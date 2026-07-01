КОММЕРЧЕСКИЙ СОВЕТ

Коммерческий совет — в Российской империи совещательное учреждение при министерстве финансов в 1829—1872.

Создан по инициативе Е. Ф. Канкрина для учета мнений коммерсантов (из дворян и купечества), осуществлявших внешнюю и внутреннюю торговлю, и профильных специалистов. В министерстве был подведомствен 2-му отделению департамента мануфактур и внутренней торговли. Действовал под руководством лица, назначаемого императором. Состав — 24 члена (16 — от российских купцов, 8 — от иностранцев), обновлялся раз в 4 года. В Москве учреждалось отделение К. с., в некоторых городах (по мере необходимости) — комитеты. К. с. и его представительства не сыграли отводимой им роли. Призванные способствовать оживлению коммерции, в том числе намечать меры по улучшению ярмарочной торговли, учитывать пожелания местного купеческого сообщества и направлять запросы от своего имени (по аналогии с палатами в европейских городах), они ограничивались составлением отчетов и выдачей рекомендаций по части торговли. На местах успешную конкуренцию им в аналитической работе и представительских функциях составляли Биржевые комитеты.

В 1872 К. с. был объединен с созданным в 1828 Мануфактурным советом в учреждение под названием Совет торговли и мануфактур, который просуществовал до Октябрьской революции 1917.

Лит.: Найденов Н. А.Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. М., 2007; Нисселович Л. Н. Торговые промышленные совещательные учреждения в России. СПб., 1887; Шапкин И. Н.Из истории лоббизма в России. Представительские организации российского капитала во второй половине XIX — начале XX века. М., 1999.