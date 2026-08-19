КОММЕРЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА

КОММЕРЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА - сред­ние учеб­ные за­ве­де­ния в Российской им­пе­рии, со­че­тав­шие об­щее сред­нее и сред­нее специальное (ком­мер­че­ское) об­ра­зо­ва­ние.

Пер­вое коммерческое училище от­кры­то по ини­циа­ти­ве и на сред­ст­ва П.А. Де­ми­до­ва при московском Вос­пи­та­тельном до­ме в 1772 году (с 1779 года Де­ми­дов­ское коммерческое училище). В 1797 году оно при­ня­то под по­кро­ви­тель­ст­во императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны, в 1799 году от­де­ле­но от Вос­пи­та­тель­но­го до­ма, пе­ре­ве­де­но в Санкт-Пе­тер­бург и от­кры­то как Санкт-Пе­тербургское ком­мерческое училище. В 1804 году в Мо­ск­ве ос­но­ва­ны два коммерческих училища - Московского ку­пе­че­ско­го общества (Московское ком­мерческое училище) и ча­ст­ное К.И. Ар­ноль­да. В 1810 году училище Ар­ноль­да пре­об­ра­зо­ва­но в Московскую прак­тическую ака­де­мию (сред­нее учеб­ное за­ве­де­ние; с 1851 года Московская прак­тическая ака­де­мия ком­мерческих на­ук) и пе­ре­да­но спе­ци­аль­но соз­дан­но­му Обществу лю­би­те­лей ком­мерческих зна­ний. В начале XIX века дей­ст­во­ва­ли так­же ком­мерческие гим­на­зии в Одес­се (1804-1817 годы; пре­об­ра­зо­ва­на в Ри­шель­ев­ский ли­цей) и Та­ган­ро­ге (1806-1828 годы; пре­об­ра­зо­ва­на в об­ще­об­ра­зо­вательную гим­на­зию). В даль­ней­шем бы­ли соз­да­ны но­вые коммерческие училища - Одес­ское (1862 год), Пет­ров­ское Санкт-Пе­тербургского ку­пе­че­ско­го общества (1880 год), Алек­сан­д­ров­ское Московского бир­же­во­го общества (1885 год), Харь­ков­ское императора Алек­сан­д­ра III (1893 год) и ча­ст­ное Г.Ф. Фай­га в Одес­се (1893 год).

Коммеческие училища име­ли отдельные про­грам­мы и со­стоя­ли в ве­де­нии трёх ве­домств - уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии (Санкт-Пе­тербургское и Московское ком­мерческие училища), Министерства народного про­све­ще­ния и Министерства фи­нан­сов. По ини­циа­ти­ве министра фи­нан­сов С.Ю. Вит­те, ко­то­рый был эн­ту­зиа­стом соз­да­ния та­ко­го ро­да учеб­ных за­ве­де­ний, в 1894 году за­ко­но­да­тель­но ус­та­нов­ле­но, что но­вые коммерческие училища долж­ны от­кры­вать­ся толь­ко в ве­де­нии Министерства фи­нан­сов (в 1905 году пе­ре­шли в ве­дом­ст­во Министерства тор­гов­ли и промышленности). Оно под­го­то­ви­ло об­щее По­ло­же­ние о ком­мерческих учеб­ных за­ве­де­ни­ях (1896 год), со­глас­но ко­то­ро­му со­слов­ным, пред­при­ни­ма­тель­ским и об­щественным ор­га­ни­за­ци­ям, ор­га­нам го­род­ско­го и зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния, а так­же ча­ст­ным ли­цам бы­ло раз­ре­ше­но уч­ре­ж­дать ком­мерческие учеб­ные за­ве­де­ния раз­но­го ти­па (в том числе ком­мерческие училища), со­обра­зу­ясь пре­ж­де все­го с ме­ст­ны­ми ус­ло­вия­ми.

На­чал­ся бур­ный рост чис­ла коммерческих училищ. От­кры­лись так называемые об­ще­ст­вен­ные коммерческие училища: Ки­ев­ское (впо­след­ст­вии 1-е Ки­ев­ское; 1896 год), Коз­лов­ское (1897 год), Згерж­ское (Ло­д­зин­ский уезд Пет­ро­ков­ской губернии; 1898 год), Лод­зин­ское (1898 год), Па­бия­ниц­кие (Лас­кий уезд Пет­ро­ков­ской губернии) - муж­ское (1898 год) и жен­ское (1899 год), На­бил­ков­ское (1899 год; Мо­ск­ва ) и многие другие. По­лу­чи­ли ши­ро­кое раз­ви­тие ча­ст­ные ком­мерческие училища. В 1912/1913 учеб­ном го­ду в ве­де­нии Министерства тор­гов­ли и промышленности на­хо­ди­лись 113 об­щественных и 102 ча­ст­ных коммерческих училищ (в том числе 2 училища в Хар­би­не), в ко­то­рых обу­ча­лись 44,6 тысячи юно­шей и 11,8 тысяч де­ву­шек.

Основных ис­точ­ни­ком су­ще­ст­во­ва­ния учи­лищ яв­ля­лась пла­та за обу­че­ние. При об­щественных коммерческих училищах соз­да­ва­лись по­пе­чи­тель­ные со­ве­ты, ку­да вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли от ор­га­ни­за­ций, уча­ст­во­вав­ших в со­дер­жа­нии учи­лищ, а так­же ча­ст­ные бла­го­тво­ри­те­ли. Со­ве­ты на­зна­ча­ли ди­рек­то­ра и ин­спек­то­ра учи­ли­ща. Коммерческие училища поль­зо­ва­лись ка­зён­ны­ми еже­год­ны­ми суб­си­дия­ми и еди­но­вре­мен­ны­ми по­со­бия­ми. По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во учи­лищ бы­ли об­ще­дос­туп­ны­ми. В начале XX века сре­ди уча­щих­ся коммерческих училищ пре­об­ла­да­ли де­ти ме­щан (около 45%) и кре­сть­ян (около 20%); около 1/3 учящихся бы­ли вы­ход­ца­ми из бур­жу­аз­ных се­мей. Боль­шин­ст­во коммерческих училищ бы­ли 8- или 7-класс­ны­ми, несколько учи­лищ дей­ст­во­ва­ли в со­ста­ве 4 или 3 стар­ших клас­сов (в них по­сту­па­ли де­ти, окон­чив­шие млад­шие клас­сы сред­них учеб­ных за­ве­де­ний).

Об­ще­об­ра­зо­вательная про­грам­ма коммерческих училищ бы­ла близ­ка к про­грам­ме ре­аль­ных учи­лищ. Часть учеб­ных ча­сов в стар­ших клас­сах от­во­ди­лась специальным пред­ме­там (то­ва­ро­ве­де­ние, за­ко­но­ве­де­ние, бух­гал­те­рия, сче­то­вод­ст­во, ста­ти­сти­ка, хи­мия и др.). Коммерческие училища го­то­ви­ли пре­имущественно слу­жа­щих тор­го­вых, промышленных и стра­хо­вых пред­при­ятий, бан­ков­ских ра­бот­ни­ков, а так­же пре­по­да­ва­те­лей ком­мерческих дис­ци­п­лин. Вы­пу­ск­ни­ки коммерческих училищ по­лу­ча­ли зва­ние лич­но­го по­чёт­но­го гра­ж­да­ни­на, в от­но­ше­нии прав на выс­шее обра­зо­ва­ние они при­рав­ни­ва­лись к вы­пу­ск­ни­кам ре­аль­ных учи­лищ.

В начале XX века коммерческие училища яв­ля­лись ча­стью сис­те­мы ком­мерческого об­ра­зо­ва­ния, ко­то­рая вклю­ча­ла тор­го­вые клас­сы и шко­лы, кур­сы ком­мерческих на­ук, а так­же (с 1906 года) выс­шие ком­мерческие учеб­ные за­ве­де­ния (Московский и Ки­ев­ский ком­мерческие институты, Санкт-Пе­тербургский институт выс­ших ком­мерческих зна­ний и др.).

По­ло­же­ни­ем ВЦИК «Об еди­ной тру­до­вой шко­ле» от 30 сентября 1918 года коммерческие училища пре­об­ра­зо­ва­ны в еди­ные тру­до­вые шко­лы.

Иллюстрации:

Пре­по­да­ва­те­ли Мо­сков­ско­го ком­мер­че­ско­го учи­ли­ща. Фо­то 1909. Архив М. В. Золотарёва;

Зда­ние Мо­сков­ско­го ком­мер­че­ско­го учи­ли­ща. Фо­то 1909. Архив М. В. Золотарёва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)