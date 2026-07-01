КОМИТЕТ ОХРАНЕНИЯ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЕНИЯ ОБЩЕЙ БЕЗ­ОПАС­НОСТИ - осо­бый ко­ми­тет для рас­смот­ре­ния дел по пре­сту­п­ле­ни­ям, кло­ня­щим­ся к на­ру­ше­нию об­ще­го спо­кой­ст­вия, од­но из центральных государственных уч­ре­ж­де­ний в Российской им­пе­рии в начале XIX века.

Об­ра­зо­ван в ус­ло­ви­ях русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 13(25) января 1807 года для пре­ду­пре­ж­де­ния «за­мы­слов внеш­них вра­гов го­су­дар­ст­ва» вме­сто уп­разд­нён­но­го Комитета выс­шей по­ли­ции. На­хо­дил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Председатель - П.В. Ло­пу­хин , чле­ны - В.П. Ко­чу­бей, Н.Н. Но­во­силь­цов, А.С. Ма­ка­ров, С.К. Вяз­ми­ти­нов, И.И. Дмит­ри­ев, А.А. Арак­че­ев и др.

При­вле­кал к от­вет­ст­вен­но­сти лиц, за­по­доз­рен­ных в шпио­на­же и ан­ти­пра­ви­тельственной про­па­ган­де, про­из­во­дил след­ст­вие по этим де­лам, осу­ще­ст­в­лял ре­ви­зию про­из­ве­дён­ных в гу­бер­ни­ях след­ст­вий по по­доб­ным де­лам, соби­рал све­де­ния о рас­про­стра­няе­мых «слу­хах, со­чи­не­ни­ях и из­вес­тиях», о «по­доз­ри­тель­ных лю­дях». Ли­к­ви­ди­ро­ван ука­зом императора Ни­ко­лая I от 17(29) января 1829 года в свя­зи с соз­да­ни­ем Третье­го от­де­ле­ния Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии.

Исторические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 29. № 22425;

Со­б­ра­ние 2-е. СПб., 1830. Т. 4. № 2598.

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