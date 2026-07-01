КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ
КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ (Комбеды) - волостные и сельские (в некоторых местностях также уездные и губернские) органы советской власти в деревне в РСФСР в середине 1918 - начале 1919 годов, образованные для реализации политики «военного коммунизма» в условиях продовольственного кризиса, а также для консолидации социальной базы советской власти на селе.
Учреждены декретом ВЦИК и СНК от 11 июня 1918 года «Об организации и снабжении деревенской бедноты». Согласно декрету, Комитеты бедноты создавались Советами крестьянских депутатов и подчинялись им, должны были разыскивать скрытые крестьянами запасы продовольствия, оказывать содействие частям Красной гвардии, РККА, отрядам Продармии и ЧК при закупке ими зерна по фиксированным ценам и при реквизициях «излишков» хлеба; перераспределять реквизированное продовольствие и сельскохозяйственного орудия. Впоследствии на комбеды возложены также набор добровольцев и проведение мобилизации в РККА. В состав Комитетов бедноты могли избираться деревенские жители, за исключением «заведомых кулаков и богатеев, хозяев, имеющих излишки хлеба или других продовольственных продуктов… пользующихся батрацким или наёмным трудом». Процедура создания комбедов не конкретизировалась, что давало большой простор местным органам власти для собственной интерпретации декрета. Необходимость создания эффективных рычагов контроля над крестьянством стала особенно очевидной руководству РСФСР весной 1918 года, когда в ходе обострения продовольственного кризиса в городах крестьяне отказывались продавать хлеб по установленным государством заниженным ценам и скрывали его.
К ноябрю 1918 года существовало, по разным данным, от 122 до 139 тысяч волостных и сельских комбедов. Их формирование происходило по-разному. Нередко крестьяне-общинники, считавшие, что они вне зависимости от своего имущественного положения являются равными членами единого сельского мира и не принадлежат ни к «сельскому пролетариату», ни к «сельской буржуазии», либо отказывались от создания комбедов, считая их ненужными при отсутствии в общине «кулаков», либо вступали в комбеды всем сельским обществом на том основании, что все его члены являются «бедняками». Поэтому многие Комитеты бедноты были общекрестьянскими организациями (а не составленными из представителей беднейшей части сельского населения) и отказывались от выполнения возложенных на них функций. Попытки большевистских агитаторов и местного партийного руководства воспрепятствовать подчинению комбедов общине, а также очистить их от «кулаков» привели к тому, что многие комитеты стали создаваться из лиц, не принадлежавших к сельской общине, - безземельных ремесленников, наёмных сельских работников, рабочих - выходцев из крестьян. Такие комбеды, не имея поддержки крестьян-общинников, для выполнения своих задач прибегали к насилию. Часто они производили огульные реквизиции у крестьян зерна, скота и орудий труда, проводили произвольные аресты и терроризировали население, в том числе пользуясь содействием продотрядов и красногвардейцев. Комитеты бедноты нередко являлись главной властью в деревне, оттесняя Советы крестьянских депутатов на второй план или заменяя их собой. Для координации деятельности комбедов во многих губерниях были созданы уездные и губернские Комитеты бедноты, состав которых назначался соответствующими партийными комитетами, продовольственными органами или исполкомами Советов.
Характер деятельности, изменение функций Комитетов бедноты, их состав, региональные особенности, а также их вклад в реализацию политики продовольственной диктатуры изучены недостаточно. Большинство исследователей считают, что комбеды, ставшие частью советского продовольственного аппарата, сыграли важную роль в заготовке продовольствия; некоторые авторы (Т.В. Осипова и др.) полагают, что комитеты скорее затруднили проведение хлебозаготовок, настраивая своей деятельностью крестьянство против советской власти. Вне зависимости от оценки роли комбедов в хлебозаготовках они, безусловно, были крайне непопулярны среди крестьянства к осени 1918 года, что явилось одной из причин серии крестьянских выступлений (по данным ВЧК, в июле-октябре 1918 года в Европейской части РСФСР произошло 108 крупных крестьянских восстаний и множество волнений, в которых, как правило, участвовало всё сельское население). Учитывая возросшее сопротивление действиям комбедов, 6-й Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов 9 ноября 1918 года принял решение о перевыборах волостных и сельских Советов, возложив их проведение на Комитеты бедноты, которые после этого подлежали роспуску. Роспуск комбедов также был связан с новым политическим курсом на союз с крестьянином-«середняком», который начал формироваться осенью 1918 гоа [был утверждён в марте 1919 года на 8-м съезде РКП(б)]. В конце 1918 - начале 1919 годов большинство Комитетов бедноты упразднено, члены некоторых из них введены в состав Советов. Переизбранные Советы, пополненные новыми членами РКП(б), прежде всего из сельской молодёжи и бывших фронтовиков, теперь должны были стать основой советской власти в деревне.
В 1919 году комбеды были учреждены на Украине в ходе восстановления там советской власти. В 1920-х - начале 1930-х годов в УССР действовали близкие комбедам комитеты незаможных селян, в республиках Средней Азии и Казахстане - союзы Кошчи.
Иллюстрации:
Заседание комитета бедноты. Художник А.В. Моравов. 1920. Центральный музей современной истории (Москва). Архив БРЭ.