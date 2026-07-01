КОМИТЕТЫ ПО ДЕЛАМ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО

КОМИТЕТЫ ПО ДЕЛАМ ЦАРСТВА ПОЛЬ­СКОГО - со­ве­ща­тель­ные ор­га­ны при российском им­пе­ра­то­ре в 1831-1841 и 1864-1881 годах для под­го­тов­ки ре­форм, про­во­див­ших­ся российским пра­ви­тель­ст­вом в Цар­ст­ве Поль­ском по­сле Поль­ско­го вос­стания 1830-1831 годов и Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов .

Ко­ми­тет 1831-1841 годов дей­ст­во­вал на­ря­ду с Департаментом дел Цар­ст­ва Поль­ско­го Государственного со­ве­та и Ко­ми­те­том по де­лам за­пад­ных гу­бер­ний; в ка­че­ст­ве по­след­ней ин­стан­ции рас­смат­ри­вал так­же при­го­во­ры Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да в Вар­ша­ве и ряд других дел об уча­ст­ни­ках вос­ста­ния.

Ко­ми­тет 1864-1881 годов рас­смат­ри­вал за­ко­но­про­ек­ты, по­сту­пав­шие из Соб­ст­вен­ной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го, с 1871 года - спо­ры по во­про­сам управ­ле­ния польскимми зем­ля­ми ме­ж­ду ор­га­на­ми гражданской, су­деб­ной и ду­хов­ной вла­сти.

Ко­ми­те­ты пе­ре­да­ва­ли свои за­клю­че­ния в Государственный со­вет или не­по­сред­ст­вен­но на ут­вер­жде­ние им­пе­ра­то­ру. Пред­се­да­те­ли: Ко­ми­те­та 1831-1841 годов - В.П. Ко­чу­бей (1831-1834 годы), Н.Н. Но­во­силь­цов (1834-1838 годы), И.В. Ва­силь­чи­ков (1838-1841 годы); Ко­ми­те­та 1864-1881 годов - император Алек­сандр II (1864-1872 годы), великий князь Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич (1872-1881 годы).

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