КОМИТЕТЫ ТОРГОВЛИ И МАНУФАКТУР

КОМИТЕТЫ ТОРГОВЛИ И МАНУФАК­ТУР - ме­ст­ные со­ве­ща­тель­ные ор­га­ны по во­про­сам тор­гов­ли и промышленности в Российской им­пе­рии.

Уч­ре­ж­да­лись в го­ро­дах (кро­ме Санкт-Пе­тер­бур­га и Мо­ск­вы, где дей­ст­во­ва­ли Со­вет тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур и его Московское от­де­ле­ние) в со­от­вет­ст­вии с По­ло­же­ни­ем о Со­ве­те тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур от 7(19) июня 1872 года. Соз­да­ва­лись по ини­циа­ти­ве ор­га­нов городского са­мо­управ­ле­ния или ку­печеских об­ществ, хо­да­тай­ст­ва об этом ут­вер­жда­лись ми­ни­ст­ром фи­нан­сов (с 1905 года ми­ни­ст­ром тор­гов­ли и промышленности). Чле­ны ко­ми­те­тов (6-12 человек) из­би­ра­лись на 4 го­да городской ду­мой или ку­печеским об­ще­ст­вом. Име­ли пра­во хо­да­тай­ст­во­вать по во­про­сам тор­го­во-промышленной по­ли­ти­ки; по по­ру­че­нию Министерства фи­нан­сов (с 1905 года Министерство тор­гов­ли и промышленности) или ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти да­ва­ли свои за­клю­че­ния по этим во­про­сам.

Бы­ли обя­за­ны еже­год­но пред­став­лять в Министерство фи­нан­сов об­зор по­ло­же­ния тор­гов­ли и промышленности ме­ст­но­сти, на тер­ри­то­рии ко­то­рой дей­ст­во­ва­ли. С 1906 года совместно с Со­ве­том тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур, бир­же­вы­ми ко­ми­те­та­ми и ку­пе­че­ски­ми упра­ва­ми Комитеты торговли и мануфактур из­би­ра­ли 12 чле­нов Государственного со­ве­та. Пер­вые ко­ми­те­ты от­кры­ты в Ар­хан­гель­ске (1873 год), Одес­се , Рос­то­ве-на-До­ну, Тве­ри, Тих­ви­не (все в 1875 году), Ива­но­во-Воз­не­сен­ске (1879 год), Бе­ло­сто­ке (1893 год), Ко­ст­ро­ме (1901 год). Все­го от­кры­то 15 ко­ми­те­тов. Не по­лу­чи­ли ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния в свя­зи с раз­ви­ти­ем не­за­ви­си­мых от го­су­дар­ст­ва пред­ста­ви­тель­ных ор­га­ни­за­ций бур­жуа­зии. Пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние в 1918 году.

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