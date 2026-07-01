КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ФИЛИППИН (КПФ)

Коммунистическая пaртия Филиппин (КПФ) — политическая партия, созданная в мае 1930 на Филиппинах.

Первый съезд состоялся в мае 1931, на нем были одобрены основные программные документы и избран Центральный Комитет (ЦК) во главе с Крисанто Эванхелиста. В 1935 КПФ была принята в Коммунистический интернационал (Коминтерн). В 1932—1938 находилась под запретом. Накануне Второй мировой войны выступила инициатором создания Народного фронта и, участвуя от его имени в муниципальных выборах 1940, одержала существенную победу в провинции Пампанга (6 коммунистов были избраны мэрами).

Партия сыграла большую роль в борьбе за освобождение Филиппин от японской оккупации (1941—1945), сформировав в марте 1942 по инициативе ставшего в том же году генеральным секретарем Винсенте Лавы Антияпонскую народную армию (Хукбалахап). После войны КПФ продолжила курс на создание единого национального фронта, выступив во главе Демократического альянса, который участвовал в 1946 на выборах в Конгресс Филиппин. В 1947, после смерти Винсенте Лавы, сторонника парламентских методов борьбы, лидером партии стал его брат Хосе Лава. При нем КПФ в 1948 взяла курс на вооруженную борьбу, объединив антияпонские партизанские отряды в так называемую Армию освобождения. В том же году партия была запрещена и подверглась репрессиям. В октябре 1950 был арестован весь ЦК КПФ во главе с Хосе Лавой (проведет в тюрьме 20 лет, а затем еще 20 лет в эмиграции в Праге). Партию возглавил его младший брат Хесус Лава . К 1954 активность вооруженных отрядов КПФ была в основном подавлена. В 1956 руководство компартии приняло решение о прекращении вооруженной борьбы и роспуске партизанских отрядов. Однако принятый в 1957 Закон о борьбе с подрывной деятельностью осложнил положение КПФ. В 1964 был арестован Хесус Лава (освобожден в 1974). Воспользовавшись этим, группа коммунистов во главе с членом Политбюро ЦК КПФ Хосе Сисоном, придерживавшаяся крайне левых экстремистских взглядов, в 1968 вышла из КПФ и заявила о создании новой КПФ. Эта группировка сформировала так называемую Новую народную армию Ф. и взяла курс на продолжение вооруженной борьбы. КПФ была легализована в конце правления президентства Фердинанда Маркоса и в настоящее время не играет существенной роли в политической жизни (в 2016—2017 насчитывала менее 1 тыс. членов). Новая КПФ остается на нелегальном положении и не прекращает вооруженных действий, в 2004 она была включена в международный список террористических организаций.

Лит.: Левинсон Г. И. Филиппины на пути к независимости (1901—1946). М., 1972; Помрой У. Дж. В чаще лесов. М., 1965; Ульяновский Р. А. Коммунистические партии развивающихся стран в борьбе за единый фронт. М., 1976; Lava H. Memoirs of a Communist.Pasig City, 2002.