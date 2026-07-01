КОММОНС ДЖОН РОДЖЕРС

КОММОНС (Commons) ДЖОН РОДЖЕРС - американский ис­то­рик-эко­но­мист и социо­лог, пред­ста­ви­тель ста­ро­го (клас­си­че­ско­го) ин­сти­ту­цио­на­лиз­ма; ос­но­во­по­ло­ж­ник так называемой ком­мон­сов­ско-ви­скон­син­ско­го на­прав­ле­ния в американской ис­то­ри­о­гра­фии ра­бо­че­го дви­же­ния.

По­сле окон­ча­ния Обер­лин-кол­лед­жа, в 1888-1890 годах учил­ся в университете Дж. Хоп­кин­са (штат Мэ­ри­ленд). С 1904 по 1932 годы профессор Вис­кон­син­ско­го университета. В 1917 году из­бран пре­зи­ден­том Американской эко­но­мической ас­со­циа­ции.

Ран­ние ра­бо­ты по­свя­ще­ны ис­то­рии и эко­но­ми­ке тру­да. В «Рас­пре­де­ле­нии бо­гат­ст­ва» («The Distribution of wealth», 1893 год) он стре­мит­ся свя­зать мар­жи­на­ли­ст­скую тео­рию цен­но­сти и рас­пре­де­ле­ния с пра­ва­ми соб­ст­вен­но­сти и по­ло­же­ни­ем тру­дя­щих­ся. Коммонс пы­та­ет­ся най­ти ин­ст­ру­мен­ты для ком­про­мис­са ме­ж­ду ор­га­ни­зованным тру­дом и круп­ным ка­пи­та­лом (8-ча­со­вой ра­бо­чий день, по­вы­ше­ние зар­пла­ты с це­лью уве­ли­че­ния по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, кон­цен­тра­ция промышленности как сред­ст­во по­вы­ше­ния её эф­фек­тив­но­сти). В 1899-1900 годах вы­хо­дит се­рия ста­тей «Со­цио­ло­ги­че­ский взгляд на су­ве­ре­ни­тет», а в 1909 году об­шир­ное ис­сле­до­ва­ние по ис­то­рии американской обув­ной промышленности («American Shoemakers, 1648-1895: A sketch of industrial evolution»).

Коммонс - один из ве­ду­щих чле­нов Американской ас­со­циа­ции по тру­до­во­му за­ко­но­да­тель­ст­ву. При его не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии был под­го­тов­лен про­ект за­ко­на по ре­гу­ли­ро­ва­нию пред­при­ятий об­щественного поль­зо­ва­ния (1907 год), сфор­ми­ро­ва­на ин­ду­ст­ри­аль­ная ко­мис­сия Вис­кон­си­на. В го­ды Ве­ли­кой де­прес­сии он при­ни­ма­ет уча­стие во вне­дре­нии пер­вой государственной про­грам­мы ком­пен­са­ции без­ра­бот­ным. В 1910-1911 годах вы­хо­дит «До­ку­мен­таль­ная ис­то­рия ин­ду­ст­ри­аль­но­го об­ще­ст­ва Аме­ри­ки» («A documentary history of Ameri­can in­dustrial society», vol. 1-10), пред­став­ляю­щая со­бой раз­вёр­ну­тую эко­но­мическую ис­то­рию США с 1649 по 1880 годы, а в 1918-1935 годах Коммонс ак­тив­но уча­ст­ву­ет в под­го­тов­ке и пуб­ли­ка­ции «Ис­то­рии тру­да в Со­еди­нён­ных Шта­тах» («History of labour in the United States», vol. 1-4). Идея со­ци­аль­но­го со­гла­ше­ния ра­бо­чих и пред­при­ни­ма­те­лей по­сред­ст­вом вза­им­ных ус­ту­пок и про­па­ган­да диф­фу­зии ка­пи­та­ли­стич. соб­ст­вен­но­сти на­шли от­ра­же­ние в вы­шед­шем в 1919 году тру­де «Про­мыш­лен­ная доб­ро­же­ла­тель­ность» («In­dustrial goodwill»).

Наи­бо­лее из­вест­ные ра­бо­ты Коммонса по­свя­ще­ны ин­сти­ту­цио­наль­ной про­бле­ма­ти­ке: «Пра­во­вые ос­но­ва­ния ка­пи­та­лиз­ма» («Legal foundations of capitalism», 1924 год) и пер­вый учеб­ник по ин­сти­ту­цио­наль­ной эко­но­ми­ке - «Ин­сти­ту­цио­наль­ная эко­но­ми­че­ская тео­рия» («Institutional eco­no­mics; its place in political economy», 1934 год). Он вво­дит клю­че­вое по­ня­тие современный ин­сти­ту­цио­наль­ной док­три­ны - сдел­ка (тран­сак­ция). В её струк­ту­ре он вы­де­ля­ет 3 эле­мен­та: пе­ре­го­во­ры, при­ня­тие обя­за­тель­ст­ва и его вы­пол­не­ние; а так­же 3 ви­да тран­сак­ций: 1) тор­го­вые (пе­ре­да­ча прав соб­ст­вен­но­сти ме­ж­ду за­кон­ны­ми рав­ны­ми сто­ро­на­ми); 2) управ­лен­че­ские (от­но­ше­ния на­чаль­ни­ка и под­чи­нён­но­го по соз­да­нию бо­гат­ст­ва с по­мо­щью ко­манд); 3) ра­цио­ни­рую­щие (за­кон­ный на­чаль­ник и за­кон­ный под­чи­нён­ный: за­ко­но­дательная власть, суд, ар­бит­раж­ный три­бу­нал, со­вет ди­рек­то­ров кор­по­ра­ции, раз­де­ляю­щие труд­но­сти и вы­го­ды от член­ст­ва в со­вме­ст­ном пред­при­ятии). Тран­с­ак­ци­он­ный про­цесс - это, с точ­ки зре­ния Коммонса, оп­ре­де­ле­ние «ра­зум­ной цен­но­сти» бла­га; он за­вер­ша­ет­ся кон­трак­том, реа­ли­зую­щим «га­ран­тии ожи­да­ний». Тео­рия тран­сак­ци­он­ных из­дер­жек по­лу­чи­ла даль­ней­шее раз­ви­тие в ра­бо­тах пред­ста­ви­те­лей не­оин­сти­ту­цио­наль­ной эко­но­ми­ки (Р. Ко­уза, О. Уиль­ям­со­на, Д. Нор­та и др.).

В 1950 году вы­хо­дит «Эко­но­ми­ка кол­лек­тив­но­го дей­ст­вия» («The economics of col­lective action»), в ко­то­рой сфор­му­ли­ро­ва­ны главные по­ло­же­ния вис­кон­син­ской шко­лы - про­грам­мы «по­ли­ти­че­ско­го кол­лек­тив­но­го до­го­во­ра». Основная идея Коммонса за­клю­ча­ет­ся в по­ис­ке пу­ти, ко­то­рый мо­жет по­мочь из­бе­жать край­но­сти ком­му­низ­ма и фа­шиз­ма и при­вес­ти к раз­ви­тию ра­зум­но­го, ра­бо­то­спо­соб­но­го ка­пи­та­лиз­ма. Имен­но с этой це­лью раз­ви­ва­ет­ся тео­рия ин­сти­ту­цио­наль­ных из­ме­не­ний и раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся кон­цеп­ция кол­лек­тив­ных дей­ст­вий. Они по­зво­ля­ют по­нять при­ро­ду эво­лю­ци­он­ных про­цес­сов, вли­я­ю­щих на эко­но­мические ин­сти­ту­ты, и «фе­но­мен по­ли­ти­че­ской эко­но­мии». Эти идеи по­лу­чи­ли даль­ней­шее раз­ви­тие в тео­рии об­ще­ст­вен­но­го вы­бо­ра.