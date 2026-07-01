КОММУНА ТРУДОВАЯ

КОММУНА ТРУДОВАЯ:

1) За­ве­де­ние ин­тер­нат­ско­го ти­па в 1920-1930-х годах в сис­те­ме ОГПУ (с 1934 года - НКВД) СССР для бес­при­зор­ных де­тей и не­со­вер­шен­но­лет­них пра­во­на­ру­ши­те­лей, ор­га­ни­зо­ван­ное с це­лью их пе­ре­вос­пи­та­ния и тру­до­во­го обу­че­ния на прин­ци­пах са­мо­обес­пе­че­ния и са­мо­управ­ле­ния.

Трудовая коммуна ком­плек­то­ва­лась на доб­ро­воль­ных на­ча­лах, её чле­ны кро­ме про­фес­сии по­лу­ча­ли на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние, а с середниы 1920-х годов - об­ще­об­ра­зо­вательные зна­ния в объ­ё­ме сред­ней или не­пол­ной сред­ней шко­лы. В августе 1924 года по ини­циа­ти­ве Ф.Э. Дзер­жин­ско­го (по другим све­де­ни­ям, Г.Г. Яго­ды) в с. Кос­ти­но (ны­не в чер­те г. Ко­ро­лёв) Московской губернии бы­ла соз­да­на Бол­шев­ская тру­до­вая ком­му­на ОГПУ № 1, ши­ро­кую из­вест­ность по­лучи­ла об­ра­зо­ван­ная в 1927 году тру­до­вая ком­му­на ГПУ УССР им. Ф.Э. Дзер­жин­ско­го в пос. Но­вый Харь­ков (при­го­род Харь­ко­ва) под руководством А.С. Ма­ка­рен­ко , так­же трудовые коммуны бы­ли соз­да­ны в Ле­нин­гра­де, Горь­ком, Ар­хан­гель­ске, Уфе и др. К 1930-м годам, в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей бес­при­зор­но­сти, они бы­ли рас­фор­ми­ро­ва­ны (см. так­же Шко­лы-ком­му­ны).

2) Хо­зяйственные объ­е­ди­не­ние пред­ста­ви­те­лей ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций.

Хо­тя трудовые коммуны мо­ло­кан, мен­но­ни­тов, тол­стов­цев и других поя­ви­лись в Рос­сии в XIX веке, но до 1917 года их чис­ло бы­ло не­ве­ли­ко. С вес­ны 1918 года, с це­лью ог­ра­дить се­бя от ре­прес­сий со сто­ро­ны советской вла­сти и ос­та­но­вить ре­к­ви­зи­цию иму­ще­ст­ва, ру­ко­во­дство пра­во­слав­ных мо­на­сты­рей на­ча­ло их ре­ор­га­ни­за­цию в тру­до­вые ар­те­ли и трудовые коммуны, од­но­вре­мен­но соз­да­ва­ли свои ком­му­ны про­тес­тант­ские, тол­стов­ские и другие об­щины. По не­пол­ным дан­ным, в 1917-1921 годах в Советской Рос­сии дей­ст­во­ва­ло свыше 174 ре­лигиозных кол­хо­зов [из них 73 (по другим дан­ным, 85) - на ба­зе пра­во­слав­ных мо­на­сты­рей]. В про­цес­се кол­лек­ти­ви­за­ции все ре­лигиозные хо­зяйственные объ­е­ди­не­ния бы­ли унич­то­же­ны.

3) Национально-государственное об­ра­зо­ва­ние на тер­ри­то­рии бывшей Российской им­пе­рии и РСФСР в 1918-1924 годах.

В октябре 1918 года бы­ла об­ра­зо­ва­на нем­цев По­вол­жья тру­до­вая ком­му­на , в но­яб­ре - Эс­т­лянд­ская тру­до­вая ком­му­на (см. Эс­то­ния), в ию­не 1920 года - Ка­рель­ская (см. Ка­ре­лия) и Чу­ваш­ская (см. Чу­ва­шия) тру­до­вые ком­му­ны.

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