КОММОНС ДЖОН РОДЖЕРС
КОММОНС (Commons) ДЖОН РОДЖЕРС - американский историк-экономист и социолог, представитель старого (классического) институционализма; основоположник так называемой коммонсовско-висконсинского направления в американской историографии рабочего движения.
После окончания Оберлин-колледжа, в 1888-1890 годах учился в университете Дж. Хопкинса (штат Мэриленд). С 1904 по 1932 годы профессор Висконсинского университета. В 1917 году избран президентом Американской экономической ассоциации.
Ранние работы посвящены истории и экономике труда. В «Распределении богатства» («The Distribution of wealth», 1893 год) он стремится связать маржиналистскую теорию ценности и распределения с правами собственности и положением трудящихся. Коммонс пытается найти инструменты для компромисса между организованным трудом и крупным капиталом (8-часовой рабочий день, повышение зарплаты с целью увеличения покупательной способности, концентрация промышленности как средство повышения её эффективности). В 1899-1900 годах выходит серия статей «Социологический взгляд на суверенитет», а в 1909 году обширное исследование по истории американской обувной промышленности («American Shoemakers, 1648-1895: A sketch of industrial evolution»).
Коммонс - один из ведущих членов Американской ассоциации по трудовому законодательству. При его непосредственном участии был подготовлен проект закона по регулированию предприятий общественного пользования (1907 год), сформирована индустриальная комиссия Висконсина. В годы Великой депрессии он принимает участие во внедрении первой государственной программы компенсации безработным. В 1910-1911 годах выходит «Документальная история индустриального общества Америки» («A documentary history of American industrial society», vol. 1-10), представляющая собой развёрнутую экономическую историю США с 1649 по 1880 годы, а в 1918-1935 годах Коммонс активно участвует в подготовке и публикации «Истории труда в Соединённых Штатах» («History of labour in the United States», vol. 1-4). Идея социального соглашения рабочих и предпринимателей посредством взаимных уступок и пропаганда диффузии капиталистич. собственности нашли отражение в вышедшем в 1919 году труде «Промышленная доброжелательность» («Industrial goodwill»).
Наиболее известные работы Коммонса посвящены институциональной проблематике: «Правовые основания капитализма» («Legal foundations of capitalism», 1924 год) и первый учебник по институциональной экономике - «Институциональная экономическая теория» («Institutional economics; its place in political economy», 1934 год). Он вводит ключевое понятие современный институциональной доктрины - сделка (трансакция). В её структуре он выделяет 3 элемента: переговоры, принятие обязательства и его выполнение; а также 3 вида трансакций: 1) торговые (передача прав собственности между законными равными сторонами); 2) управленческие (отношения начальника и подчинённого по созданию богатства с помощью команд); 3) рационирующие (законный начальник и законный подчинённый: законодательная власть, суд, арбитражный трибунал, совет директоров корпорации, разделяющие трудности и выгоды от членства в совместном предприятии). Трансакционный процесс - это, с точки зрения Коммонса, определение «разумной ценности» блага; он завершается контрактом, реализующим «гарантии ожиданий». Теория трансакционных издержек получила дальнейшее развитие в работах представителей неоинституциональной экономики (Р. Коуза, О. Уильямсона, Д. Норта и др.).
В 1950 году выходит «Экономика коллективного действия» («The economics of collective action»), в которой сформулированы главные положения висконсинской школы - программы «политического коллективного договора». Основная идея Коммонса заключается в поиске пути, который может помочь избежать крайности коммунизма и фашизма и привести к развитию разумного, работоспособного капитализма. Именно с этой целью развивается теория институциональных изменений и разрабатывается концепция коллективных действий. Они позволяют понять природу эволюционных процессов, влияющих на экономические институты, и «феномен политической экономии». Эти идеи получили дальнейшее развитие в теории общественного выбора.