КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ
КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР (КИ при СМ СССР) - центральный орган советской разведки в 1947-1952 годах, созданный для повышения эффективности разведывательной деятельности советских спецслужб в условиях начавшейся «Холодной войны».
Образован постановлением СМ СССР № 1789-470сс от 30 мая 1947 года. На создание КИ при СМ СССР повлиял разгром агентурной сети разведывательных органов СССР в США и Канаде. Кроме того, советское руководство обладало информацией о создании в январе 1946 года в США группы центральной разведки, призванной координировать деятельность всех подразделений американской разведки, что привело к образованию в 1947 году Центрального разведывательного управления. КИ при СМ СССР объединил Первое главное управление МГБ - КГБ СССР, Главное разведывательное управление, разведывательной структуры МИД и Министерства внешней торговли СССР. Возглавил КИ при СМ СССР заместитель председателя СМ СССР В. М. Молотов.
КИ при СМ СССР состоял из линейных подразделений (американский, британский, французский, германский отделы и др.), отдела научно-технической разведки, управления стратегической разведки, а также подразделений по обеспечению разведывательной деятельности (отделы оперативной техники, связи, шифровальный и др.). Для руководства разведкой за рубежом в КИ при СМ СССР был введён институт главных резидентов, совмещавших разведывательную и дипломатическую деятельность (первым главным резидентом стал А.С. Панюшкин – посол в США в 1947-1952 годах).
В январе 1949 года из состава КИ при СМ СССР была выведена и передана в Министерство Вооружённых Сил СССР военная разведка, затем (по предложению министра государственной безопасности СССР В.С. Абакумова) в МГБ СССР были переданы подразделения внешней контрразведки, а также аппараты советников в социалистических странах. Статус оставшихся разведывательных подразделений был понижен, и в феврале 1949 года КИ при СМ СССР передан в МИД СССР. В его ведении остались политическая, экономическая и научно-техническая разведки. С 4 марта 1949 года председателем Комитета информации стал министр иностранных дел СССР А.Я. Вышинский, затем заместитель министра В.А. Зорин.
Соединение в одном органе различных разведывательных служб, сложности координации деятельности и оперативного принятия решений сказывались на эффективности работы КИ при СМ СССР. Наряду с его резидентурами за рубежом одновременно действовали контрразведывательные резидентуры МГБ СССР, что приводило к параллелизму в работе. В январе 1952 года Комитет информации, показавший нецелесообразность соединения политической и военно-стратегической разведок, был расформирован.