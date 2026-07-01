КОМИТЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА

КОМИТЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО НАД­ЗОРА СССР - выс­ший ор­ган кон­сти­ту­ци­он­но­го над­зо­ра в СССР.

Об­ра­зо­ван в 1989 году по ини­циа­ти­ве М.С. Гор­ба­чё­ва в рам­ках про­грам­мы ре­ор­га­ни­за­ции сис­те­мы ор­га­нов государственной вла­сти СССР и со­юз­ных рес­пуб­лик. Председатель ко­ми­те­та С.С. Алек­се­ев и его за­мес­ти­тель из­бра­ны Съез­дом народных де­пу­та­тов 23 декабря 1989 года, а 19 чле­нов ко­ми­те­та - ВС СССР 26 апреля 1990 года; кан­ди­да­ты от Ли­товской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР сня­ли свои кан­ди­да­ту­ры.

Ко­ми­тет имел пра­во про­ве­рять на со­от­вет­ст­вие Кон­сти­ту­ции СССР про­ек­ты со­юз­ных за­ко­нов и уже дей­ст­во­вав­шие ак­ты, при­ня­тые Съез­дом народных де­пу­та­тов СССР, ВС СССР и его па­ла­та­ми, ак­ты Ге­не­раль­ного про­ку­ро­ра СССР, Главного государственного ар­бит­ра СССР, нор­ма­тив­ные ак­ты других государственных ор­га­нов и об­щественных ор­га­ни­за­ций. Мог рас­смат­ри­вать раз­но­гла­сия ме­ж­ду Сою­зом ССР и со­юз­ны­ми рес­пуб­ли­ка­ми, а так­же ме­ж­ду са­ми­ми рес­пуб­ли­ка­ми и другими на­цио­наль­но-тер­ри­то­ри­аль­ны­ми об­ра­зо­ва­ния­ми по ини­циа­ти­ве лю­бой из спо­ря­щих сто­рон.

В За­ко­не СССР от 14 марта 1990 «Об уч­ре­ж­де­нии по­ста Пре­зи­ден­та СССР и вне­се­нии из­ме­не­ний и до­пол­не­ний в Кон­сти­ту­цию (Ос­нов­ной За­кон) СССР» бы­ло за­пи­са­но, что для сме­ще­ния Пре­зи­ден­та с долж­но­сти в слу­чае на­ру­ше­ния им Кон­сти­ту­ции и за­ко­нов СССР тре­бу­ет­ся за­клю­че­ние Комитета констутиционного надзора СССР. Съез­ду народных де­пу­та­тов СССР бы­ло пре­дос­тав­ле­но пра­во от­кло­нять за­клю­че­ния Комитета конституционного надзора СССР дву­мя тре­тя­ми го­ло­сов.

Во вре­мя Ав­гу­стов­ско­го кри­зи­са 1991 года чле­ны ко­ми­те­та, на­хо­див­шие­ся в Мо­ск­ве , об­ра­ти­лись в ВС СССР с за­про­сом: име­ют­ся ли дос­та­точ­ные и над­ле­жа­щим об­ра­зом под­твер­ждён­ные дан­ные о не­спо­соб­но­сти М.С. Гор­ба­чё­ва ис­пол­нять обя­зан­но­сти Пре­зи­ден­та по со­стоя­нию здо­ро­вья; кон­ста­ти­ро­ва­ли от­сут­ст­вие за­ко­но­дательных ос­но­ва­ний для соз­да­ния каких-либо государственных ко­ми­те­тов (в том числе ГКЧП) и для на­де­ле­ния их всей пол­но­той вла­сти в стра­не.

По­сле под­пи­са­ния Бе­ло­веж­ских со­гла­ше­ний 1991 о пре­кра­ще­нии су­ще­ст­во­ва­ния СССР и о соз­да­нии СНГ ко­ми­тет вы­сту­пил (11 декабря) с за­яв­ле­ни­ем, в ко­то­ром го­во­ри­лось, что од­ни рес­пуб­ли­ки не впра­ве ре­шать во­про­сы, ка­саю­щие­ся прав и ин­те­ре­сов других рес­пуб­лик, ор­га­ны СССР мо­гут пре­кра­тить своё су­ще­ст­вова­ние толь­ко «по­сле ре­ше­ния в кон­сти­ту­ци­он­ном по­ряд­ке во­про­са о судь­бе СССР». С рас­па­дом СССР ко­ми­тет пре­кра­тил свою дея­тель­ность, од­на­ко фор­маль­но уп­разд­нён не был.

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