КОМИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫМ ДЕЛАМ

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ­НЫМ ДЕЛАМ - со­ве­ща­тель­ный ор­ган для об­су­ж­де­ния во­про­сов под­го­тов­ки и про­ве­де­ния в Российской им­пе­рии в 1906-1917 годах сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы; рас­по­ря­ди­тель­ный ор­ган государственной вла­сти, ру­ково­див­ший дея­тель­но­стью гу­берн­ских и уезд­ных зем­ле­уст­рои­тель­ных ко­мис­сий.

Уч­ре­ж­дён 4(17) марта 1906 года при Главном управ­ле­нии зем­ле­уст­рой­ст­ва и зем­ле­де­лия (ГУЗиЗ) (с 1915 года - Министерство зем­ле­де­лия).

Пред­се­да­тель - глав­но­управ­ляю­щий зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем (с 1915 года - ми­нистр зем­ле­де­лия); чле­ны - то­ва­рищ (с 1911 года - 2 то­ва­ри­ща) глав­но­уп­рав­ляю­ще­го зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем, управ­ляю­щие Го­су­дар­ст­вен­ным бан­ком Рос­сий­ской им­пе­рии, Дво­рян­ским зе­мель­ным бан­ком и Кре­сть­ян­ским по­зе­мель­ным бан­ком, пред­ста­ви­те­ли от ми­ни­стерств: императорского дво­ра и уде­лов, внутренних дел, фи­нан­сов, юс­ти­ции, пред­ста­ви­те­ли ГУ­Зи­За, Государственного кон­тро­ля и (с 1911 года) Уп­рав­ле­ния ка­зачь­их войск Во­енного министерства, отдельного ли­ца, на­зна­чав­шие­ся осо­бы­ми Вы­со­чай­ши­ми по­ве­ле­ния­ми.

Ко­ми­тет под­го­то­вил за­кон от 9(22) ноября 1906 года о кре­сть­ян­ском зем­ле­вла­де­нии и зем­ле­поль­зо­ва­нии, Временные пра­ви­ла о вы­де­ле на­дель­ной зем­ли к од­ним мес­там от 15(28) октября 1908 года, Пра­ви­ла о зем­ле­уст­рой­ст­ве це­лых сель­ских об­ществ от 19 марта (1 апреля) 1909 года, По­ло­же­ние о зем­ле­уст­рой­ст­ве от 29 мая (11 июня) 1911 года, на­ка­зы зем­ле­уст­рои­тель­ным ко­мис­си­ям от 19 сентября (2 октября) 1906 года и 19 июня (2 июля) 1911 года. Ока­зы­вал по­мощь Кре­сть­ян­ско­му бан­ку в про­да­же зем­ли кре­сть­я­нам. От­кры­вал гу­берн­ские зем­ле­уст­ро­ительные ко­мис­сии и оп­ре­де­лял по­ря­док их дей­ст­вий.

В 1907 году для над­зо­ра за земле­уст­ро­ительными уч­ре­ж­де­ния­ми при ко­ми­те­те соз­да­на ин­ст­рук­тор­ская часть (заведующий А.А. Ко­фод ). Ко­ми­тет да­вал по­ру­че­ния зем­ле­уст­ро­ительным ко­мис­си­ям по со­дей­ст­вию пе­ре­се­ле­нию на ка­зён­ные зем­ли кре­сть­ян; по уча­стию в де­лах о сда­че кре­сть­я­нам в арен­ду ка­зён­ных об­роч­ных ста­тей; по со­дей­ст­вию кре­сть­ян­ским об­щи­нам в улу­чше­нии ус­ло­вий зем­ле­вла­де­ния и по­ряд­ка зем­ле­поль­зо­ва­ния, спо­со­бов ве­де­ния хо­зяй­ст­ва на на­дель­ных зем­лях; по по­сред­ни­че­ст­ву ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми и ча­ст­ны­ми зем­ле­вла­дель­ца­ми для раз­вер­ста­ния че­рес­по­лос­ных уго­дий, об­щих вла­де­ний и сер­ви­ту­тов. Ко­ми­тет раз­ре­шал вы­да­чу ссуд и по­со­бий для зем­ле­уст­рой­ст­ва и ме­лио­ра­ции и оп­ре­де­лял ус­ло­вия про­да­жи и сда­чи в арен­ду ка­зён­ных зе­мель с це­лью улуч­ше­ния кре­сть­ян­ско­го зем­ле­вла­де­ния. Из­да­вал журнал «Из­вес­тия Кан­це­ля­рии Ко­ми­те­та по зем­ле­уст­рои­тель­ным де­лам» (1913-1916 годы).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Комитет по землеустроительным делам уп­разд­нён [19 июля (1 августа) 1917 года] в свя­зи с ре­ор­га­ни­за­ци­ей уч­ре­ж­де­ний Министерства зем­ле­де­лия, ве­дав­ших де­ла­ми зем­ле­уст­рой­ст­ва, и соз­да­ни­ем Главного зе­мель­но­го ко­ми­те­та.

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