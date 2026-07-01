КОММУНА ТРУДОВАЯ
КОММУНА ТРУДОВАЯ:
1) Заведение интернатского типа в 1920-1930-х годах в системе ОГПУ (с 1934 года - НКВД) СССР для беспризорных детей и несовершеннолетних правонарушителей, организованное с целью их перевоспитания и трудового обучения на принципах самообеспечения и самоуправления.
Трудовая коммуна комплектовалась на добровольных началах, её члены кроме профессии получали начальное образование, а с середниы 1920-х годов - общеобразовательные знания в объёме средней или неполной средней школы. В августе 1924 года по инициативе Ф.Э. Дзержинского (по другим сведениям, Г.Г. Ягоды) в с. Костино (ныне в черте г. Королёв) Московской губернии была создана Болшевская трудовая коммуна ОГПУ № 1, широкую известность получила образованная в 1927 году трудовая коммуна ГПУ УССР им. Ф.Э. Дзержинского в пос. Новый Харьков (пригород Харькова) под руководством А.С. Макаренко, также трудовые коммуны были созданы в Ленинграде, Горьком, Архангельске, Уфе и др. К 1930-м годам, в связи с ликвидацией беспризорности, они были расформированы (см. также Школы-коммуны).
2) Хозяйственные объединение представителей религиозных организаций.
Хотя трудовые коммуны молокан, меннонитов, толстовцев и других появились в России в XIX веке, но до 1917 года их число было невелико. С весны 1918 года, с целью оградить себя от репрессий со стороны советской власти и остановить реквизицию имущества, руководство православных монастырей начало их реорганизацию в трудовые артели и трудовые коммуны, одновременно создавали свои коммуны протестантские, толстовские и другие общины. По неполным данным, в 1917-1921 годах в Советской России действовало свыше 174 религиозных колхозов [из них 73 (по другим данным, 85) - на базе православных монастырей]. В процессе коллективизации все религиозные хозяйственные объединения были уничтожены.
3) Национально-государственное образование на территории бывшей Российской империи и РСФСР в 1918-1924 годах.
В октябре 1918 года была образована немцев Поволжья трудовая коммуна, в ноябре - Эстляндская трудовая коммуна (см. Эстония), в июне 1920 года - Карельская (см. Карелия) и Чувашская (см. Чувашия) трудовые коммуны.