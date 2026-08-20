КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1917

Комитеты общественной безопaсности 1917 — название общественно-политических структур, объединявших общественность в городах России в 1917 (встречались и другие названия).

Во время Октябрьской революции 1917 в К. о. б. объединялись противники советской власти , опиравшиеся на городские думы. 24 октября 1917 Петроградская дума создала К. о. б. во главе с председателем Г. И. Шрейдером, который пытался взять на себя посреднические функции в конфликте с большевиками. К. о. б. не смог заручиться поддержкой вооруженной силы и организовал мирную демонстрацию против переворота к зданию Зимнего дворца, но она была остановлена красногвардейцами. Участники К. о. б. сосредоточились на работе Комитета спасения Родины и Революции .

В Москве К. о. б. был создан 25 октября 1917 городской думой во главе с В. В. Рудневым и полковником К. И. Рябцевым. В него вошли представители Гордумы, Викжеля , почтово-телеграфного союза Московской уездной земской управы, исполкомов Советов солдатских и крестьянских депутатов. Руднев предложил созвать в Москве съезд земств в поддержку Учредительного собрания . К. о. б. стал центром сопротивления сторонникам советской власти в ходе Московского восстания 1917 и после его победы был распущен 2 ноября 1917.

Лит.: Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014; Его же. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март 1918. М., 2017.