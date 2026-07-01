КОМИТЕТЫ ТОРГОВЛИ И МАНУФАКТУР
КОМИТЕТЫ ТОРГОВЛИ И МАНУФАКТУР - местные совещательные органы по вопросам торговли и промышленности в Российской империи.
Учреждались в городах (кроме Санкт-Петербурга и Москвы, где действовали Совет торговли и мануфактур и его Московское отделение) в соответствии с Положением о Совете торговли и мануфактур от 7(19) июня 1872 года. Создавались по инициативе органов городского самоуправления или купеческих обществ, ходатайства об этом утверждались министром финансов (с 1905 года министром торговли и промышленности). Члены комитетов (6-12 человек) избирались на 4 года городской думой или купеческим обществом. Имели право ходатайствовать по вопросам торгово-промышленной политики; по поручению Министерства финансов (с 1905 года Министерство торговли и промышленности) или местных органов власти давали свои заключения по этим вопросам.
Были обязаны ежегодно представлять в Министерство финансов обзор положения торговли и промышленности местности, на территории которой действовали. С 1906 года совместно с Советом торговли и мануфактур, биржевыми комитетами и купеческими управами Комитеты торговли и мануфактур избирали 12 членов Государственного совета. Первые комитеты открыты в Архангельске (1873 год), Одессе, Ростове-на-Дону, Твери, Тихвине (все в 1875 году), Иваново-Вознесенске (1879 год), Белостоке (1893 год), Костроме (1901 год). Всего открыто 15 комитетов. Не получили широкого распространения в связи с развитием независимых от государства представительных организаций буржуазии. Прекратили существование в 1918 году.