КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - об­щее на­зва­ние субъ­ек­тов хо­зяйственной дея­тель­но­сти, ус­та­но­вив­ших в ка­че­ст­ве ос­нов­ной це­ли сво­ей дея­тель­но­сти из­вле­че­ние при­бы­ли.

Пер­вые коммерческие организации воз­ник­ли в древ­но­сти. Упо­ми­на­ния об обо­соб­лен­ных кре­дит­ных об­ра­зо­ва­ни­ях в Древ­нем Ва­ви­ло­не от­но­сят­ся к VIII веку до нашей эры. Ча­ст­ные кор­по­ра­ции (коммерческие организации) су­ще­ст­во­ва­ли в Древ­нем Ри­ме . На­ча­ло соз­да­нию коммерческих организаций в отечественной ис­то­рии бы­ло по­ло­же­но воз­ник­но­ве­ни­ем в Древ­ней Ру­си со­еди­не­ний лиц в фор­ме то­ва­ри­ществ. Ве­ли­кие гео­гра­фические от­кры­тия и рас­ши­ре­ние ме­ж­ду­народной тор­гов­ли на ру­бе­же XVI-XVII веков по­влек­ли за со­бой не­об­хо­ди­мость объ­е­ди­не­ния ка­пи­та­лов для ос­вое­ния но­вых ис­точ­ни­ков сы­рья и рын­ков сбы­та, что обу­сло­ви­ло бур­ное раз­ви­тие коммерческих организаций, в том числе рост раз­но­об­ра­зия их форм.

В Российской им­пе­рии раз­ви­тие коммерческих организаций шло с су­ще­ст­вен­ным от­ста­ва­ни­ем от ев­ропейских стран. Пра­во­вые ос­но­вы соз­да­ния коммерческих организаций пер­во­на­чаль­но бы­ли за­кре­п­ле­ны в двух ак­тах, из­дан­ных Алек­сан­дром I : ука­зе от 1(13) авгутса 1805 года и Ма­ни­фе­сте о да­ро­ван­ных ку­пе­че­ст­ву но­вых вы­го­дах, от­ли­чи­ях, пре­иму­ще­ст­вах и но­вых спо­со­бах к рас­про­стра­не­нию и уси­ле­нию тор­го­вых пред­при­ятий от 1(13) января 1807 года. В даль­ней­шем нор­мы, рег­ла­мен­ти­рую­щие дея­тель­ность коммерческих организаций, бы­ли све­де­ны в гла­ве «О то­ва­ри­ще­ст­вах» час­ти 1 тома 10 «Сво­да за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии».

В пер­вые го­ды советской вла­сти дея­тель­ность коммерчески организаций бы­ла ис­клю­че­на. В 1921 году в ус­ло­ви­ях НЭПа по­лу­чи­ли раз­ви­тие су­ще­ст­во­вав­шие ещё в цар­ской Рос­сии объ­е­ди­нения пред­при­ни­ма­те­лей - син­ди­ка­ты. Дея­тель­ность тре­стов ре­гу­ли­ро­вал Дек­рет о тре­стах от 10 апреля 1923 года. По­сле при­ня­тия ГК РСФСР (1922 год) вновь ста­ли соз­да­вать­ся ак­цио­нер­ные пред­при­ятия. Ут­вер­ждён­ное по­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 года По­ло­же­ние о фир­ме пре­ду­смат­ри­ва­ло су­ще­ст­во­ва­ние коммерческих организаций в фор­ме пред­при­ятий, ко­то­рые мог­ли быть го­су­дар­ст­вен­ны­ми, при­над­ле­жа­щи­ми ко­о­пе­ра­тив­ной ор­га­ни­за­ции, ак­цио­нер­но­му об­ще­ст­ву (пае­во­му то­ва­ри­ще­ст­ву) или то­ва­ри­ще­ст­ву с ог­ра­ни­чен­ной от­вет­ст­вен­но­стью, пол­но­му то­ва­ри­ще­ст­ву или то­ва­ри­ще­ст­ву на ве­ре, еди­но­лич­но­му вла­дель­цу или не­сколь­ким ли­цам, не объ­еди­нён­ным в то­ва­ри­ще­ст­во с пра­ва­ми юри­дического ли­ца.

Од­ной из форм су­ще­ст­во­ва­ния коммерческих организаций в СССР бы­ли про­из­вод­ст­вен­но-хо­зяйственные ком­плек­сы. В конце 1980-х годов в пе­ри­од раз­ви­тия коо­пе­ра­ции и хо­зяйственной дея­тель­но­сти пре­ду­смат­ри­ва­лась воз­мож­ность объ­е­ди­нять­ся в сою­зы, ас­со­циа­ции, кон­цер­ны, меж­от­рас­ле­вые, ре­гио­наль­ные и др. объ­еди­не­ния. Не­ко­торые из этих объ­е­ди­не­ний об­ла­да­ли пра­ва­ми юри­дич. ли­ца (ас­со­циа­ции, сою­зы), дру­гие - нет (кон­цер­ны).

В Российской Фе­де­ра­ции за­ко­но­да­тель­но за­кре­п­ле­ны сле­дую­щие коммерческие организации, за­ви­ся­щие от за­фик­си­ро­ван­ной в ус­та­ве фор­мы соб­ст­вен­но­сти на ос­нов­ной и обо­рот­ный ка­пи­тал: хо­зяй­ст­вен­ные то­ва­ри­ще­ст­ва и об­ще­ст­ва, про­из­водств. коо­пе­ра­ти­вы, го­су­дар­ст­вен­ные и му­ни­ци­паль­ные уни­тар­ные пред­при­ятия. До­пус­ка­ет­ся со­зда­ние объ­е­ди­не­ний коммерческих организаций в фор­ме ас­со­циа­ций и сою­зов. Коммерческие организации дей­ст­ву­ют на ос­но­ва­нии ус­та­ва (про­из­водственные коо­пе­ра­ти­вы, го­су­дар­ст­вен­ные и му­ни­ци­паль­ные уни­тар­ные пред­при­ятия), ли­бо уч­ре­ди­тель­но­го до­го­во­ра и ус­та­ва (хо­зяйственные об­ще­ст­ва), ли­бо толь­ко уч­ре­ди­тель­но­го до­го­во­ра (хо­зяйственные то­ва­ри­ще­ст­ва). Основным тре­бо­ва­ни­ем к коммерческим организациям в со­от­вет­ст­вии с ГК РФ яв­ля­ет­ся на­ли­чие фир­мен­но­го на­име­но­ва­ния; в не­ко­то­рых слу­ча­ях долж­ны быть оп­ре­де­ле­ны пред­мет и це­ли дея­тель­но­сти ком­мерческой ор­га­ни­за­ции.

В за­ко­но­да­тель­ст­ве за­ру­беж­ных стран су­ще­ст­ву­ет ана­ло­гич­ное пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние. В стра­нах кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ст­в­ляю­щие пред­при­ни­ма­тель­скую дея­тель­ность, име­ну­ют­ся тор­го­вы­ми то­ва­ри­ще­ст­ва­ми - пол­ные то­ва­ри­ще­ст­ва, ком­ман­дит­ные то­ва­ри­ще­ст­ва, то­ва­ри­ще­ст­ва с ог­ра­ни­чен­ной от­вет­ст­вен­но­стью, ак­цио­нер­ные об­ще­ст­ва. Сход­ные фор­мы име­ют­ся в пра­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии и США - например, то­ва­ри­ще­ст­во (парт­нёр­ст­во), то­ва­ри­ще­ст­во с ог­ра­ни­чен­ной от­вет­ст­вен­но­стью (на­зва­ние вклю­ча­ет сло­во limited) и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)