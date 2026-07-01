КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ РОДИНЫ И РЕВОЛЮЦИИ
КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ РОДИНЫ И РЕВОЛЮЦИИ (Комитет спасения) - антибольшевистская организация в России, пытавшаяся в октябре-ноябре 1917 года воссоздать Временное правительство.
Сформирован сразу после Октябрьской революции 1917 года в ночь на 26 октября (8 ноября) на заседании Петроградской городской думы. В состав комитета вошли представители Городскойдумы, Предпарламента, прежних составов исполкомов Совета рабочих и солдатских депутатов и Совета крестьянских депутатов, фракций меньшевиков и эсеров 2-го Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов (покинули съезд в знак протеста против свержения Временного правительства), железнодорожного (Викжель) и почтово-телеграфного союзов, центральных комитетов партий эсеров, меньшевиков, народных социалистов, группы «Единство», делегаты Центрального исполнительного комитета военного флота и друих политических организаций. Ведущую роль в комитете играли эсеры. Председатель - эсер Н.Д. Авксентьев.
В декларации «К гражданам России» члены Комитета спасения Родины и революции заявили, что для сохранения государственной власти они берут на себя инициативу воссоздания Временного правительства, которое будет опираться на демократические силы и организует созыв Учредительного собрания. Комитет призвал население не подчиняться приказам большевистской власти и поддержал забастовку служащих центральных государственных учреждений, отказавшихся признать СНК. Военная комиссия комитета (председатель - эсер А.Р. Гоц) начала подготовку антибольшевистского вооружённого восстания в Петрограде, которое должно было произойти одновременно с наступлением на город казачьих частей под командованием генерал-майора П.Н. Краснова (смотри Керенского - Краснова выступление 1917 года).
Утром 29 октября (11 ноября) несколько сотен офицеров и юнкеров военных академий и школ прапорщиков военного времени начали восстание (в литературе известно как «юнкерский мятеж»; военный руководитель - бывший командующий войсками Петроградского ВО полковник Г.П. Полковников), заняли Михайловский манеж, городскую телефонную станцию, гостиницу «Астория». Части Петроградского гарнизона отказались примкнуть к восстанию, и оно было подавлено к вечеру того же дня. Было убито и ранено свыше 200 участников выступления, от 50 до 200 (по разным данным) красногвардейцев и около 20 мирных жителей. Сдавшиеся участники восстания были заключены в Петропавловскую крепость (впоследствии часть арестованных стала жертвами самосуда охраны, большинство вскоре освобождено).
Неудача вооружённого выступления в Петрограде и похода частей П.Н. Краснова на столицу обострила разногласия относительно дальнейшей тактики среди членов комитета. Часть из них настаивала на продолжении попыток свергнуть большевиков силой; другие, опасаясь установления военной диктатуры и сопротивления рабочих в случае вступления в Петроград войск с фронта, предпочли путь переговоров. Уже в день восстания в Петрограде делегация от Комитета спасения Родины и революции участвовала в переговорах Викжеля с представителями большевиков с целью создания многопартийного социалистического правительства. Тактику переговоров поддержал ЦК меньшевиков (в начале ноября он отозвал своих представителей из Комитета спасения Родины и революции), а также центристская часть партии эсеров во главе с В.М. Черновым, сосредоточившиеся на агитации, перевыборах советов и выборах в Учредительное собрание. После издания постановления Петроградского Военно-революционного комитета от 9(22) ноября о роспуске Комитета спасения Родины и революции и аресте его членов последний, ослабленный внутренними противоречиями, фактически перестал существовать. Некоторые бывшие члены комитета вошли в созданный 22-23 ноября (5-6 декабря) Союз защиты Учредительного собрания.