КОМИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫМ ДЕЛАМ
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫМ ДЕЛАМ - совещательный орган для обсуждения вопросов подготовки и проведения в Российской империи в 1906-1917 годах столыпинской аграрной реформы; распорядительный орган государственной власти, руководивший деятельностью губернских и уездных землеустроительных комиссий.
Учреждён 4(17) марта 1906 года при Главном управлении землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) (с 1915 года - Министерство земледелия).
Председатель - главноуправляющий землеустройством и земледелием (с 1915 года - министр земледелия); члены - товарищ (с 1911 года - 2 товарища) главноуправляющего землеустройством и земледелием, управляющие Государственным банком Российской империи, Дворянским земельным банком и Крестьянским поземельным банком, представители от министерств: императорского двора и уделов, внутренних дел, финансов, юстиции, представители ГУЗиЗа, Государственного контроля и (с 1911 года) Управления казачьих войск Военного министерства, отдельного лица, назначавшиеся особыми Высочайшими повелениями.
Комитет подготовил закон от 9(22) ноября 1906 года о крестьянском землевладении и землепользовании, Временные правила о выделе надельной земли к одним местам от 15(28) октября 1908 года, Правила о землеустройстве целых сельских обществ от 19 марта (1 апреля) 1909 года, Положение о землеустройстве от 29 мая (11 июня) 1911 года, наказы землеустроительным комиссиям от 19 сентября (2 октября) 1906 года и 19 июня (2 июля) 1911 года. Оказывал помощь Крестьянскому банку в продаже земли крестьянам. Открывал губернские землеустроительные комиссии и определял порядок их действий.
В 1907 году для надзора за землеустроительными учреждениями при комитете создана инструкторская часть (заведующий А.А. Кофод). Комитет давал поручения землеустроительным комиссиям по содействию переселению на казённые земли крестьян; по участию в делах о сдаче крестьянам в аренду казённых оброчных статей; по содействию крестьянским общинам в улучшении условий землевладения и порядка землепользования, способов ведения хозяйства на надельных землях; по посредничеству между крестьянами и частными землевладельцами для разверстания чересполосных угодий, общих владений и сервитутов. Комитет разрешал выдачу ссуд и пособий для землеустройства и мелиорации и определял условия продажи и сдачи в аренду казённых земель с целью улучшения крестьянского землевладения. Издавал журнал «Известия Канцелярии Комитета по землеустроительным делам» (1913-1916 годы).
После Февральской революции 1917 года Комитет по землеустроительным делам упразднён [19 июля (1 августа) 1917 года] в связи с реорганизацией учреждений Министерства земледелия, ведавших делами землеустройства, и созданием Главного земельного комитета.