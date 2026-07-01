КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - общее название субъектов хозяйственной деятельности, установивших в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Первые коммерческие организации возникли в древности. Упоминания об обособленных кредитных образованиях в Древнем Вавилоне относятся к VIII веку до нашей эры. Частные корпорации (коммерческие организации) существовали в Древнем Риме. Начало созданию коммерческих организаций в отечественной истории было положено возникновением в Древней Руси соединений лиц в форме товариществ. Великие географические открытия и расширение международной торговли на рубеже XVI-XVII веков повлекли за собой необходимость объединения капиталов для освоения новых источников сырья и рынков сбыта, что обусловило бурное развитие коммерческих организаций, в том числе рост разнообразия их форм.
В Российской империи развитие коммерческих организаций шло с существенным отставанием от европейских стран. Правовые основы создания коммерческих организаций первоначально были закреплены в двух актах, изданных Александром I: указе от 1(13) авгутса 1805 года и Манифесте о дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий от 1(13) января 1807 года. В дальнейшем нормы, регламентирующие деятельность коммерческих организаций, были сведены в главе «О товариществах» части 1 тома 10 «Свода законов Российской империи».
В первые годы советской власти деятельность коммерчески организаций была исключена. В 1921 году в условиях НЭПа получили развитие существовавшие ещё в царской России объединения предпринимателей - синдикаты. Деятельность трестов регулировал Декрет о трестах от 10 апреля 1923 года. После принятия ГК РСФСР (1922 год) вновь стали создаваться акционерные предприятия. Утверждённое постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 года Положение о фирме предусматривало существование коммерческих организаций в форме предприятий, которые могли быть государственными, принадлежащими кооперативной организации, акционерному обществу (паевому товариществу) или товариществу с ограниченной ответственностью, полному товариществу или товариществу на вере, единоличному владельцу или нескольким лицам, не объединённым в товарищество с правами юридического лица.
Одной из форм существования коммерческих организаций в СССР были производственно-хозяйственные комплексы. В конце 1980-х годов в период развития кооперации и хозяйственной деятельности предусматривалась возможность объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и др. объединения. Некоторые из этих объединений обладали правами юридич. лица (ассоциации, союзы), другие - нет (концерны).
В Российской Федерации законодательно закреплены следующие коммерческие организации, зависящие от зафиксированной в уставе формы собственности на основной и оборотный капитал: хозяйственные товарищества и общества, производств. кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Допускается создание объединений коммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов. Коммерческие организации действуют на основании устава (производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), либо учредительного договора и устава (хозяйственные общества), либо только учредительного договора (хозяйственные товарищества). Основным требованием к коммерческим организациям в соответствии с ГК РФ является наличие фирменного наименования; в некоторых случаях должны быть определены предмет и цели деятельности коммерческой организации.
В законодательстве зарубежных стран существует аналогичное правовое регулирование. В странах континентальной Европы организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, именуются торговыми товариществами - полные товарищества, коммандитные товарищества, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества. Сходные формы имеются в праве Великобритании и США - например, товарищество (партнёрство), товарищество с ограниченной ответственностью (название включает слово limited) и др.