КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЧЕХО­СЛОВАКИИ (КПЧ; Komunistická strana Československa) - ос­но­ва­на 14–16.5.1921 на Уч­ре­дительном съез­де в Пра­ге на ба­зе мар­кси­ст­ско­го кры­ла Че­хо­сло­вац­кой со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии (ЧСДРП), к ко­то­ро­му при­сое­ди­нил­ся ряд чешских, сло­вацких, венгерских и за­кар­пат­ско-украинских ком­му­ни­стических. групп и ор­га­ни­за­ций.

Вид­ную роль в соз­да­нии КПЧ сыг­ра­ли Б. Шме­раль и А. За­по­тоц­кий . Съезд при­нял ре­ше­ние о при­сое­ди­не­нии КПЧ к Ком­му­ни­сти­че­ско­му ин­тер­на­цио­на­лу. На Объ­е­ди­нительном съез­де (30 октября - 4 ноября 1921 года) в пар­тию вли­лись дей­ст­во­вав­шие в стра­не немецкие и польские ком­му­ни­стические ор­га­ни­за­ции, был при­нят ус­тав КПЧ. В 1930-е годы КПЧ вы­сту­па­ла с ан­ти­фа­ши­ст­ских по­зи­ций, за со­хра­не­ние еди­но­го го­су­дар­ст­ва че­хов и сло­ва­ков, про­тив Мюн­хен­ско­го со­гла­ше­ния 1938 года. В октябре 1938 года дея­тель­ность КПЧ бы­ла за­пре­ще­на, в де­каб­ре то­го же го­да пар­тия рас­пу­ще­на, но про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать в под­по­лье. КПЧ - ве­ду­щая си­ла ан­ти­фаши­ст­ско­го Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния в стра­не, воз­гла­ви­ла Сло­вац­кое на­цио­наль­ное вос­ста­ние 1944 года и Праж­ское вос­ста­ние 1945 года .

В 1945 уча­ст­во­ва­ла в вы­ра­бот­ке про­грам­мы и фор­ми­ро­ва­нии пра­ви­тель­ст­ва Национального фрон­та. На вы­бо­рах в Уч­ре­дительное национальное со­б­ра­ние и ме­ст­ные национальные ко­ми­те­ты в мае 1946 года она одер­жа­ла по­бе­ду, по­лу­чив 38% го­ло­сов из­би­ра­те­лей. В ре­зуль­та­те Фев­раль­ско­го пе­ре­во­ро­та 1948 года власть в стра­не пол­но­стью пе­ре­шла к КПЧ, в ию­не то­го же го­да на со­вме­ст­ной кон­фе­рен­ции пред­ста­ви­те­лей КПЧ и ЧСДРП при­ня­то ре­ше­ние об их объ­е­ди­не­нии на ор­га­ни­зационной ос­но­ве КПЧ, в сентябре 1948 года в КПЧ вли­лась так­же Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Сло­ва­кии. На 9-м съез­де КПЧ (1949 год) был взят курс на по­строе­ние со­циа­лиз­ма в Че­хословацкой Со­циа­ли­стической Рес­пуб­ли­ке (ЧССР).

До но­ября 1989 года пар­тия яв­ля­лась ру­ко­во­дя­щей по­ли­тической си­лой че­хословацкого го­су­дар­ст­ва и об­ще­ст­ва, что бы­ло за­кре­п­ле­но Кон­сти­ту­ци­ей ЧССР 1960 года. К 1968 году в КПЧ под влия­ни­ем кри­ти­ки ста­ли­низ­ма яр­ко про­яви­лась тен­ден­ция к пе­ре­смот­ру идео­ло­гических ус­та­но­вок и к пе­ре­хо­ду на по­зи­ции де­мо­кра­тического со­циа­лиз­ма. Эту ли­нию ак­тив­но от­стаи­вал из­бран­ный в январе 1968 года пер­вым сек­ре­та­рём ЦК КПЧ А. Дуб­чек. По­сле вво­да в ЧССР в августе 1968 года войск стран - уча­стниц Вар­шав­ско­го до­го­во­ра и по­дав­ления оп­по­зиционных сил пер­вым сек­ре­та­рём ЦК КПЧ в апреле 1969 года был из­бран Г. Гу­сак , под руководством ко­то­ро­го пар­тия вновь ста­ла про­во­дить про­со­вет­ский курс.

Пе­ре­строй­ка в СССР и про­цес­сы де­мо­кра­ти­за­ции в со­циа­ли­стических стра­нах Восточной Ев­ро­пы ока­за­ли ре­шаю­щее влия­ние на раз­ви­тие КПЧ. 24 ноября 1989 года на вне­оче­ред­ном пле­ну­ме ЦК КПЧ бы­ло из­бра­но но­вое ру­ко­во­дство пар­тии, ко­то­рое от­ка­за­лось от ру­ко­во­дя­щей ро­ли КПЧ в об­ще­ст­ве (29 ноября 1989 года Фе­де­раль­ное со­б­ра­ние Че­хо­сло­ва­кии вне­сло со­от­вет­ст­вую­щие из­ме­не­ния в Кон­сти­ту­цию). 20 декабря 1989 года вне­оче­ред­ной съезд КПЧ при­нял «Об­ра­ще­ние к гра­ж­да­нам ЧССР» и «При­зыв к быв­шим чле­нам КПЧ», в ко­то­рых КПЧ при­нес­ла из­ви­не­ния гра­ж­да­нам Че­хо­сло­ва­кии за ошиб­ки и за­блу­ж­де­ния, имев­шие ме­сто в её по­ли­ти­ке в 1948-1989 годах. На съез­де бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о фор­ми­ро­ва­нии тер­ри­то­ри­аль­ной ор­га­ни­за­ции ком­му­ни­стов Че­хии и Мо­ра­вии в рам­ках КПЧ.

В 1990 году КПЧ транс­фор­ми­ро­ва­лась в фе­де­ра­цию двух пар­тий - Ком­му­ни­стической пар­тии Че­хии и Мо­ра­вии (КПЧМ) и Ком­му­ни­стической пар­тии Сло­ва­кии (КПС). В мар­те 1990 года со­сто­ял­ся Уч­ре­дительный съезд КПЧМ, а в ок­тяб­ре то­го же го­да про­шёл её 1-й съезд, ко­то­рый при­нял про­грам­му и из­брал пред­се­да­те­лем пар­тии И. Сво­бо­ду. КПЧМ офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на 28 ноября 1990 года. Пар­тия по­зи­цио­ни­ру­ет се­бя как ле­ги­тим­ная про­дол­жа­тель­ни­ца КПЧ и яв­ля­ет­ся важ­ным эле­мен­том современной по­ли­тической сис­те­мы Чешской Рес­пуб­ли­ки. КПЧМ на­счи­ты­ва­ет свыше 77 тысяч чле­нов (декабрь 2007 года), на вы­бо­рах за неё ста­биль­но го­ло­су­ют от 11 до 18% из­би­ра­те­лей. На 7-м съез­де КПЧМ (май 2008 года) бы­ла под­твер­жде­на её вер­ность ком­му­ни­стическим прин­ци­пам, за­ло­жен­ным в про­грам­му пар­тии.

Кро­ме КПЧМ, в Че­хии дей­ст­ву­ет Ком­му­ни­стическая пар­тия Че­хо­сло­ва­кии (КПЧ; в пар­ла­мен­те не пред­став­ле­на), соз­дан­ная в 1995 году груп­пой ком­му­ни­стов, ис­клю­чён­ных из КПЧМ. Про­грам­ма КПЧ «Че­хо­сло­ва­кия - труд и со­циа­лизм» ба­зи­ру­ет­ся на прин­ци­пах мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма. В 2001 году из КПЧ вы­де­ли­лась Ком­му­ни­стическая пар­тия Че­хо­сло­ва­кии - Пар­тия тру­да Че­хо­сло­ва­кии (КПЧ-ПТЧ), не имею­щая ре­аль­но­го по­ли­тического влия­ния.

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