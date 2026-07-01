КОММА
КОММА (греч. ϰόμμα - отрезок):
1) В античной риторике - краткий отрезок речи (из двух или нескольких слов), часть колона.
2) В теории музыки - общее название для микроинтервалов около 1/7 – 1/10 целого тона, возникающих, как правило, при сопоставлении однотипных интервалов в различных музыкальных строях. Термин (по отношению к пифагорову строю) впервые встречается в комментарии Прокла к «Тимею» Платона. Боэций характеризует комму как «наименьшее из того, что слух может воспринять».
Под коммой (без уточнений) чаще всего понимают дидимову комму. Пифагорова комма возникает в связи с незамкнутостью пифагорова строя, например c-his, des-cis, eses-d. Необходимость распределения пифагоровой коммы по некоторым или всем из 12 квинт, как основополагающий принцип построения замкнутых 12-ступенных темпераций, была сформулирована в трудах А. Веркмейстера и И.Г. Нейдхардта. Разность пифагоровой коммы и дидимовой коммы(1,95 цента) называется схизмой. Уменьшённая комма (диасхизма) равна разности дидимовой коммы и схизмы.
Комма не образует отдельной ступени в традиционных западноевропейских ладах (и, соответственно, не наделяется особой функцией ладовой), однако используется музыкантами для придания исполнению большей выразительности. Комматическое различие интервалов выявляется, например, в мелодической линии в многоголосной музыке (при сопряжении диссонанса или несовершенного консонанса с совершенным консонансом), при замене диезной ступени (например, gis) бемольной (as; об этом пишет И.И. Кванц) и т.д. См. Зонная теория.
В музыкальной теории рассматриваются также другие разновидности коммы, например, гольдерова, или арабская, комма (1/53 часть октавы; 22,64 цента). Иногда коммами называют любые интервалы менее 1/8 тона; к такому типу относится комма Н. Меркатора (разность 53 чистых квинт и 31 октавы, равная разности 4 пифагоровых комм и лиммы; 3,62 цента).