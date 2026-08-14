КОМИТАС

КОМИТАС (настоящее имя и фамилия - Со­го­мон Ге­вор­ко­вич Со­го­мо­нян) - армянский ком­по­зи­тор, фольк­ло­рист, пе­вец, хо­ро­вой ди­ри­жёр, об­щественный дея­тель, пе­да­гог.

В 1893 году окон­чил Ду­хов­ную ака­де­мию в Эч­ми­ад­зи­не, ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи (под име­нем Ко­ми­та­са - ка­то­ли­ко­са, гим­но­гра­фа VII века), с 1894 года архи­манд­рит. В 1895 году за­ни­мал­ся тео­ри­ей му­зы­ки у М.Г. Ек­ма­ля­на в Тиф­ли­се. В 1896-1899 годах жил в Бер­ли­не, окон­чил консерваторию Р. Шмид­та, по­се­щал лек­ции по фи­ло­со­фии, эс­тети­ке, ис­то­рии му­зы­ки в уни­вер­си­те­те; в 1899 году по при­гла­ше­нию Ме­ж­ду­народного музыкального общества про­чи­тал лек­цию об армянской му­зы­ке.

В 1899 году вер­нул­ся в Эч­ми­ад­зин, пре­по­да­вал музыкальные пред­ме­ты и ру­ко­во­дил хо­ром Ду­хов­ной ака­де­мии, вы­сту­пал с ним в Тиф­ли­се (1905 год), за­тем в Па­ри­же , в Швей­ца­рии и Ита­лии (так­же чи­тал лек­ции). За­ни­мал­ся со­би­ра­ни­ем и ис­сле­до­ва­ни­ем арм. кре­с­ть­ян­ско­го фольк­ло­ра, в 1913 году был в экс­пе­ди­ции в Ар­ме­нии, впер­вые за­пи­сал курд­ские пес­ни. В 1910 году из-за кон­флик­та с цер­ков­ны­ми вла­стя­ми пе­ре­ехал в Кон­стан­ти­но­поль, где соз­дал хо­ро­вую ка­пел­лу «Гу­сан». В этот пе­ри­од на­чал изу­че­ние армянской не­вмен­ной но­та­ции (смотри Ха­зы). В 1915 году, под впе­чат­ле­ни­ем мас­со­вой рез­ни ар­мян, ор­га­ни­зо­ван­ной турецкими вла­стя­ми, за­бо­лел пси­хи­че­ски. С 1919 года жил в Па­ри­же.

Комитас сыг­рал вы­даю­щую­ся роль в фор­ми­ро­ва­нии но­вой армянской му­зы­ки, стал ос­но­во­по­лож­ни­ком армянской на­учной музыкальной фольк­ло­ри­сти­ки. Его музыкальные со­чи­не­ния от­ра­зи­ли кар­ти­ну жиз­ни армянского на­ро­да, от­кры­ли но­вые пу­ти творческого ис­поль­зо­ва­ния национального фольк­ло­ра. Мас­тер хо­ро­во­го мно­го­го­ло­сия, Комитас соз­дал на фольк­лор­ной ос­нове ряд хо­ров без со­про­во­ж­де­ния, сре­ди них - «Лору гутани оро­вел» («Ло­рий­ская плужная песня»), «Гу­та­негр» («Пес­ня плу­га»), «Ер­кра­гор­ци ерг» («Пес­ня зем­ле­дель­ца»), «Ка­ли ерг» («Пес­ня гум­на»). Национальными эмб­ле­ма­ми ста­ли пес­ни тра­гического со­дер­жа­ния «Крунк» («Жу­равль»), «Ан­ту­ни» («Без­дом­ный»), «Ци­ра­ни цар» («Аб­ри­ко­со­вое де­ре­во»), «Ци­цер­нак» («Лас­точ­ка»).

Бла­го­да­ря тру­дам Комитаса мно­го­го­ло­сие про­ник­ло в армянское бо­го­слу­же­ние, в Ар­мян­ской апо­столь­ской церк­ви ис­пол­ня­ет­ся соз­дан­ный им Па­та­раг (ли­тур­гия; за­вер­шён его уче­ни­ком В. Сар­ки­ся­ном, из­дан в 1933 году в Па­ри­же). Сре­ди других музыкальных со­чи­не­ний - фортепиано и ка­мер­но- ин­ст­ру­мен­таль­ные пье­сы. Со­хра­ни­лись ау­дио­за­пи­си соль­ных пе­сен Комитаса в ав­тор­ском ис­пол­не­нии.

Имя Комитаса при­свое­но квар­те­ту (Квар­тет име­ни Ко­ми­та­са), Ере­ван­ской консерватории (1946 год).

Нот­ные издания:

Собр. соч.: В 14 т. / Под ред. Р. Атая­на и Г. Геодакяна. Ер., 1969–2006.

Сочинения:

На­род­ные пес­ни. Эт­но­гра­фи­че­ский сб. Ер., 1931. [Т. 1];

Ста­тьи и ис­сле­до­ва­ния / Со­брал Р. Тер­ле­ме­зян. Ер., 1941 (на арм. яз.);

Ар­мян­ские на­род­ные пес­ни и пля­ски. Эт­но­гра­фи­че­ский сб. Ер., 1950. Т. 2;

Ар­мян­ская ду­хов­ная (цер­ков­ная) му­зы­ка // Со­вет­ская му­зы­ка. 1969. № 10;

Исследования и статьи: В 2 т. Ер., 2005–2007 (на арм. яз.).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.