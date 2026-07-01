КОМИТЕТ ОХРАНЕНИЯ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОМИТЕТ ОХРАНЕНИЯ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ - особый комитет для рассмотрения дел по преступлениям, клонящимся к нарушению общего спокойствия, одно из центральных государственных учреждений в Российской империи в начале XIX века.
Образован в условиях русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов указом императора Александра I от 13(25) января 1807 года для предупреждения «замыслов внешних врагов государства» вместо упразднённого Комитета высшей полиции. Находился в Санкт-Петербурге. Председатель - П.В. Лопухин, члены - В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцов, А.С. Макаров, С.К. Вязмитинов, И.И. Дмитриев, А.А. Аракчеев и др.
Привлекал к ответственности лиц, заподозренных в шпионаже и антиправительственной пропаганде, производил следствие по этим делам, осуществлял ревизию произведённых в губерниях следствий по подобным делам, собирал сведения о распространяемых «слухах, сочинениях и известиях», о «подозрительных людях». Ликвидирован указом императора Николая I от 17(29) января 1829 года в связи с созданием Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 29. № 22425;
Собрание 2-е. СПб., 1830. Т. 4. № 2598.