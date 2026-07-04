КОМЛЕВА ГАБРИЭЛА ТРОФИМОВНА
КОМЛЕВА ГАБРИЭЛА ТРОФИМОВНА - российская артистка балета, педагог, балетмейстер, народная артистка СССР (1983 год).
В 1957 году окончила ЛХУ (педагоги В.С. Костровицкая, В.П. Мей), в 1984 году - балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. В 1957-1988 годах в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова.
Драматическое дарование, богатство и выразительность красок делали эмоционально насыщенной и многоплановой каждую роль Комлевой - от лирической до трагедийной. Одна из тех, кто определял направление поисков в современной хореографии, Комлевабыла первой исполнительницей партий в балетах И.Д. Бельского (Потерявшая любимого - «Берег надежды» А.П. Петрова, Девушка - «Ленинградская симфония» на музыку Д.Д. Шостаковича), К.М. Сергеева (Планета - «Далёкая планета» Б.С. Майзеля), О.М. Виноградова (Асият - «Горянка» М.М. Кажлаева, Государственная премия РСФСР, 1970 год). Этапными в освоении классич. наследия стали её интерпретации образов Авроры, Одетты - Одиллии («Спящая красавица», «Лебединое озеро» П.И. Чайковского), Никии, Китри («Баядерка», «Дон Кихот» Л.Ф. Минкуса), Пахиты («Пахита» Э.М. Дельдевеза), Жизели («Жизель» А. Адана).
Балерине близки сложные противоречивые натуры, драматические судьбы: Мехменэ Бану («Легенда о любви» А.Д. Меликова), Хозяйка Медной горы («Каменный цветок» С.С. Прокофьева), Сари («Тропою грома» К. Караева). Среди других партий: Раймонда («Раймонда» А.К. Глазунова), 7-й вальс и Мазурка («Шопениана» на музыку Ф. Шопена), Эсмеральда («Эсмеральда» Ч. Пуньи). Первое исполнение в СССР: «Симфония до мажор» на музыку Ж. Бизе (2-я и 3-я части, балетмейтер Дж. Баланчин), «Романтическое па де де» Ф. Обера (балетм. В. Гзовский), «Па де катр» Пуньи (балетмейстер А. Долин по Ж. Перро), «Качуча» (из балета «Хромой бес» К. Жида, балетмейстер Ф. Эльслер, возобновление П. Лакотта).
Вела активную концертную деятельность; балеты и номера для неё ставили Б. Я. Эйфман («Жар-птица» И.Ф. Стравинского), Л.В. Якобсон (ироническое па де де «Ковбои» на музыку Т.И. Когана), Д. А. Брянцев («Романс» на музыку Г.В. Свиридова) и др. Вела циклы телепередач «Премудрости Терпсихоры» (1985-1989 годы), «Театральный лабиринт» (2001 год), цикл радиопередач «Петербургский балет. События и судьбы» (2002-2003 годы). Снималась в телефильмах-концертах: «Образы танца», «Танцует Габриэла Комлева», «Неистовая Айседора»; в телеэкранизациях балетов: «Жар-птица», «Баядерка», «Ленинградская симфония», «Золушка», «Павана мавра». В 1971-1978 годах преподавала в ЛХУ; с 1979 года педагог, с 1989 года балетмейстер-репетитор Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова (с 1992 года Мариинский театр); с 1987 года ведёт курс «Искусство балетмейстера-репетитора» в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории (профессор с 1994 года). Осуществила перенос и возобновление классических спектаклей: «Лебединое озеро» (1986 год), «Спящая красавица» (1987 год) - Новосибирск, «Шопениана», «Пахита», картина «Тени» из балета «Баядерка» (совместно с Н.С. Янанис, все 1990 год) - Берлин. Преподаёт за рубежом. Премия Международного конкурса артистов балета в Варне (1966 год). Премия лучшему репетитору на Международном конкурсе артистов балета в Москве (1993 год).
Сочинения:
Танец – счастье и боль. Записки петербургской балерины. СПб.; М., 2000.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.