КОМИТЕТ ФИНАНСОВ

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ - со­ве­ща­тель­ное государственное уч­ре­ж­де­ние при российском им­пе­ра­то­ре по во­про­сам фи­нан­со­во-эко­но­мической по­ли­ти­ки (1822-1917 годы).

Соз­дан как временное уч­ре­ж­де­ние для рас­смот­ре­ния государственной рос­пи­си до­хо­дов и рас­хо­дов на те­ку­щий год, но за­тем про­дол­жал дей­ст­во­вать как по­сто­ян­ное, но не кон­сти­туи­ро­ван­ное [су­ще­ст­во­ва­ние и функ­ции Комитета финансов за­ко­но­да­тель­но за­кре­п­ле­ны 28 марта (10 апреля) 1906 года] и не­глас­ное (до 1862 года) уч­ре­ж­де­ние. Пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми Комитета финансов бы­ли Осо­бый комитет по час­ти фи­нан­сов (1806 год) и Комитет фи­нан­сов, дей­ст­во­вав­ший в 1807-1809 и 1812-1816 годах; они рас­смат­ри­ва­ли государственную рос­пись до­хо­дов и рас­хо­дов и ряд об­щих во­про­сов фи­нан­со­вой по­ли­ти­ки.

Пред­се­да­тель и чле­ны комитета на­зна­ча­лись им­пе­ра­то­ром. С 1906 года в со­став Комитета финансов вхо­ди­ли пред­се­да­тель Со­ве­та ми­ни­ст­ров, ми­нистр фи­нан­сов и государственный кон­тро­лёр.

Комитет финансов об­су­ж­дал де­ла, ка­сав­шие­ся об­щих во­про­сов эко­но­мического и фи­нан­со­во­го по­ло­же­ния Рос­сии и её отдельных ре­гио­нов, государственного кре­ди­та, а так­же де­неж­но­го об­ра­ще­ния. Оп­ре­де­лял ус­ло­вия со­вер­ше­ния государственных зай­мов для по­кры­тия рас­хо­дов, ут­вер­ждён­ных им­пе­ра­то­ром в ус­та­нов­лен­ном за­ко­ном по­ряд­ке. С раз­ре­ше­ния им­пе­ра­то­ра пред­ва­ри­тель­но (до вне­се­ния в Государственный со­вет) рас­смат­ри­вал про­ек­ты ре­форм де­неж­но­го об­ра­ще­ния и ме­ж­ду­народных тор­го­вых до­го­во­ров; про­ек­ты но­вых на­ло­гов и сбо­ров и из­ме­не­ния су­ще­ст­вую­щих, раз­ра­ба­ты­вал ме­ры для по­кры­тия чрез­вы­чай­ных сверх­смет­ных рас­хо­дов.

До 1862 года в Комитете финансов об­су­ж­да­лись (до 1853 года - до вне­се­ния в Государственный со­вет, за­тем - по­сле рас­смот­ре­ния в Департаменте государственной эко­но­мии Государственного со­ве­та и до вне­се­ния в Об­щее со­б­ра­ние Государственного со­ве­та) про­ек­ты государственной рос­пи­си до­хо­дов и рас­хо­дов. Комитет финансов да­вал за­клю­че­ния по Все­под­дан­ней­шим от­чё­там ми­ни­ст­ра фи­нан­сов по кре­дит­ной час­ти и о со­стоя­нии фи­нан­сов Рос­сии, по еже­год­ным от­чё­там о за­гра­нич­ных де­неж­ных опе­ра­ци­ях Осо­бен­ной кан­це­ля­рии по кре­дит­ной час­ти Министерства фи­нан­сов (с 1829 года), по от­чё­там Государственного кон­тро­ля о ре­ви­зии кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний. На рас­смот­ре­ние Комитета финансов вы­но­си­лись так­же во­про­сы пре­дос­тав­ле­ния льгот, ссуд и по­со­бий гу­бер­ни­ям и го­ро­дам, вы­да­чи ссуд из государственных кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний про­мыш­лен­ни­кам и зем­ле­вла­дель­цам, ак­цио­нер­ным обществам и т.п. Ре­ше­ния и за­клю­че­ния Комитета финансов пред­став­ля­лись на рас­смот­ре­ние им­пе­ра­то­ра. Пре­кра­тил свою дея­тель­ность по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года .

Пред­се­да­те­ли Комитета финансов: Алек­сей Б. Ку­ра­кин (1822-1829 годы), К.В. Нес­сель­ро­де (1848-1862 годы), великий князь Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич (1862-1881 годы), П.А. Ва­лу­ев (1881 год), Э.Т. Ба­ра­нов (1882-1884 годы), М.Х. Рей­терн (1885-1890 годы), А.А. Аба­за (1890-1893 годы), Д.М. Соль­ский (1893-1910 годы), С.Ю. Вит­те (1911-1915 годы), И.Л. Го­ре­мы­кин (1915-1916 годы), Б.-В. Штюр­мер (1916-1917 годы).

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