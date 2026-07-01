КОММЕРЦ-КОЛЛЕГИЯ

КОММЕРЦ-КОЛЛЕГИЯ - од­но из центральных государственных уч­ре­ж­де­ний в Российской им­пе­рии в XVIII - начале XIX веках.

Об­ра­зо­ва­на в 1717 году, ко­гда ука­за­ми ца­ря Пет­ра I от 11(22) и 15(26) декабря ут­вер­ждён штат и на­зна­че­ны пре­зи­дент и ви­це-пре­зи­дент Коммерц-коллегии. Со­глас­но рег­ла­мен­ту (ус­та­ву) от 3(14) марта 1719 года, Коммерц-коллегия ве­да­ла строи­тель­ст­вом тор­го­вых су­дов, над­зи­ра­ла за мо­ре­пла­ва­ни­ем (со­став­ля­ла для су­дов пас­пор­та, сле­ди­ла за со­стоя­ни­ем мая­ков, кон­тро­ли­ро­ва­ла вы­пол­не­ние лоц­ма­на­ми, боц­ма­на­ми и штур­ма­на­ми сво­их обя­зан­но­стей, от­ве­ча­ла за спа­сён­ные по­сле ко­раб­ле­кру­ше­ний то­ва­ры), ор­га­ни­зо­вы­ва­ла кон­вой ку­печеских су­дов во вре­мя во­енных дей­ст­вий, вы­но­си­ла ре­ше­ния по всем морским ку­печеским су­деб­ным и спор­ным де­лам, на­блю­да­ла за пра­виль­ным взи­ма­ни­ем морских по­шлин та­мо­жен­ны­ми кон­то­ра­ми.

Коммерц-коллегия так­же раз­ра­ба­ты­ва­ла тор­го­вые ус­та­вы и сле­ди­ла за их ис­пол­не­ни­ем, ре­ша­ла спор­ные век­сель­ные де­ла, ус­та­нав­ли­ва­ла ме­сто и вре­мя про­ве­де­ния яр­ма­рок, кон­тро­ли­ро­ва­ла ра­бо­ту внутренних та­мо­жен, а с 1773 году пре­дос­тав­ля­ла Экс­пе­ди­ции о го­су­дар­ст­вен­ных до­хо­дах ге­не­раль­ную ве­до­мость о до­хо­дах со всех по­гра­нич­ных та­мо­жен, сле­ди­ла за це­на­ми, по­шли­на­ми, тор­го­вы­ми рег­ла­мен­та­ми и др.

По рег­ла­мен­ту от 31 января (11 февраля) 1724 года к обя­зан­но­стям Коммерц-коллегии при­ба­ви­лись: ру­ко­во­дство сбо­ром всех мор­ских и су­хо­пут­ных по­шлин за вво­зи­мые и вы­во­зи­мые то­ва­ры, взи­ма­ние по­шлин с ино­стран­цев, по­ку­пав­ших российские су­да, ох­ра­на ин­те­ре­сов ку­пе­че­ст­ва и за­бо­та об их бла­го­сос­тоя­нии. Ука­зом императрицы Ан­ны Ива­нов­ны от 8(19) октября 1731 года к Коммерц-коллегии бы­ли при­сое­ди­не­ны Берг-кол­ле­гия и Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гия (до 1742 года). Объ­е­ди­нён­ная кол­ле­гия бы­ла раз­де­ле­на на 3 экс­пе­ди­ции, осу­ще­ст­в­ляв­шие над­зор за ком­мер­ци­ей, гор­ным про­изводством и ми­не­ра­ла­ми, ра­бо­той фаб­рик и ма­ну­фак­тур. В 1732-1743 годах в со­ста­ве Коммерц-коллегии су­ще­ст­во­ва­ла так­же счёт­ная экс­пе­ди­ция.

В 1764 году ра­бо­той та­мо­жен ста­ла управ­лять об­ра­зо­ван­ная при Коммерц-коллегии Главная кан­це­ля­рия над та­мо­жен­ны­ми сбо­ра­ми (впо­след­ст­вии управ­ля­ли ка­зён­ные па­ла­ты). Фак­ти­че­ски в 1780-х годах Коммерц-коллегия при­ос­та­но­ви­ла свою дея­тель­ность. В со­от­вет­ст­вии с ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 16(27) сентября 1796 года ли­к­ви­ди­ро­ва­лась с 1(12) января 1797 года, вос­ста­нов­ле­на ука­зом императора Пав­ла I от 19(30) ноября 1796 года. Ма­ни­фе­стом императора Алек­сан­д­ра I от 8(20) сентбря 1802 года об уч­ре­ж­де­нии ми­ни­стерств Коммерц-коллегия во­шла в со­став Ми­ни­стер­ст­ва ком­мер­ции.

При уча­стии Коммерц-коллегии бы­ли под­го­тов­ле­ны «Ус­тав век­сель­ный» (1729 год), «Мор­ской по­шлин­ный рег­ла­мент, или Ус­тав» (1731 год) и др.; она спо­соб­ст­во­ва­ла об­ра­зо­ва­нию Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ской ком­па­нии.

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