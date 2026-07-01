КОММОДИАН
КОММОДИАН (Commodianus) - латинский христианский поэт.
О личности Коммодиана почти ничего не известно: некоторые исследователи относят его творчество ко 2-й половине III века (после 258 года, так как Коммодиан знал учение Киприана Карфагенского), другие - к V веку.
Первое упоминание о Коммодиане датируется 477-494 годам. Предположительно, Коммодиан происходил с Востока (Сирия), однако большую часть жизни провёл в Северной Африке (Карфаген) и Италии. Поэтический сборник Коммодиана «Наставления» («Instructiones»), содержащий 80 гексаметрических стихотворений (в основном акростихи) разной величины, состоит из 2 книг. Первая книга обращена к язычникам и иудеям и имеет апологетический характер; вторая, предостерегающая от духовного расслабления, отступничества и расколов, - морально-назидательный.
В дидактической поэме «Апологетическая песнь» («Carmen apologeticum»; известна также под названием «О двух народах», «De duobus populis») излагаются основные положения христианства с целью обращения язычников и иудеев. В последней части поэмы воссоздаётся грандиозная апокалиптич. картина последнего периода жизни человечества и Страшного суда. Поэму отличают наивный реализм, причудливая живописность, использование библейской образности.
Язык поэзии Коммодиана, предназначенной для широкого круга читателей, отражает народно-бытовую латинскую речь; для метрики характерны отступления от классического квантитативного принципа.
Сочинения:
Commodiani Carmina / Ed. J. Martin. Turnholti, 1960.
Автор статьи: С. А. Степанцов.