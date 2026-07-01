КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ФИНЛЯНДИИ (КПФ)

Коммунистическая пaртия Финляндии (КПФ) — создана 29 августа 1918 в Москве представителями эмигрировавшего после подавления «рабочей революции» в Советскую Россию левого крыла Социал-демократической партии Финляндии .

Находилась в подполье до легализации в 1944, принимала участие в политической парламентской борьбе в составе Демократического союза народа Финляндии. В 1960-е представители партии входили в состав правительств страны. В 1970 фактически раскололась на «еврокоммунистическое» крыло под руководством А. Аалто и «промосковское» под руководством Т. Синисало. Была распущена в 1992, восстановлена в 1996 под названием КПФ (Содружество) (Suomen Kommunistinen Puolue). На парламентских выборах 2011 получила 9,232 голосов (0,3 %), в парламент не прошла.