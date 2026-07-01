КОМИТЕТ ПО НЕВМЕШАTЕЛЬСТВУ В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА
КОМИТЕТ ПО НЕВМЕШАTЕЛЬСТВУ В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА - международный комитет по применению соглашения о невмешательстве в дела Испании. Международный орган, созданный для наблюдения за выполнением заключённых 27 европскими странами в августе 1936 года двухсторонних соглашений о запрещении экспорта и транзита оружия и военных материалов в Испанию.
Соглашения были подписаны в условиях начавшейся в Испании гражданской войны (смотри Испанская революция 1931-1939 годов). Первое заседание комитета состоялось 9 сентябр 1936 года в Лондоне. Председателем комитета был избран заместитель министра иностранных дел Великобритании лорд Плимут. Для решения важнейших вопросов 14 сентября 1936 года был образован подкомитет из представителей Великобритании, Франции, СССР, Германии, Италии, Чехословакии, Бельгии, Швеции и Португалии (СССР представлял И.М. Майский).
Страны-члены комитета не выполняли взятые на себя обязательства и открыто поддерживали противоборствующие стороны в гражданской войне в Испании, в результате чего работа комитета с осени 1938 года была фактически парализована. Комитет официально прекратил свою деятельность 20 апреля 1939 года. Советский представитель был отозван из его состава 1 марта 1939 года.