КОМИТЕТ ПО НЕВМЕШАTЕЛЬСТВУ В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА

КОМИТЕТ ПО НЕВМЕШАTЕЛЬСТВУ В ИС­ПАНСКИЕ ДЕЛА - ме­ж­ду­на­род­ный ко­ми­тет по при­ме­не­нию со­гла­ше­ния о не­вме­ша­тель­ст­ве в де­ла Ис­па­нии . Ме­ж­дународный ор­ган, соз­дан­ный для на­блю­де­ния за вы­пол­не­ни­ем за­клю­чён­ных 27 европскими стра­на­ми в августе 1936 года двух­сто­рон­них со­гла­ше­ний о за­пре­ще­нии экс­пор­та и тран­зи­та ору­жия и во­енных ма­те­риа­лов в Ис­па­нию.

Со­гла­ше­ния бы­ли под­пи­са­ны в ус­ло­ви­ях на­чав­шей­ся в Ис­па­нии гражданской вой­ны (смотри Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931-1939 годов ). Пер­вое за­се­да­ние ко­ми­те­та со­стоя­лось 9 сентябр 1936 года в Лон­до­не. Пред­се­дате­лем ко­ми­те­та был из­бран заместитель министра иностранных дел Ве­ли­ко­бри­та­нии лорд Пли­мут. Для ре­ше­ния важ­ней­ших во­про­сов 14 сентября 1936 года был об­ра­зо­ван под­ко­ми­тет из пред­ста­ви­те­лей Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, СССР, Гер­ма­нии, Ита­лии, Че­хо­сло­ва­кии, Бель­гии, Шве­ции и Пор­ту­га­лии (СССР пред­став­лял И.М. Май­ский ).

Стра­ны-чле­ны ко­ми­те­та не вы­пол­ня­ли взя­тые на се­бя обя­за­тель­ст­ва и от­кры­то под­дер­жива­ли про­ти­во­бор­ст­вую­щие сто­ро­ны в гражданской вой­не в Ис­па­нии, в ре­зуль­та­те че­го ра­бо­та ко­ми­те­та с осе­ни 1938 года бы­ла фак­ти­че­ски па­ра­ли­зо­ва­на. Ко­ми­тет офи­ци­аль­но пре­кра­тил свою дея­тель­ность 20 апреля 1939 года. Советский пред­ста­ви­тель был ото­зван из его со­ста­ва 1 марта 1939 года.

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