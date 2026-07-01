КОМИТЕТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

КОМИТЕТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ - со­ве­щательное уч­ре­ж­де­ние в Российской им­пе­рии в 1858-1874 годах для об­су­ж­де­ния про­ек­тов строи­тель­ст­ва ча­ст­ных же­лез­ных до­рог.

Комитету железных дорог пред­ше­ст­во­ва­ли Комитет для рас­смот­ре­ния пред­по­ло­же­ний об уст­рой­ст­ве же­лез­ных до­рог (1851-1856 годы), Главный комитет же­лез­ных до­рог (1856-1858 годы).

Комитет железных дорог рас­смат­ри­вал про­ек­ты с точ­ки зре­ния их эко­но­мического и стра­те­гического зна­че­ния, пе­ре­да­вал за­клю­че­ния по ним в Комитет ми­ни­ст­ров или не­по­сред­ст­вен­но на ут­вер­жде­ние им­пе­ра­то­ра. Со­сто­ял из чле­нов по на­зна­че­нию (С.В. Кер­бедз, П.П. Мель­ни­ков , Э.И. Тот­ле­бен и др.) и не­пре­мен­ных чле­нов - ми­ни­стра фи­нан­сов и глав­но­управ­ляю­ще­го пу­тей со­об­ще­ния и пуб­лич­ных зда­ний (в 1864-1865 годах глав­но­управ­ляю­щий пу­тей со­об­ще­ния, за­тем ми­нистр пу­тей со­об­ще­ния).

Пред­се­да­те­ли: К.В. Нес­сель­ро­де (1858-1862 годы), С.Г. Стро­га­нов (1863-1874 годы). С уп­разд­не­ни­ем Комитета железных дорог его функ­ции пе­ре­да­ны Комитету ми­ни­ст­ров.

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