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КОММЕНДА
КОММЕНДА (позднелатинское commenda, от лат. commendo - препоручать, вверять) - в западной христианской Церкви разновидность церковного бенефиция, временная передача на определённых условиях доходов от вакантной должности (аббата, епископа и др.) духовному или светскому лицу.
Возникла в IV-V веках и получила широкое распространение в Средние века и раннее Новое время. Практика комменды часто вела к злоупотреблениям, что вызывало критику со стороны многих представителей Римско-католич. церкви. Окончательно институт комменды был ликвидирован в Кодексе канонического права 1983 года.
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