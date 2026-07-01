КОММЕНДАЦИЯ

КОММЕНДАЦИЯ (лат. commendatio - одо­б­ре­ние) -

1) В Древ­нем Ри­ме при­сво­ен­ное Га­ем Юли­ем Це­за­рем, а за­тем Ав­гу­стом и его пре­ем­ни­ка­ми пра­во ре­ко­мен­до­вать се­на­ту кан­ди­да­тов на со­хра­нив­шие­ся рес­пуб­ли­кан­ские долж­но­сти.

2) В Западной Ев­ро­пе в пе­ри­од ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья акт от­да­чи се­бя под за­щи­ту и по­кро­ви­тель­ст­во бо­лее мо­гу­ще­ст­вен­но­го ли­ца, ста­но­вив­ше­го­ся па­тро­ном ком­мен­ди­рую­ще­го­ся.

Крммендация оформ­ля­ла от­но­ше­ния вас­са­ли­те­та, а так­же лич­ную за­ви­си­мость кре­сть­я­ни­на от фео­да­ла. В по­след­нем слу­чае коммендация час­то при­во­ди­ла не толь­ко к лич­ной, но и к ма­те­ри­аль­ной за­ви­си­мо­сти (ком­мен­ди­рую­щий­ся пре­вра­щал­ся в дер­жа­те­ля зем­ли па­тро­на).

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