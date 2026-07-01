КОММЕНДА

КОММЕНДА (позд­не­ла­тин­ское commen­da, от лат. commendo - пре­по­ру­чать, вве­рять) - в западной хри­сти­ан­ской Це­рк­ви раз­но­вид­ность цер­ков­но­го бе­не­фи­ция , вре­мен­ная пе­ре­да­ча на оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях до­хо­дов от ва­кант­ной долж­но­сти (аб­ба­та, епи­ско­па и др.) ду­хов­но­му или свет­ско­му ли­цу.

Воз­ник­ла в IV-V веках и по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Сред­ние ве­ка и ран­нее Но­вое вре­мя. Прак­ти­ка комменды час­то ве­ла к зло­упот­реб­ле­ни­ям, что вы­зы­ва­ло кри­ти­ку со сто­ро­ны мно­гих пред­ста­ви­те­лей Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви. Окон­ча­тель­но ин­сти­тут комменды был ли­к­ви­ди­ро­ван в Ко­дек­се ка­но­ни­че­ско­го пра­ва 1983 года.

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