КОММЍН ФИЛИПП де (Philippe de Commynes)

Государственный деятель и хронист, известный своими «Мемуарами», написанными в конце XV в. и переведенными почти на все европейские языки.

Происходил из знатного фламадского семейства ван ден Клитов, долгое время состоявшего на службе герцогов Бургундии; получил свое имя в честь правящего тогда Филиппа III Доброго. В 1464 г. стал оруженосцем сына герцога – графа де Шароле, будущего Карла Смелого , а позже - его камергером. В это же время начал свою дипломатическую карьеру, отправившись в Англию для установления союзнических отношений с Бургундией.

Во время Пероннского заключения Людовика XI в 1468 г., помог своими советами королю обрести свободу, а в 1472 г., после ряда оскорблений со стороны Карла Смелого, бежал во Францию. Назначенный королем сенешалем Пуату, сохранял свое влияние на короля вплоть до 1478 г., когда стал кавалером Ордена Св. Михаила.

Являясь сторонником мирного присоединения бургундских владений после смерти Карла Смелого (1477), в том числе путем брака Марии Бургундской и дофина, вызвал неудовольствие короля. Тем не менее, Людовик XI поручил ему вести итальянские дела и усиливать там французское влияние, чем Коммин занимался до конца 1490-х гг., совершив несколько дипломатических миссий во Флоренцию и Венецию.

В период регентства Анны де Боже попал в немилость за участие в вооруженной феодальной оппозиции, и даже был заключен в замок Лош (1488). После амнистии, продолжал служить Карлу VIII как дипломат, но без особого успеха.

В 1500-е гг. некоторое время пребывал при дворе в качестве советника Людовика XII , но после 1507 г. удалился в свои поместья. «Мемуары» Коммина охватывают события 1464-1498 гг. и лучшим образом отражают систему общественных представлений переходного периода от средних веков к раннему новому времени.

Сочинения:

Lettres / Éd. J. Blanchard. Genève, 2001;

Мемуары / Пер. и комм. Ю.П. Малинина. М., 1986;

Lettres et negotiations de Philippe de Commynes / Éd. Kervyn de Lettehove. Bruxelles, 1867

Исторические источники:

Асейнов Р.М., Носова Е.И. Филипп де Коммин и галеас «Нотр-Дам Сент-Мари» // Средние века. 2013. Вып. 74 (3-4). С. 428-461

Иллюстрация:

Неизвестный мастер XVI в. Надгробный памятник Коммину. Лувр