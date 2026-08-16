КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ РАБОЧИХ (ПОЛЬША)

Комитет защиты рабочих (пол. Komitet Obrony Robotników, KOР) — оппозиционная организация, первоначально в составе 14 человек, формально созданная 23 сентября 1976.

В ее состав вошли активисты студенческих выступлений 1968, журналисты, ученые, писатели, занимавшиеся организацией юридической, финансовой и врачебной помощи рабочим (и их семьям), арестованным или уволенным с работы за участие в протестных выступлениях в связи с повышением 24 июня 1976 розничных цен на продукты питания. К. з. р. информировал о своей деятельности через «самиздатовские» издания и западные радиостанции. После амнистирования в июле 1977 осужденных участников событий 1976 и освобождения арестованных в мае 1977 членов КОР, 29 сентября 1977 организация была преобразована в Комитет общественной самозащиты-КОР (пол. Komitet Samoobrony Społecznej, KOR) — КОС-КОР. Ее задачами стали борьба с преследованиями по политическим, мировоззренческим, религиозным, расовым мотивам, нарушениями законности, за соблюдение гражданских прав и свобод. Члены КОС-КОР активно участвовали в различных оппозиционных начинаниях и выступлениях, а также в создании профсоюза «Солидарность» . 23 сентября 1981 организация была распущена как выполнившая свои задачи.

Лит.: Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej “KOR”. Warszawa—Londyn, 1994; FriszkeA. Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności. Kraków, 2011; Lipski J. J. KOR — Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej. Warszawa, 2006; Skórzyński J. Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników. Warszawa, 2012.