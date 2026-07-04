КОМЛЕВА ГАБРИЭЛА ТРОФИМОВНА

КОМЛЕВА ГАБРИЭЛА ТРОФИМОВНА - российская ар­ти­ст­ка ба­ле­та, пе­да­гог, ба­лет­мей­стер, народная артистка СССР (1983 год).

В 1957 году окон­чи­ла ЛХУ (пе­да­го­ги В.С. Ко­ст­ро­виц­кая, В.П. Мей), в 1984 году - ба­лет­мей­стер­ское от­де­ле­ние Ле­нинградской консерватории. В 1957-1988 годах в Ле­нинградском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та имени С.М. Ки­ро­ва.

Дра­ма­тическое да­ро­ва­ние, бо­гат­ст­во и вы­ра­зи­тель­ность кра­сок де­ла­ли эмо­цио­наль­но на­сы­щен­ной и мно­го­пла­но­вой ка­ж­дую роль Комлевой - от ли­ри­че­ской до тра­ге­дий­ной. Од­на из тех, кто оп­ре­де­лял на­прав­ле­ние по­ис­ков в современной хо­рео­гра­фии, Комлевабы­ла пер­вой ис­пол­ни­тель­ни­цей пар­тий в ба­ле­тах И.Д. Бель­ско­го (По­те­ряв­шая лю­би­мо­го - «Бе­рег на­де­ж­ды» А.П. Пет­ро­ва, Де­вуш­ка - «Ле­нин­град­ская сим­фо­ния» на музыку Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча), К.М. Сер­гее­ва (Пла­не­та - «Да­лё­кая пла­не­та» Б.С. Май­зе­ля), О.М. Ви­но­гра­до­ва (Аси­ят - «Го­рян­ка» М.М. Каж­лае­ва , Государственная премия РСФСР, 1970 год). Этап­ны­ми в ос­вое­нии клас­сич. на­сле­дия ста­ли её ин­тер­пре­та­ции об­ра­зов Ав­ро­ры, Одет­ты - Одил­лии («Спя­щая кра­са­ви­ца», «Ле­бе­ди­ное озе­ро» П.И. Чай­ков­ско­го), Ни­кии, Кит­ри («Бая­дер­ка», «Дон Ки­хот» Л.Ф. Мин­ку­са), Па­хи­ты («Па­хи­та» Э.М. Дель­де­ве­за), Жи­зе­ли («Жи­зель» А. Ада­на).

Ба­ле­ри­не близ­ки слож­ные про­ти­во­ре­чи­вые на­ту­ры, дра­ма­тические судь­бы: Мех­ме­нэ Ба­ну («Ле­ген­да о люб­ви» А.Д. Ме­ли­ко­ва), Хо­зяй­ка Мед­ной го­ры («Ка­мен­ный цве­ток» С.С. Про­кофь­е­ва), Са­ри («Тро­пою гро­ма» К. Ка­рае­ва). Сре­ди других пар­тий: Рай­мон­да («Рай­мон­да» А.К. Гла­зу­но­ва), 7-й вальс и Ма­зур­ка («Шо­пе­ниа­на» на музыку Ф. Шо­пе­на ), Эс­ме­раль­да («Эс­ме­раль­да» Ч. Пу­ньи). Пер­вое ис­пол­не­ние в СССР: «Сим­фо­ния до ма­жор» на музыку Ж. Би­зе (2-я и 3-я час­ти, ба­летмейтер Дж. Ба­лан­чин), «Ро­ман­ти­че­ское па де де» Ф. Обе­ра (ба­летм. В. Гзов­ский), «Па де катр» Пу­ньи (ба­летмейстер А. До­лин по Ж. Пер­ро), «Ка­чу­ча» (из ба­ле­та «Хро­мой бес» К. Жи­да, ба­летмейстер Ф. Эльс­лер, во­зоб­нов­ле­ние П. Ла­кот­та).

Ве­ла ак­тив­ную кон­церт­ную дея­тель­ность; ба­ле­ты и но­ме­ра для неё ста­ви­ли Б. Я. Эйф­ман («Жар-пти­ца» И.Ф. Стра­вин­ско­го), Л.В. Якоб­сон (иро­ническое па де де «Ков­бои» на музыку Т.И. Ко­га­на), Д. А. Брян­цев («Ро­манс» на музыку Г.В. Сви­ри­до­ва) и др. Ве­ла цик­лы те­лепе­ре­дач «Пре­муд­ро­сти Тер­пси­хо­ры» (1985-1989 годы), «Те­ат­раль­ный ла­би­ринт» (2001 год), цикл ра­дио­пе­ре­дач «Пе­тер­бург­ский ба­лет. Со­бы­тия и судь­бы» (2002-2003 годы). Сни­ма­лась в те­ле­филь­мах-кон­цер­тах: «Об­ра­зы тан­ца», «Тан­цу­ет Габ­ри­эла Ком­ле­ва», «Не­ис­то­вая Ай­се­до­ра»; в те­ле­эк­ра­ни­за­ци­ях ба­ле­тов: «Жар-пти­ца», «Бая­дер­ка», «Ле­нин­град­ская сим­фо­ния», «Зо­луш­ка», «Па­ва­на мав­ра». В 1971-1978 годах пре­по­да­ва­ла в ЛХУ; с 1979 года пе­да­гог, с 1989 года ба­летмейстер-ре­пе­ти­тор Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та имени С.М. Ки­ро­ва (с 1992 года Ма­ри­ин­ский те­атр); с 1987 года ве­дёт курс «Ис­кус­ст­во ба­лет­мей­сте­ра-ре­пе­ти­то­ра» в Ле­нинградской (Санкт-Пе­тербургской) кон­сер­ва­то­рии (профессор с 1994 года). Осу­ще­ст­ви­ла пе­ре­нос и во­зоб­нов­ле­ние клас­сических спек­так­лей: «Ле­бе­ди­ное озе­ро» (1986 год), «Спя­щая кра­са­ви­ца» (1987 год) - Но­во­си­бирск, «Шо­пениа­на», «Па­хи­та», кар­ти­на «Те­ни» из ба­ле­та «Бая­дер­ка» (совместно с Н.С. Яна­нис, все 1990 год) - Бер­лин. Пре­по­да­ёт за ру­бе­жом. Премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са ар­ти­стов ба­ле­та в Вар­не (1966 год). Премия луч­ше­му ре­пе­ти­то­ру на Ме­ж­ду­народном кон­кур­се ар­ти­стов ба­ле­та в Мо­ск­ве (1993 год).

Сочинения:

Та­нец – сча­стье и боль. За­пис­ки пе­тер­бург­ской ба­ле­ри­ны. СПб.; М., 2000.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.