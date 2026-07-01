КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПАДНЫХ ГУ­БЕРНИЙ - ко­ми­тет за­пад­ных гу­бер­ний, за­ко­но­со­ве­щательное уч­ре­ж­де­ние в Российской им­пе­рии, об­ра­зо­ван­ное 14 сентября 1831 года уст­ным по­ве­ле­ни­ем императора Ни­ко­лая I в ус­ло­ви­ях вол­не­ний в западных гу­бер­ни­ях, вы­зван­ных Поль­ским вос­ста­ни­ем 1830-1831 года .

Рас­смат­ри­вал во­про­сы вве­де­ния в Ви­лен­ской, Грод­нен­ской, Мо­ги­лёв­ской, Ви­теб­ской, Мин­ской, По­доль­ской, Во­лын­ской, Ки­ев­ской гу­бер­ни­ях и Бе­ло­сто­кской областях об­ще­им­пер­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, ор­га­ни­за­ции но­во­го административного управ­ле­ния, оп­ре­де­ле­ния прав и обя­зан­но­стей кре­сть­ян по от­но­ше­нию к по­ме­щи­кам и ог­ра­ни­че­ния вла­сти по­след­них, рас­про­стра­не­ния пре­по­да­ва­ния русского языка и др.

Председатель ко­ми­те­та - председатель Ко­ми­те­та ми­ни­ст­ров , чле­ны - глав­но­управ­ляю­щие Поч­то­вым департаментом, Де­пар­та­мен­том ду­хов­ных дел ино­ст­ран­ных ис­по­ве­да­ний, ми­ни­ст­ры внутренних дел, фи­нан­сов, юс­тиции, впо­след­ст­вии так­же ми­ни­ст­ры иностранных дел и государственных иму­ществ, ми­нистр статс-сек­ре­тарь по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го, обер-про­ку­рор Си­но­да, шеф жан­дар­мов и др.

Дей­ст­во­вал на­ря­ду с Комитетом по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го (1831-1841 годы) (смотри Ко­ми­те­ты по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го). Уп­разд­нён ука­зом императора Ни­ко­лая I от 20 января (1 февраля) 1848 года, де­ла пе­ре­да­ны в Комитет ми­ни­ст­ров.

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