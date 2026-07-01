КОММЕНДАЦИЯ
КОММЕНДАЦИЯ (лат. commendatio - одобрение) -
1) В Древнем Риме присвоенное Гаем Юлием Цезарем, а затем Августом и его преемниками право рекомендовать сенату кандидатов на сохранившиеся республиканские должности.
2) В Западной Европе в период раннего Средневековья акт отдачи себя под защиту и покровительство более могущественного лица, становившегося патроном коммендирующегося.
Крммендация оформляла отношения вассалитета, а также личную зависимость крестьянина от феодала. В последнем случае коммендация часто приводила не только к личной, но и к материальной зависимости (коммендирующийся превращался в держателя земли патрона).