КОММА

КОММА (греч. ϰόμμα - от­ре­зок):

1) В ан­тич­ной ри­то­ри­ке - крат­кий от­ре­зок ре­чи (из двух или не­сколь­ких слов), часть ко­ло­на.

2) В тео­рии му­зы­ки - об­щее на­зва­ние для мик­ро­ин­тер­ва­лов около 1/7 – 1/10 це­ло­го то­на, воз­ни­каю­щих, как пра­ви­ло, при со­пос­тав­ле­нии од­но­тип­ных ин­тер­ва­лов в различных му­зы­каль­ных стро­ях. Тер­мин (по от­но­ше­нию к пи­фа­го­ро­ву строю) впер­вые встре­ча­ет­ся в комментарии Прокла к «Тимею» Платона. Бо­эций ха­рак­те­ри­зу­ет комму как «наи­мень­шее из то­го, что слух мо­жет вос­при­нять».

Под коммой (без уточ­не­ний) ча­ще все­го по­ни­ма­ют ди­ди­мо­ву комму. Пи­фа­го­ро­ва комма воз­ни­ка­ет в свя­зи с не­замк­ну­то­стью пи­фа­го­ро­ва строя, например c-his, des-cis, eses-d. Не­об­хо­ди­мость рас­пре­де­ле­ния пи­фа­го­ро­вой коммы по не­ко­то­рым или всем из 12 квинт, как ос­но­во­по­ла­гаю­щий прин­цип по­строе­ния замк­ну­тых 12-сту­пен­ных тем­пе­ра­ций, бы­ла сфор­му­ли­ро­ва­на в тру­дах А. Верк­мей­сте­ра и И.Г. Нейд­хард­та . Раз­ность пи­фа­го­ро­вой коммы и ди­ди­мо­вой коммы(1,95 цен­та) на­зы­ва­ет­ся схиз­мой. Умень­шён­ная ком­ма (ди­ас­хиз­ма) рав­на раз­но­сти ди­ди­мо­вой коммы и схиз­мы.

Комма не об­ра­зу­ет отдельной сту­пе­ни в тра­диционных западноев­ропейских ла­дах (и, со­от­вет­ст­вен­но, не на­де­ля­ет­ся осо­бой функ­ци­ей ла­до­вой), од­на­ко ис­поль­зу­ет­ся му­зы­кан­та­ми для при­да­ния ис­пол­не­нию боль­шей вы­ра­зи­тель­но­сти. Ком­ма­ти­че­ское раз­ли­чие ин­тер­ва­лов вы­яв­ля­ет­ся, например, в ме­ло­дической ли­нии в мно­го­го­лос­ной му­зы­ке (при со­пря­же­нии дис­со­нан­са или не­со­вер­шен­но­го кон­со­нан­са с со­вер­шен­ным кон­со­нан­сом), при за­ме­не ди­ез­ной сту­пе­ни (например, gis) бе­моль­ной (as; об этом пи­шет И.И. Кванц) и т.д. См. Зон­ная тео­рия.

В музыкальной тео­рии рас­смат­ри­ва­ют­ся так­же другие раз­но­вид­но­сти коммы, например, голь­де­ро­ва, или араб­ская, комма (1/53 часть ок­та­вы; 22,64 цен­та). Ино­гда ком­ма­ми на­зы­ва­ют лю­бые ин­тер­ва­лы ме­нее 1/8 то­на; к та­ко­му ти­пу от­но­сит­ся ком­ма Н. Мер­ка­то­ра (раз­ность 53 чис­тых квинт и 31 ок­та­вы, рав­ная раз­но­сти 4 пи­фа­го­ро­вых комм и лим­мы; 3,62 цен­та).

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