КОММУНА (В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИТАЛИИ)

Форма самоуправления средневековых городов в Италии.

В XI в. значительно ускорился экономический и демографический рост итальянских городов. Не только ремесленники и торговцы, но и мелкие рыцари , вальвассоры, активно переселялись в города. Однако, бурное развитие городов сдерживалось крупной аристократией (грандами, нобилями), которые традиционно селились в городской округе и обладали большим количеством иммунитеты прав устанавливать пошлины, вершить суд над горожанами, вводить новые налоги. Подобное положение привело к тому, что между городами и аристократией началось противостояние (т. н. «война с замками»).

Города путем переговоров, выкупов, либо же силой оружия заставляли отказываться сеньоров от своих исключительных прав, зачастую сеньоров принуждали переселяться в город (где, впрочем, они снова обзаводились замками, вокруг которых формировали собственные кланы; борьба таких группировок стала важным содержание истории многих итальянских городов). В самих городах в начале XI в. полнота власти принадлежала епископам .

Параллельно с «войной с замками» горожанам и коллегиям консулов удавалось все больше и больше ограничивать власть епископов и даже полностью отстранять их от власти.

В конце XI–XII в. коммуны, управляемые коллегиями консулов, получили подтверждение своего самоуправляющегося статуса от императоров или от римских пап. В течение XII в. складывались органы самоуправления коммуны: Большой совет, Малый Совет, а также система магистратуры. К концу XII в. многие коммуны стали самостоятельными республиками, которые чеканили собственную монету и проводили самостоятельную внешнюю политику. В большинстве коммун четко разграничивались несколько социальных групп: крупная знать, мелкая и средняя знать (вальвассоры) и торгово-ремесленная прослойка ( пополаны ), которая часто делалась на «жирный народ», верхушку, и «тощий народ», основную часть этой социальной группы.

В XIII в. в обстановке постоянной внутренней борьбы в коммунах все чаще и чаще власть передается от коллегии консулов к наемным (как правило иностранным) чиновникам, подеста .

Во второй половине XIII в. произошло заметное усложнение политической структуры коммун. Появились Советы народа, возглавляемые капитанами народа, задачей которых была защита интересов пополанов. С течением времени капитаны народа, контролировавшие народное ополчение, становились синьорам, властителями, полномочия которых не ограничивались во времени. В XIV в. синьория становится наследственной, что привело к постепенному угасанию коммунального самоуправления и превращению республик в монархии.

Иллюстрации:

Средневековая коммуна.

Автор статьи: Г.А. Шмидт