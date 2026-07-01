КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ - совещательное государственное учреждение при российском императоре по вопросам финансово-экономической политики (1822-1917 годы).
Создан как временное учреждение для рассмотрения государственной росписи доходов и расходов на текущий год, но затем продолжал действовать как постоянное, но не конституированное [существование и функции Комитета финансов законодательно закреплены 28 марта (10 апреля) 1906 года] и негласное (до 1862 года) учреждение. Предшественниками Комитета финансов были Особый комитет по части финансов (1806 год) и Комитет финансов, действовавший в 1807-1809 и 1812-1816 годах; они рассматривали государственную роспись доходов и расходов и ряд общих вопросов финансовой политики.
Председатель и члены комитета назначались императором. С 1906 года в состав Комитета финансов входили председатель Совета министров, министр финансов и государственный контролёр.
Комитет финансов обсуждал дела, касавшиеся общих вопросов экономического и финансового положения России и её отдельных регионов, государственного кредита, а также денежного обращения. Определял условия совершения государственных займов для покрытия расходов, утверждённых императором в установленном законом порядке. С разрешения императора предварительно (до внесения в Государственный совет) рассматривал проекты реформ денежного обращения и международных торговых договоров; проекты новых налогов и сборов и изменения существующих, разрабатывал меры для покрытия чрезвычайных сверхсметных расходов.
До 1862 года в Комитете финансов обсуждались (до 1853 года - до внесения в Государственный совет, затем - после рассмотрения в Департаменте государственной экономии Государственного совета и до внесения в Общее собрание Государственного совета) проекты государственной росписи доходов и расходов. Комитет финансов давал заключения по Всеподданнейшим отчётам министра финансов по кредитной части и о состоянии финансов России, по ежегодным отчётам о заграничных денежных операциях Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов (с 1829 года), по отчётам Государственного контроля о ревизии кредитных учреждений. На рассмотрение Комитета финансов выносились также вопросы предоставления льгот, ссуд и пособий губерниям и городам, выдачи ссуд из государственных кредитных учреждений промышленникам и землевладельцам, акционерным обществам и т.п. Решения и заключения Комитета финансов представлялись на рассмотрение императора. Прекратил свою деятельность после Февральской революции 1917 года.
Председатели Комитета финансов: Алексей Б. Куракин (1822-1829 годы), К.В. Нессельроде (1848-1862 годы), великий князь Константин Николаевич (1862-1881 годы), П.А. Валуев (1881 год), Э.Т. Баранов (1882-1884 годы), М.Х. Рейтерн (1885-1890 годы), А.А. Абаза (1890-1893 годы), Д.М. Сольский (1893-1910 годы), С.Ю. Витте (1911-1915 годы), И.Л. Горемыкин (1915-1916 годы), Б.-В. Штюрмер (1916-1917 годы).