КОМИТАС
КОМИТАС (настоящее имя и фамилия - Согомон Геворкович Согомонян) - армянский композитор, фольклорист, певец, хоровой дирижёр, общественный деятель, педагог.
В 1893 году окончил Духовную академию в Эчмиадзине, рукоположен в иеромонахи (под именем Комитаса - католикоса, гимнографа VII века), с 1894 года архимандрит. В 1895 году занимался теорией музыки у М.Г. Екмаляна в Тифлисе. В 1896-1899 годах жил в Берлине, окончил консерваторию Р. Шмидта, посещал лекции по философии, эстетике, истории музыки в университете; в 1899 году по приглашению Международного музыкального общества прочитал лекцию об армянской музыке.
В 1899 году вернулся в Эчмиадзин, преподавал музыкальные предметы и руководил хором Духовной академии, выступал с ним в Тифлисе (1905 год), затем в Париже, в Швейцарии и Италии (также читал лекции). Занимался собиранием и исследованием арм. крестьянского фольклора, в 1913 году был в экспедиции в Армении, впервые записал курдские песни. В 1910 году из-за конфликта с церковными властями переехал в Константинополь, где создал хоровую капеллу «Гусан». В этот период начал изучение армянской невменной нотации (смотри Хазы). В 1915 году, под впечатлением массовой резни армян, организованной турецкими властями, заболел психически. С 1919 года жил в Париже.
Комитас сыграл выдающуюся роль в формировании новой армянской музыки, стал основоположником армянской научной музыкальной фольклористики. Его музыкальные сочинения отразили картину жизни армянского народа, открыли новые пути творческого использования национального фольклора. Мастер хорового многоголосия, Комитас создал на фольклорной основе ряд хоров без сопровождения, среди них - «Лору гутани оровел» («Лорийская плужная песня»), «Гутанегр» («Песня плуга»), «Еркрагорци ерг» («Песня земледельца»), «Кали ерг» («Песня гумна»). Национальными эмблемами стали песни трагического содержания «Крунк» («Журавль»), «Антуни» («Бездомный»), «Цирани цар» («Абрикосовое дерево»), «Цицернак» («Ласточка»).
Благодаря трудам Комитаса многоголосие проникло в армянское богослужение, в Армянской апостольской церкви исполняется созданный им Патараг (литургия; завершён его учеником В. Саркисяном, издан в 1933 году в Париже). Среди других музыкальных сочинений - фортепиано и камерно- инструментальные пьесы. Сохранились аудиозаписи сольных песен Комитаса в авторском исполнении.
Имя Комитаса присвоено квартету (Квартет имени Комитаса), Ереванской консерватории (1946 год).
Нотные издания:
Собр. соч.: В 14 т. / Под ред. Р. Атаяна и Г. Геодакяна. Ер., 1969–2006.
Сочинения:
Народные песни. Этнографический сб. Ер., 1931. [Т. 1];
Статьи и исследования / Собрал Р. Терлемезян. Ер., 1941 (на арм. яз.);
Армянские народные песни и пляски. Этнографический сб. Ер., 1950. Т. 2;
Армянская духовная (церковная) музыка // Советская музыка. 1969. № 10;
Исследования и статьи: В 2 т. Ер., 2005–2007 (на арм. яз.).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.