КОММУНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

КОММУНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ - в Западной Ев­ро­пе X-XIII веков дви­же­ние го­ро­жан про­тив вла­сти сень­о­ров, на­прав­лен­ное на дос­ти­же­ние юри­дической, административной, фи­нан­со­вой, ино­гда во­енной са­мо­стоя­тель­но­сти го­ро­дов.

Коммунальное движение на­ча­лось в ус­ло­ви­ях эко­но­мического подъ­ё­ма X века в Ита­лии и Флан­д­рии, впо­след­ст­вии раз­вер­ну­лось во Фран­ции и Гер­ма­нии. Час­то при­ни­ма­ло ха­рак­тер воо­ружённых вос­ста­ний (Кам­бре - 1076 год, Лан - 1112 год и т.д.). На юге Фран­ции го­ро­да, как пра­ви­ло, вы­ку­па­ли отдельной по­вин­но­сти и пра­ва у сень­о­ров. В хо­де коммунального движения воз­ник­ла но­вая фор­ма городской ор­га­ни­за­ции - ком­му­ны .

Коммунальное движение ус­ко­ри­ло эко­но­мическое раз­ви­тие Ев­ро­пы, спо­соб­ст­во­ва­ло ста­нов­ле­нию по­ли­тического са­мо­соз­на­ния го­ро­жан и скла­ды­ва­нию городского со­сло­вия.

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