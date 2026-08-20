КОММУНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
КОММУНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ - в Западной Европе X-XIII веков движение горожан против власти сеньоров, направленное на достижение юридической, административной, финансовой, иногда военной самостоятельности городов.
Коммунальное движение началось в условиях экономического подъёма X века в Италии и Фландрии, впоследствии развернулось во Франции и Германии. Часто принимало характер вооружённых восстаний (Камбре - 1076 год, Лан - 1112 год и т.д.). На юге Франции города, как правило, выкупали отдельной повинности и права у сеньоров. В ходе коммунального движения возникла новая форма городской организации - коммуны.
Коммунальное движение ускорило экономическое развитие Европы, способствовало становлению политического самосознания горожан и складыванию городского сословия.