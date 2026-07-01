КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ

КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР (КИ при СМ СССР) - центральный ор­ган советской раз­вед­ки в 1947-1952 годах, соз­дан­ный для по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти раз­ве­ды­вательной дея­тель­но­сти советских спец­служб в ус­ло­ви­ях на­чав­шей­ся «Хо­лод­ной вой­ны».

Об­ра­зо­ван по­ста­нов­ле­ни­ем СМ СССР № 1789-470сс от 30 мая 1947 года. На соз­да­ние КИ при СМ СССР по­вли­ял раз­гром аген­тур­ной се­ти раз­ве­ды­вательных ор­га­нов СССР в США и Ка­на­де. Кро­ме то­го, советское ру­ко­во­д­ство об­ла­да­ло ин­фор­ма­ци­ей о соз­да­нии в январе 1946 года в США груп­пы центральной раз­вед­ки, при­зван­ной ко­ор­ди­ни­ро­вать дея­тель­ность всех под­раз­де­ле­ний американской раз­вед­ки, что при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию в 1947 году Цен­траль­но­го раз­ве­ды­ва­тель­ного управ­ле­ния. КИ при СМ СССР объ­еди­нил Пер­вое глав­ное управ­ле­ние МГБ - КГБ СССР, Глав­ное раз­ве­ды­ва­тель­ное управ­ле­ние, раз­ве­ды­вательной струк­ту­ры МИД и Министерства внеш­ней тор­гов­ли СССР. Воз­гла­вил КИ при СМ СССР заместитель пред­се­да­те­ля СМ СССР В. М. Мо­ло­тов .

КИ при СМ СССР со­сто­ял из ли­ней­ных под­раз­де­ле­ний (американский, британский, французский, германский от­де­лы и др.), от­де­ла на­учно-тех­нической раз­вед­ки, управ­ле­ния стра­те­гической раз­вед­ки, а так­же под­раз­де­ле­ний по обес­пе­че­нию раз­ве­ды­вательной дея­тель­но­сти (от­де­лы опе­ра­тив­ной тех­ни­ки, свя­зи, шиф­ро­валь­ный и др.). Для ру­ко­во­дства раз­вед­кой за ру­бе­жом в КИ при СМ СССР был вве­дён ин­сти­тут главных ре­зи­ден­тов, со­вме­щав­ших раз­ве­ды­вательную и ди­пло­ма­тическую дея­тель­ность (пер­вым главным ре­зи­ден­том стал А.С. Па­нюш­кин – по­сол в США в 1947-1952 годах).

В январе 1949 года из со­ста­ва КИ при СМ СССР бы­ла вы­ве­де­на и пе­ре­да­на в Министерство Воо­ружённых Сил СССР во­енная раз­вед­ка, за­тем (по пред­ло­же­нию министра государственной безо­пас­но­сти СССР В.С. Аба­ку­мо­ва ) в МГБ СССР бы­ли пе­ре­да­ны под­раз­деле­ния внеш­ней контр­раз­вед­ки, а так­же ап­па­ра­ты со­вет­ни­ков в со­циа­ли­стических стра­нах. Ста­тус ос­тав­ших­ся раз­ве­ды­вательных под­раз­де­ле­ний был по­ни­жен, и в феврале 1949 года КИ при СМ СССР пе­ре­дан в МИД СССР. В его ве­де­нии ос­та­лись по­ли­тическая, эко­но­мическая и на­учно-тех­ническая раз­вед­ки. С 4 марта 1949 года пред­се­да­те­лем Комитета ин­фор­ма­ции стал министр иностранных дел СССР А.Я. Вы­шин­ский, за­тем заместитель министра В.А. Зо­рин.

Со­еди­не­ние в од­ном ор­га­не различных раз­ве­ды­вательных служб, слож­но­сти ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти и опе­ра­тив­но­го при­ня­тия ре­ше­ний ска­зы­ва­лись на эф­фек­тив­но­сти ра­бо­ты КИ при СМ СССР. На­ря­ду с его ре­зи­ден­ту­ра­ми за ру­бе­жом од­но­вре­мен­но дей­ст­во­ва­ли контр­раз­ве­ды­вательные ре­зиден­ту­ры МГБ СССР, что при­во­ди­ло к па­рал­ле­лиз­му в ра­бо­те. В январе 1952 года Комитет ин­фор­ма­ции, по­ка­зав­ший не­це­ле­со­об­раз­ность со­еди­не­ния по­ли­тической и во­енно-стра­те­гической раз­ве­док, был рас­фор­ми­ро­ван.

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