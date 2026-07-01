КОМИТЕТ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

КОМИТЕТ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - государственное уч­ре­ж­де­ние в Российской им­пе­рии в 1892-1905 годах, осу­ще­ст­в­ляв­шее об­щее ру­ко­во­дство строи­тель­ст­вом Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли и различными до­пол­нительными («вспо­мо­га­тель­ны­ми») ме­ро­прия­тия­ми по раз­ви­тию при­ле­жа­щих к ма­ги­ст­ра­ли тер­ри­то­рий.

Об­су­ж­дал со­вме­ст­но с со­от­вет­ст­вую­щи­ми де­пар­та­мен­та­ми Государственного со­ве­та за­ко­но­про­ек­ты , ка­сав­шие­ся железнодорожной ма­ги­ст­ра­ли, и за­клю­че­ния по ним пе­ре­да­вал об­ще­му со­б­ра­нию Государственного со­ве­та. Пред­се­да­тель - на­след­ник пре­сто­ла великий князь Ни­ко­лай Алек­сан­д­ро­вич (с 1894 года император Ни­ко­лай II). Чле­на­ми ко­ми­те­та по долж­но­сти яв­ля­лись председатель Комитета ми­ни­ст­ров (ви­це-председател Комитета Сибирской железной дороги), ми­ни­ст­ры (или их пред­ста­ви­те­ли) - фи­нан­сов, внутренних дел, зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ, пу­тей со­об­ще­ния, во­ен­ный, а так­же управ­ляю­щий Мор­ским министерством и государственный кон­тро­лёр. Управ­ляю­щий де­ла­ми - А.Н. Ку­лом­зин .

Ре­ше­ния Комитета Сибирской железной дороги при­во­ди­лись в ис­пол­не­ние центральными ве­дом­ст­ва­ми на сред­ст­ва из осо­бо­го бюд­же­та ко­ми­те­та. Ко­ми­тет ор­га­ни­зо­вал мас­штаб­ное на­учное изу­че­ние Си­би­ри, из­да­ние литературы о ней, по­пу­ля­ри­за­цию гран­ди­оз­но­го про­ек­та строи­тель­ст­ва Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли, пре­иму­ществ Си­би­ри с це­лью при­вле­че­ния ту­да пе­ре­се­лен­цев и ка­пи­та­лов. Спо­соб­ст­во­вал упо­ря­до­че­нию пе­ре­се­ленческой по­ли­ти­ки, об­лег­че­нию ус­ло­вий пе­ре­се­ле­ния в Си­бирь жи­те­лей Ев­ропейской ча­сти Рос­сии, ока­зы­вал по­мощь уже во­дво­рён­ным пе­ре­се­лен­цам. В ко­ми­те­те об­су­ж­да­лись внеш­не­по­ли­тические во­про­сы, свя­зан­ные со строи­тель­ст­вом ма­ги­ст­ра­ли, в томи числе ме­ж­ду­народные ас­пек­ты со­ору­же­ния Вос­точ­но-Ки­тай­ской же­лез­ной до­ро­ги. Уп­разд­нён в свя­зи с за­вер­ше­ни­ем основных ра­бот по строи­тель­ст­ву Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли.

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