голосов избирателей и завоевала 43 депутатских мандата. Печатные органы - «People’s Democracy» (с 1968), «Лок лехар» (хинди) и др.