КОМИТЕТЫ ПО ДЕЛАМ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО
КОМИТЕТЫ ПО ДЕЛАМ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО - совещательные органы при российском императоре в 1831-1841 и 1864-1881 годах для подготовки реформ, проводившихся российским правительством в Царстве Польском после Польского восстания 1830-1831 годов и Польского восстания 1863-1864 годов.
Комитет 1831-1841 годов действовал наряду с Департаментом дел Царства Польского Государственного совета и Комитетом по делам западных губерний; в качестве последней инстанции рассматривал также приговоры Верховного уголовного суда в Варшаве и ряд других дел об участниках восстания.
Комитет 1864-1881 годов рассматривал законопроекты, поступавшие из Собственной Его Императорского Величества канцелярии по делам Царства Польского, с 1871 года - споры по вопросам управления польскимми землями между органами гражданской, судебной и духовной власти.
Комитеты передавали свои заключения в Государственный совет или непосредственно на утверждение императору. Председатели: Комитета 1831-1841 годов - В.П. Кочубей (1831-1834 годы), Н.Н. Новосильцов (1834-1838 годы), И.В. Васильчиков (1838-1841 годы); Комитета 1864-1881 годов - император Александр II (1864-1872 годы), великий князь Константин Николаевич (1872-1881 годы).