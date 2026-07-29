КОММОД, ЛУЦИЙ АВРЕЛИЙ (лат. Lucius Aurelius Commodus)

Римский император (180-192 гг.).

Коммод был сыном Марка Аврелия и Фаустины Младшей; назван в честь соправителя отца Луция Вера Коммода . В 166 г. был провозглашен цезарем, в 177 – августом и соправителем. После смерти Марка Аврелия 17 марта 180 г. в Виндобоне принял императорскую власть, став единственным из династии Антонинов, получившим ее от отца.

Его первым делом стало заключение мира с квадами , маркоманами и сарматами; вместе с тем, он подавил мятежи, вспыхнувшие в Британии, Галлии, Германии и Африке. Вернувшись в Рим, Коммод устроил пышные игры. Тогда же было объявлено о раскрытии крупного заговора с участием его родной сестры Аннии Луциллы и префекта претория Таррутения Патерна. Возможно, это было связано с интригами второго перфекта претория Тигидия Перенна, который после этого стал самым влиятельным человеком Империи.

Коммод не очень интересовался государственными делами, доверяя управление префектам претория и фаворитам. Через три года Тигидий был убит, его место занял Клеандр, а после его убийства в 190 г. – Квинт Эмилий Лет. Коммод покончил с отцовской политикой сотрудничества с сенатом, требовал своего обожествления (он отождествлял себя с Геркулесом ), выступал на арене, участвуя в гладиаторских боях, поощрял распространение восточных культов. Он стремился к установлению абсолютной неограниченной монархии.

В 192 г. против Коммода возник заговор, в котором принимали участие его любовница Марция, вольноотпущенник Эклект и префект претория Лет, и 31 декабря 192 г. Коммод был убит атлетом Нарциссом во время занятий борьбой. Сенат одобрил это убийство и предал память Коммода проклятию.

Исторические источники :

Геродиан. История;

Аврелий Виктор. О цезарях, 17;

Писатели Истории Августов. Коммод.

Иллюстрация :

Бюст Коммода. Рим. Капитолийские музеи.