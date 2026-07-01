КОММОДИАН

КОММОДИАН (Commodianus) - латинский хри­сти­ан­ский по­эт.

О лич­но­сти Коммодиана поч­ти ни­че­го не из­вест­но: не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли от­но­сят его твор­че­ст­во ко 2-й половине III века (по­сле 258 года, так как Коммодиан знал уче­ние Ки­приа­на Кар­фа­ген­ско­го ), дру­гие - к V веку.

Пер­вое упо­ми­на­ние о Коммодиане да­ти­ру­ет­ся 477-494 годам. Пред­по­ло­жи­тель­но, Коммодиан про­ис­хо­дил с Вос­то­ка (Си­рия), од­на­ко большую часть жиз­ни про­вёл в Северной Аф­ри­ке (Кар­фа­ген) и Ита­лии . По­этический сборник Коммодиана «На­став­ле­ния» («In­structiones»), со­дер­жа­щий 80 гек­са­мет­рических сти­хо­тво­ре­ний (в основном ак­ро­сти­хи) раз­ной ве­ли­чи­ны, со­сто­ит из 2 книг. Пер­вая кни­га об­ра­ще­на к языч­ни­кам и иу­де­ям и име­ет апо­ло­ге­тический ха­рак­тер; вто­рая, пре­дос­те­ре­гаю­щая от ду­хов­но­го рас­слаб­ле­ния, от­ступ­ни­че­ст­ва и рас­ко­лов, - мо­раль­но-на­зи­да­тель­ный.

В ди­дак­тической по­эме «Апо­ло­ге­ти­че­ская песнь» («Carmen apologeticum»; из­вест­на так­же под названием «О двух на­ро­дах», «De duo­bus populis») из­ла­га­ют­ся основные по­ло­же­ния хри­сти­ан­ст­ва с це­лью об­ра­ще­ния языч­ни­ков и иу­де­ев . В по­след­ней час­ти по­эмы вос­соз­да­ёт­ся гран­ди­оз­ная апо­ка­лип­тич. кар­ти­на по­след­не­го пе­рио­да жиз­ни че­ло­ве­че­ст­ва и Страш­но­го су­да. По­эму от­ли­ча­ют на­ив­ный реа­лизм, при­чуд­ли­вая жи­во­пис­ность, ис­поль­зо­ва­ние биб­лей­ской об­раз­но­сти.

Язык по­эзии Коммодиана, пред­на­зна­чен­ной для ши­ро­ко­го кру­га чи­та­те­лей, от­ра­жа­ет на­род­но-бы­то­вую латинскую речь; для мет­ри­ки ха­рак­тер­ны от­сту­п­ле­ния от клас­сического кван­ти­та­тив­но­го прин­ци­па.

Сочинения:

Commodiani Carmina / Ed. J. Martin. Turnholti, 1960.

Автор статьи: С. А. Сте­пан­цов.