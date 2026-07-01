КОМИТЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА
КОМИТЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА СССР - высший орган конституционного надзора в СССР.
Образован в 1989 году по инициативе М.С. Горбачёва в рамках программы реорганизации системы органов государственной власти СССР и союзных республик. Председатель комитета С.С. Алексеев и его заместитель избраны Съездом народных депутатов 23 декабря 1989 года, а 19 членов комитета - ВС СССР 26 апреля 1990 года; кандидаты от Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР сняли свои кандидатуры.
Комитет имел право проверять на соответствие Конституции СССР проекты союзных законов и уже действовавшие акты, принятые Съездом народных депутатов СССР, ВС СССР и его палатами, акты Генерального прокурора СССР, Главного государственного арбитра СССР, нормативные акты других государственных органов и общественных организаций. Мог рассматривать разногласия между Союзом ССР и союзными республиками, а также между самими республиками и другими национально-территориальными образованиями по инициативе любой из спорящих сторон.
В Законе СССР от 14 марта 1990 «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР» было записано, что для смещения Президента с должности в случае нарушения им Конституции и законов СССР требуется заключение Комитета констутиционного надзора СССР. Съезду народных депутатов СССР было предоставлено право отклонять заключения Комитета конституционного надзора СССР двумя третями голосов.
Во время Августовского кризиса 1991 года члены комитета, находившиеся в Москве, обратились в ВС СССР с запросом: имеются ли достаточные и надлежащим образом подтверждённые данные о неспособности М.С. Горбачёва исполнять обязанности Президента по состоянию здоровья; констатировали отсутствие законодательных оснований для создания каких-либо государственных комитетов (в том числе ГКЧП) и для наделения их всей полнотой власти в стране.
После подписания Беловежских соглашений 1991 о прекращении существования СССР и о создании СНГ комитет выступил (11 декабря) с заявлением, в котором говорилось, что одни республики не вправе решать вопросы, касающиеся прав и интересов других республик, органы СССР могут прекратить своё существование только «после решения в конституционном порядке вопроса о судьбе СССР». С распадом СССР комитет прекратил свою деятельность, однако формально упразднён не был.