КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ РОДИНЫ И РЕВОЛЮЦИИ

КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ РОДИНЫ И РЕ­ВОЛЮЦИИ (Ко­ми­тет спа­се­ния) - ан­ти­боль­ше­ви­ст­ская ор­га­ни­за­ция в Рос­сии, пы­тав­шая­ся в октябре-но­ябре 1917 года вос­соз­дать Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во.

Сфор­ми­ро­ван сра­зу по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в ночь на 26 октября (8 но­ября) на за­се­да­нии Пет­роградской городской ду­мы. В со­став ко­ми­те­та во­шли пред­ста­ви­те­ли Городскойду­мы, Пред­пар­ла­мен­та, преж­них со­ста­вов ис­пол­ко­мов Со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов и Со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов, фрак­ций мень­ше­ви­ков и эсе­ров 2-го Все­российского съез­да со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов (по­ки­ну­ли съезд в знак про­тес­та про­тив свер­же­ния Временного пра­ви­тель­ст­ва), железнодорожного (Вик­жель) и поч­то­во-те­ле­граф­но­го сою­зов, центральных ко­ми­те­тов пар­тий эсе­ров, мень­ше­ви­ков, народных со­циа­ли­стов, груп­пы «Един­ст­во», де­ле­га­ты Центрального ис­пол­ни­тель­но­го комитета во­енного фло­та и друих по­ли­тических ор­га­ни­за­ций. Ве­ду­щую роль в ко­ми­те­те иг­ра­ли эсе­ры. Председатель - эсер Н.Д. Авк­сен­ть­ев .

В де­кла­ра­ции «К гра­ж­да­нам Рос­сии» чле­ны Комитета спасения Родины и революции зая­ви­ли, что для со­хра­не­ния государственной вла­сти они бе­рут на се­бя ини­циа­ти­ву вос­соз­да­ния Временного пра­ви­тель­ст­ва, ко­то­рое бу­дет опи­рать­ся на де­мо­кра­тические си­лы и ор­га­ни­зу­ет со­зыв Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния. Ко­ми­тет при­звал на­се­ле­ние не под­чи­нять­ся при­ка­зам боль­ше­ви­ст­ской вла­сти и под­дер­жал за­бас­тов­ку слу­жа­щих центральных государственных уч­ре­жде­ний, от­ка­зав­ших­ся при­знать СНК. Во­енная ко­мис­сия ко­ми­те­та (председатель - эсер А.Р. Гоц) на­ча­ла под­го­тов­ку ан­ти­боль­ше­ви­ст­ско­го воо­ружённого вос­ста­ния в Пет­ро­гра­де, ко­то­рое долж­но бы­ло про­изой­ти од­но­вре­мен­но с на­сту­п­ле­ни­ем на го­род ка­зачь­их час­тей под ко­мандованием генерал-майора П.Н. Крас­но­ва (смотри Ке­рен­ско­го - Крас­но­ва вы­сту­п­ле­ние 1917 года).

Ут­ром 29 октября (11 но­ября) несколько со­тен офи­це­ров и юн­ке­ров во­енных ака­де­мий и школ пра­пор­щи­ков во­енного вре­ме­ни на­ча­ли вос­ста­ние (в литературе из­вест­но как «юн­кер­ский мя­теж»; во­енный ру­ко­во­ди­тель - бывший ко­мандующий вой­ска­ми Пет­роградского ВО полковник Г.П. Пол­ков­ни­ков), за­ня­ли Ми­хай­лов­ский ма­неж, городскую те­ле­фон­ную стан­цию, гос­ти­ни­цу «Ас­то­рия». Час­ти Пет­роградского гар­ни­зо­на от­ка­за­лись примк­нуть к вос­ста­нию, и оно бы­ло по­дав­ле­но к ве­че­ру то­го же дня. Бы­ло уби­то и ра­не­но свыше 200 уча­ст­ни­ков вы­сту­п­ле­ния, от 50 до 200 (по раз­ным дан­ным) крас­но­гвар­дей­цев и около 20 мир­ных жи­те­лей. Сдав­шие­ся уча­ст­ни­ки вос­ста­ния бы­ли за­клю­че­ны в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость (впо­след­ст­вии часть аре­сто­ван­ных ста­ла жерт­ва­ми са­мо­су­да ох­ра­ны, боль­шин­ст­во вско­ре ос­во­бо­ж­де­но).

Не­уда­ча воо­ружённого вы­сту­п­ле­ния в Пет­ро­гра­де и по­хо­да час­тей П.Н. Крас­но­ва на сто­ли­цу обо­ст­ри­ла раз­но­гла­сия от­но­си­тель­но даль­ней­шей так­ти­ки сре­ди чле­нов ко­ми­те­та. Часть из них на­стаи­ва­ла на про­дол­же­нии по­пы­ток сверг­нуть боль­ше­ви­ков си­лой; дру­гие, опа­са­ясь ус­та­нов­ле­ния во­енной дик­та­ту­ры и со­про­тив­ле­ния ра­бо­чих в слу­чае всту­п­ле­ния в Пет­ро­град войск с фрон­та, пред­по­чли путь пе­ре­го­во­ров. Уже в день вос­ста­ния в Пет­ро­гра­де де­ле­га­ция от Комитета спасения Родины и революции уча­ст­во­ва­ла в пе­ре­го­во­рах Вик­же­ля с пред­ста­ви­те­ля­ми боль­ше­ви­ков с це­лью соз­да­ния мно­го­пар­тий­но­го со­циа­ли­стического пра­ви­тель­ст­ва. Так­ти­ку пе­ре­го­во­ров под­дер­жал ЦК мень­ше­ви­ков (в на­ча­ле но­яб­ря он ото­звал сво­их пред­ста­ви­те­лей из Комитета спасения Родины и революции), а так­же цен­три­ст­ская часть пар­тии эсе­ров во гла­ве с В.М. Чер­но­вым, со­сре­до­то­чив­шие­ся на аги­та­ции, пе­ре­вы­бо­рах со­ве­тов и вы­бо­рах в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние. По­сле из­да­ния по­ста­нов­ле­ния Пет­ро­град­ско­го Во­ен­но-ре­во­лю­ци­он­но­го ко­ми­те­та от 9(22) но­ября о рос­пус­ке Комитета спасения Родины и революции и аре­сте его чле­нов пос­лед­ний, ос­лаб­лен­ный внутренними про­ти­во­ре­чия­ми, фак­ти­че­ски пе­ре­стал су­ще­ст­во­вать. Не­ко­то­рые бывшие чле­ны ко­ми­те­та во­шли в соз­дан­ный 22-23 но­ября (5-6 декабря) Со­юз за­щи­ты Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния.

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