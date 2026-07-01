КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ

КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ (Ком­бе­ды) - во­ло­ст­ные и сель­ские (в не­ко­то­рых ме­ст­но­стях так­же уезд­ные и гу­берн­ские) ор­га­ны советской вла­сти в де­рев­не в РСФСР в середине 1918 - начале 1919 годов, об­ра­зо­ван­ные для реа­ли­за­ции по­ли­ти­ки «во­ен­но­го ком­му­низ­ма» в ус­ло­ви­ях про­до­вольственного кри­зи­са, а так­же для кон­со­ли­да­ции со­ци­аль­ной ба­зы советской вла­сти на се­ле.

Уч­ре­ж­де­ны дек­ре­том ВЦИК и СНК от 11 июня 1918 года «Об ор­га­ни­за­ции и снаб­же­нии де­ре­вен­ской бед­но­ты». Со­глас­но дек­ре­ту, Комитеты бедноты соз­да­ва­лись Со­ве­та­ми кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов и под­чи­ня­лись им, долж­ны бы­ли ра­зы­ски­вать скры­тые кре­сть­я­на­ми за­па­сы про­до­воль­ст­вия, ока­зы­вать со­дей­ст­вие час­тям Крас­ной гвар­дии, РККА, от­ря­дам Про­дар­мии и ЧК при за­куп­ке ими зер­на по фик­си­рованным це­нам и при рек­ви­зи­ци­ях «из­лиш­ков» хле­ба; пе­ре­рас­пре­де­лять ре­к­ви­зи­ро­ван­ное про­до­воль­ст­вие и сельскохозяйственного ору­дия. Впо­след­ст­вии на ком­бе­ды воз­ло­же­ны так­же на­бор доб­роволь­цев и про­ве­де­ние мо­би­ли­за­ции в РККА. В со­став Комитетов бедноты мог­ли из­би­рать­ся де­ре­вен­ские жи­те­ли, за ис­клю­че­ни­ем «за­ве­до­мых ку­ла­ков и бо­га­те­ев, хо­зя­ев, имею­щих из­лиш­ки хле­ба или дру­гих про­до­воль­ст­вен­ных про­дук­тов… поль­зую­щих­ся бат­рац­ким или на­ём­ным тру­дом». Про­це­ду­ра соз­да­ния ком­бе­дов не кон­кре­ти­зи­ро­ва­лась, что да­ва­ло боль­шой про­стор ме­ст­ным ор­га­нам вла­сти для собственной ин­тер­пре­та­ции дек­ре­та. Не­об­хо­ди­мость со­з­да­ния эф­фек­тив­ных ры­ча­гов кон­тро­ля над кре­сть­ян­ст­вом ста­ла осо­бен­но оче­вид­ной ру­ко­во­дству РСФСР вес­ной 1918 года, ко­гда в хо­де обо­ст­ре­ния про­до­вольственного кри­зи­са в го­ро­дах кре­сть­я­не от­ка­зы­ва­лись про­да­вать хлеб по ус­та­нов­лен­ным го­су­дар­ст­вом за­ни­жен­ным це­нам и скры­ва­ли его.

К но­ябрю 1918 года су­ще­ст­во­ва­ло, по раз­ным дан­ным, от 122 до 139 тысяч во­ло­ст­ных и сель­ских ком­бе­дов. Их фор­ми­ро­ва­ние про­ис­хо­ди­ло по-раз­но­му. Не­ред­ко кре­сть­я­не-об­щин­ни­ки, счи­тав­шие, что они вне за­ви­си­мо­сти от сво­его иму­ще­ст­вен­но­го по­ло­же­ния яв­ля­ют­ся рав­ны­ми чле­на­ми еди­но­го сель­ско­го ми­ра и не при­над­ле­жат ни к «сель­ско­му про­ле­та­риа­ту», ни к «сель­ской бур­жуа­зии», ли­бо от­ка­зы­ва­лись от соз­да­ния ком­бе­дов, счи­тая их не­нуж­ны­ми при от­сут­ст­вии в об­щи­не «ку­ла­ков», ли­бо всту­па­ли в ком­бе­ды всем сель­ским об­ще­ст­вом на том ос­но­ва­нии, что все его чле­ны яв­ля­ют­ся «бед­ня­ка­ми». По­это­му мно­гие Комитеты бедноты бы­ли об­ще­кре­сть­ян­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми (а не со­став­лен­ны­ми из пред­ста­ви­те­лей бед­ней­шей час­ти сель­ско­го на­се­ле­ния) и от­ка­зы­ва­лись от вы­пол­не­ния воз­ло­жен­ных на них функ­ций. По­пыт­ки боль­ше­ви­ст­ских аги­та­то­ров и ме­ст­но­го пар­тий­но­го ру­ко­во­дства вос­пре­пят­ст­во­вать под­чи­не­нию ком­бе­дов об­щи­не, а так­же очи­стить их от «ку­ла­ков» при­ве­ли к то­му, что мно­гие ко­ми­те­ты ста­ли соз­да­вать­ся из лиц, не при­над­ле­жав­ших к сель­ской об­щи­не, - без­зе­мель­ных ре­мес­лен­ни­ков, на­ём­ных сель­ских ра­бот­ни­ков, ра­бо­чих - вы­ход­цев из кре­сть­ян. Та­кие ком­бе­ды, не имея под­держ­ки кре­сть­ян-об­щин­ни­ков, для вы­пол­не­ния сво­их за­дач при­бе­га­ли к на­си­лию. Час­то они про­из­во­ди­ли огуль­ные ре­к­ви­зи­ции у кре­сть­ян зер­на, ско­та и ору­дий тру­да, про­во­ди­ли про­из­воль­ные аре­сты и тер­ро­ри­зи­ро­ва­ли на­се­ле­ние, в том числе поль­зу­ясь со­дей­ст­ви­ем прод­от­ря­дов и крас­но­гвар­дей­цев. Комитеты бедноты не­ред­ко яв­ля­лись главной вла­стью в де­рев­не, от­тес­няя Со­ве­ты кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов на вто­рой план или за­ме­няя их со­бой. Для ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти ком­бе­дов во мно­гих гу­бер­ни­ях бы­ли со­з­да­ны уезд­ные и гу­берн­ские Комитеты бедноты, со­став ко­то­рых на­зна­чал­ся со­от­вет­ст­вую­щи­ми пар­тий­ны­ми ко­ми­те­та­ми, про­до­вольственными ор­га­на­ми или ис­пол­ко­ма­ми Со­ве­тов.

Ха­рак­тер дея­тель­но­сти, из­ме­не­ние функ­ций Комитетов бедноты, их со­став, ре­гио­наль­ные осо­бен­но­сти, а так­же их вклад в реа­ли­за­цию по­ли­ти­ки про­до­вольственной дик­та­ту­ры изу­че­ны не­дос­та­точ­но. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют, что ком­бе­ды, став­шие ча­стью советского про­до­вольственного ап­па­ра­та, сыг­ра­ли важ­ную роль в за­го­тов­ке про­до­воль­ст­вия; не­ко­то­рые ав­то­ры (Т.В. Оси­по­ва и др.) по­ла­га­ют, что ко­ми­те­ты ско­рее за­труд­ни­ли про­ве­де­ние хле­бо­за­го­то­вок, на­страи­вая сво­ей дея­тель­но­стью кре­сть­ян­ст­во про­тив советской вла­сти. Вне за­ви­си­мо­сти от оцен­ки ро­ли ком­бе­дов в хле­бо­за­го­тов­ках они, без­ус­лов­но, бы­ли край­не не­по­пу­ляр­ны сре­ди кре­сть­ян­ст­ва к осе­ни 1918 года, что яви­лось од­ной из при­чин се­рии кре­сть­ян­ских вы­сту­п­ле­ний (по дан­ным ВЧК, в ию­ле-октябре 1918 года в Ев­ропейской час­ти РСФСР про­изош­ло 108 круп­ных кре­сть­ян­ских вос­ста­ний и мно­же­ст­во вол­не­ний, в ко­то­рых, как пра­ви­ло, уча­ст­во­ва­ло всё сель­ское на­се­ле­ние). Учи­ты­вая воз­рос­шее со­про­тив­ле­ние дей­ст­ви­ям ком­бе­дов, 6-й Чрез­вы­чай­ный Все­российский съезд Со­ве­тов ра­бо­чих, кре­сть­ян­ских, ка­зачь­их и крас­но­ар­мей­ских де­пу­та­тов 9 ноября 1918 года при­нял ре­ше­ние о пе­ре­вы­бо­рах во­ло­ст­ных и сель­ских Со­ветов, воз­ло­жив их про­ве­де­ние на Комитеты бедноты, ко­то­рые по­сле это­го под­ле­жа­ли рос­пус­ку. Рос­пуск ком­бе­дов так­же был свя­зан с но­вым по­ли­тическим кур­сом на со­юз с кре­сть­я­ни­ном-«се­ред­ня­ком», ко­то­рый на­чал фор­ми­ро­вать­ся осе­нью 1918 гоа [был ут­вер­ждён в мар­те 1919 года на 8-м съез­де РКП(б)]. В конце 1918 - начале 1919 годов боль­шин­ст­во Комитетов бедноты уп­разд­не­но, чле­ны не­ко­то­рых из них вве­де­ны в со­став Со­ве­тов. Пе­ре­из­бран­ные Со­ве­ты, по­пол­нен­ные но­вы­ми чле­на­ми РКП(б), пре­ж­де все­го из сель­ской мо­ло­дё­жи и быв­ших фрон­то­ви­ков, те­перь долж­ны бы­ли стать ос­но­вой советской вла­сти в де­рев­не.

В 1919 году ком­бе­ды бы­ли уч­ре­ж­де­ны на Ук­раи­не в хо­де вос­ста­нов­ле­ния там советской вла­сти. В 1920-х - начале 1930-х годов в УССР дей­ст­во­ва­ли близ­кие ком­бе­дам ко­ми­те­ты не­за­мож­ных се­лян, в рес­пуб­ли­ках Средней Азии и Ка­зах­ста­не - сою­зы Кош­чи.

Иллюстрации:

За­се­да­ние ко­ми­те­та бед­но­ты. Ху­дож­ник А.В. Мо­ра­вов. 1920. Цен­траль­ный му­зей со­вре­мен­ной ис­то­рии (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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