КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ - комитет западных губерний, законосовещательное учреждение в Российской империи, образованное 14 сентября 1831 года устным повелением императора Николая I в условиях волнений в западных губерниях, вызванных Польским восстанием 1830-1831 года.
Рассматривал вопросы введения в Виленской, Гродненской, Могилёвской, Витебской, Минской, Подольской, Волынской, Киевской губерниях и Белостокской областях общеимперского законодательства, организации нового административного управления, определения прав и обязанностей крестьян по отношению к помещикам и ограничения власти последних, распространения преподавания русского языка и др.
Председатель комитета - председатель Комитета министров, члены - главноуправляющие Почтовым департаментом, Департаментом духовных дел иностранных исповеданий, министры внутренних дел, финансов, юстиции, впоследствии также министры иностранных дел и государственных имуществ, министр статс-секретарь по делам Царства Польского, обер-прокурор Синода, шеф жандармов и др.
Действовал наряду с Комитетом по делам Царства Польского (1831-1841 годы) (смотри Комитеты по делам Царства Польского). Упразднён указом императора Николая I от 20 января (1 февраля) 1848 года, дела переданы в Комитет министров.