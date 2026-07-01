КОММОРИЕНТЫ

КОММОРИЕНТЫ (от лат. commorientes - умер­шие од­но­вре­мен­но, со­умер­шие) - в пра­ве ли­ца, умер­шие в ре­зуль­та­те од­но­го и то­го же не­сча­ст­но­го слу­чая (ко­раб­ле­кру­ше­ния, ава­рии и т.п.) и при­зы­вае­мые к на­сле­до­ва­нию друг по­сле дру­га.

В клас­сическом рим­ском пра­ве коммориенты при­зна­ва­лись умер­ши­ми од­но­вре­мен­но и не на­сле­до­ва­ли друг по­сле дру­га. Позд­нее из это­го пра­ви­ла бы­ло сде­ла­но ис­клю­че­ние на слу­чай ги­бе­ли от об­щей опас­но­сти вос­хо­дя­щих и нис­хо­дя­щих род­ст­вен­ни­ков: ро­ди­те­ли счи­та­лись умер­ши­ми рань­ше сво­их со­вер­шен­но­лет­них и поз­же - не­со­вер­шен­но­лет­них де­тей.

Французское пра­во вплоть до 2001 года при­зна­ва­ло пе­ре­жив­шим силь­ней­ше­го, оп­ре­де­ляя по­сле­до­ва­тель­ность смер­ти коммориентов в за­ви­си­мо­сти от их воз­рас­та и по­ла. В современном на­след­ст­вен­ном пра­ве Фран­ции , Швей­ца­рии и других стран пре­зумп­ция од­но­вре­мен­но­сти смер­ти коммориентов не свя­зы­ва­ет­ся с их ги­бе­лью не­пре­мен­но от оп­ре­де­лён­но­го не­сча­ст­но­го слу­чая и об­ус­лав­ли­ва­ет­ся не­воз­мож­но­стью ус­та­нов­ле­ния по­сле­до­ва­тель­но­сти их смер­ти.

До­ре­во­лю­ци­он­ное российское пра­во до­пус­ка­ло воз­мож­ность до­ка­зы­ва­ния, кто из коммориентов умер рань­ше. По дей­ст­вую­ще­му российскому пра­ву, ес­ли коммориенты умер­ли в один и тот же день, они счи­та­ют­ся умер­ши­ми од­но­вре­мен­но и не на­сле­ду­ют друг по­сле дру­га (пункт 2 статья 1114 ГК РФ), а к на­сле­до­ва­нию при­зы­ва­ют­ся на­след­ни­ки ка­ж­до­го из коммориентов по за­ко­ну или по за­ве­ща­нию. Из это­го пра­ви­ла сде­ла­ны ис­клю­че­ния, до­пус­каю­щие на­сле­до­ва­ние по пра­ву пред­став­ле­ния (пункт 1 статья 1146 ГК РФ) и под­на­зна­чен­ных на­след­ни­ков (пункт 2 статья 1121 ГК РФ).

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