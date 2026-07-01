КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ (КПЧ; Komunistická strana Československa) - основана 14–16.5.1921 на Учредительном съезде в Праге на базе марксистского крыла Чехословацкой социал-демократической рабочей партии (ЧСДРП), к которому присоединился ряд чешских, словацких, венгерских и закарпатско-украинских коммунистических. групп и организаций.
Видную роль в создании КПЧ сыграли Б. Шмераль и А. Запотоцкий. Съезд принял решение о присоединении КПЧ к Коммунистическому интернационалу. На Объединительном съезде (30 октября - 4 ноября 1921 года) в партию влились действовавшие в стране немецкие и польские коммунистические организации, был принят устав КПЧ. В 1930-е годы КПЧ выступала с антифашистских позиций, за сохранение единого государства чехов и словаков, против Мюнхенского соглашения 1938 года. В октябре 1938 года деятельность КПЧ была запрещена, в декабре того же года партия распущена, но продолжала действовать в подполье. КПЧ - ведущая сила антифашистского Движения Сопротивления в стране, возглавила Словацкое национальное восстание 1944 года и Пражское восстание 1945 года.
В 1945 участвовала в выработке программы и формировании правительства Национального фронта. На выборах в Учредительное национальное собрание и местные национальные комитеты в мае 1946 года она одержала победу, получив 38% голосов избирателей. В результате Февральского переворота 1948 года власть в стране полностью перешла к КПЧ, в июне того же года на совместной конференции представителей КПЧ и ЧСДРП принято решение об их объединении на организационной основе КПЧ, в сентябре 1948 года в КПЧ влилась также Коммунистическая партия Словакии. На 9-м съезде КПЧ (1949 год) был взят курс на построение социализма в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР).
До ноября 1989 года партия являлась руководящей политической силой чехословацкого государства и общества, что было закреплено Конституцией ЧССР 1960 года. К 1968 году в КПЧ под влиянием критики сталинизма ярко проявилась тенденция к пересмотру идеологических установок и к переходу на позиции демократического социализма. Эту линию активно отстаивал избранный в январе 1968 года первым секретарём ЦК КПЧ А. Дубчек. После ввода в ЧССР в августе 1968 года войск стран - участниц Варшавского договора и подавления оппозиционных сил первым секретарём ЦК КПЧ в апреле 1969 года был избран Г. Гусак, под руководством которого партия вновь стала проводить просоветский курс.
Перестройка в СССР и процессы демократизации в социалистических странах Восточной Европы оказали решающее влияние на развитие КПЧ. 24 ноября 1989 года на внеочередном пленуме ЦК КПЧ было избрано новое руководство партии, которое отказалось от руководящей роли КПЧ в обществе (29 ноября 1989 года Федеральное собрание Чехословакии внесло соответствующие изменения в Конституцию). 20 декабря 1989 года внеочередной съезд КПЧ принял «Обращение к гражданам ЧССР» и «Призыв к бывшим членам КПЧ», в которых КПЧ принесла извинения гражданам Чехословакии за ошибки и заблуждения, имевшие место в её политике в 1948-1989 годах. На съезде было принято решение о формировании территориальной организации коммунистов Чехии и Моравии в рамках КПЧ.
В 1990 году КПЧ трансформировалась в федерацию двух партий - Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) и Коммунистической партии Словакии (КПС). В марте 1990 года состоялся Учредительный съезд КПЧМ, а в октябре того же года прошёл её 1-й съезд, который принял программу и избрал председателем партии И. Свободу. КПЧМ официально зарегистрирована 28 ноября 1990 года. Партия позиционирует себя как легитимная продолжательница КПЧ и является важным элементом современной политической системы Чешской Республики. КПЧМ насчитывает свыше 77 тысяч членов (декабрь 2007 года), на выборах за неё стабильно голосуют от 11 до 18% избирателей. На 7-м съезде КПЧМ (май 2008 года) была подтверждена её верность коммунистическим принципам, заложенным в программу партии.
Кроме КПЧМ, в Чехии действует Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ; в парламенте не представлена), созданная в 1995 году группой коммунистов, исключённых из КПЧМ. Программа КПЧ «Чехословакия - труд и социализм» базируется на принципах марксизма-ленинизма. В 2001 году из КПЧ выделилась Коммунистическая партия Чехословакии - Партия труда Чехословакии (КПЧ-ПТЧ), не имеющая реального политического влияния.