КОММОРИЕНТЫ
КОММОРИЕНТЫ (от лат. commorientes - умершие одновременно, соумершие) - в праве лица, умершие в результате одного и того же несчастного случая (кораблекрушения, аварии и т.п.) и призываемые к наследованию друг после друга.
В классическом римском праве коммориенты признавались умершими одновременно и не наследовали друг после друга. Позднее из этого правила было сделано исключение на случай гибели от общей опасности восходящих и нисходящих родственников: родители считались умершими раньше своих совершеннолетних и позже - несовершеннолетних детей.
Французское право вплоть до 2001 года признавало пережившим сильнейшего, определяя последовательность смерти коммориентов в зависимости от их возраста и пола. В современном наследственном праве Франции, Швейцарии и других стран презумпция одновременности смерти коммориентов не связывается с их гибелью непременно от определённого несчастного случая и обуславливается невозможностью установления последовательности их смерти.
Дореволюционное российское право допускало возможность доказывания, кто из коммориентов умер раньше. По действующему российскому праву, если коммориенты умерли в один и тот же день, они считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга (пункт 2 статья 1114 ГК РФ), а к наследованию призываются наследники каждого из коммориентов по закону или по завещанию. Из этого правила сделаны исключения, допускающие наследование по праву представления (пункт 1 статья 1146 ГК РФ) и подназначенных наследников (пункт 2 статья 1121 ГК РФ).