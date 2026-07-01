КОМИТЕТ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
КОМИТЕТ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - государственное учреждение в Российской империи в 1892-1905 годах, осуществлявшее общее руководство строительством Транссибирской магистрали и различными дополнительными («вспомогательными») мероприятиями по развитию прилежащих к магистрали территорий.
Обсуждал совместно с соответствующими департаментами Государственного совета законопроекты, касавшиеся железнодорожной магистрали, и заключения по ним передавал общему собранию Государственного совета. Председатель - наследник престола великий князь Николай Александрович (с 1894 года император Николай II). Членами комитета по должности являлись председатель Комитета министров (вице-председател Комитета Сибирской железной дороги), министры (или их представители) - финансов, внутренних дел, земледелия и государственных имуществ, путей сообщения, военный, а также управляющий Морским министерством и государственный контролёр. Управляющий делами - А.Н. Куломзин.
Решения Комитета Сибирской железной дороги приводились в исполнение центральными ведомствами на средства из особого бюджета комитета. Комитет организовал масштабное научное изучение Сибири, издание литературы о ней, популяризацию грандиозного проекта строительства Транссибирской магистрали, преимуществ Сибири с целью привлечения туда переселенцев и капиталов. Способствовал упорядочению переселенческой политики, облегчению условий переселения в Сибирь жителей Европейской части России, оказывал помощь уже водворённым переселенцам. В комитете обсуждались внешнеполитические вопросы, связанные со строительством магистрали, в томи числе международные аспекты сооружения Восточно-Китайской железной дороги. Упразднён в связи с завершением основных работ по строительству Транссибирской магистрали.