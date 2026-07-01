КОММЕРЦ-КОЛЛЕГИЯ
КОММЕРЦ-КОЛЛЕГИЯ - одно из центральных государственных учреждений в Российской империи в XVIII - начале XIX веках.
Образована в 1717 году, когда указами царя Петра I от 11(22) и 15(26) декабря утверждён штат и назначены президент и вице-президент Коммерц-коллегии. Согласно регламенту (уставу) от 3(14) марта 1719 года, Коммерц-коллегия ведала строительством торговых судов, надзирала за мореплаванием (составляла для судов паспорта, следила за состоянием маяков, контролировала выполнение лоцманами, боцманами и штурманами своих обязанностей, отвечала за спасённые после кораблекрушений товары), организовывала конвой купеческих судов во время военных действий, выносила решения по всем морским купеческим судебным и спорным делам, наблюдала за правильным взиманием морских пошлин таможенными конторами.
Коммерц-коллегия также разрабатывала торговые уставы и следила за их исполнением, решала спорные вексельные дела, устанавливала место и время проведения ярмарок, контролировала работу внутренних таможен, а с 1773 году предоставляла Экспедиции о государственных доходах генеральную ведомость о доходах со всех пограничных таможен, следила за ценами, пошлинами, торговыми регламентами и др.
По регламенту от 31 января (11 февраля) 1724 года к обязанностям Коммерц-коллегии прибавились: руководство сбором всех морских и сухопутных пошлин за ввозимые и вывозимые товары, взимание пошлин с иностранцев, покупавших российские суда, охрана интересов купечества и забота об их благосостоянии. Указом императрицы Анны Ивановны от 8(19) октября 1731 года к Коммерц-коллегии были присоединены Берг-коллегия и Мануфактур-коллегия (до 1742 года). Объединённая коллегия была разделена на 3 экспедиции, осуществлявшие надзор за коммерцией, горным производством и минералами, работой фабрик и мануфактур. В 1732-1743 годах в составе Коммерц-коллегии существовала также счётная экспедиция.
В 1764 году работой таможен стала управлять образованная при Коммерц-коллегии Главная канцелярия над таможенными сборами (впоследствии управляли казённые палаты). Фактически в 1780-х годах Коммерц-коллегия приостановила свою деятельность. В соответствии с указом императрицы Екатерины II от 16(27) сентября 1796 года ликвидировалась с 1(12) января 1797 года, восстановлена указом императора Павла I от 19(30) ноября 1796 года. Манифестом императора Александра I от 8(20) сентбря 1802 года об учреждении министерств Коммерц-коллегия вошла в состав Министерства коммерции.
При участии Коммерц-коллегии были подготовлены «Устав вексельный» (1729 год), «Морской пошлинный регламент, или Устав» (1731 год) и др.; она способствовала образованию Российско-Американской компании.