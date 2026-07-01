КОМИТЕТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
КОМИТЕТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ - совещательное учреждение в Российской империи в 1858-1874 годах для обсуждения проектов строительства частных железных дорог.
Комитету железных дорог предшествовали Комитет для рассмотрения предположений об устройстве железных дорог (1851-1856 годы), Главный комитет железных дорог (1856-1858 годы).
Комитет железных дорог рассматривал проекты с точки зрения их экономического и стратегического значения, передавал заключения по ним в Комитет министров или непосредственно на утверждение императора. Состоял из членов по назначению (С.В. Кербедз, П.П. Мельников, Э.И. Тотлебен и др.) и непременных членов - министра финансов и главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий (в 1864-1865 годах главноуправляющий путей сообщения, затем министр путей сообщения).
Председатели: К.В. Нессельроде (1858-1862 годы), С.Г. Строганов (1863-1874 годы). С упразднением Комитета железных дорог его функции переданы Комитету министров.