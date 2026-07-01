КОМИССИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКОНОВ
КОМИССИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКОНОВ - в Российской империи в 1796-1826 годах государственное учреждение, созданное для кодификации законодательства; занималась также выработкой оснований российского права и составлением новых законопроектов; с 1810 года давала свои заключения по законопроектам, поступавшим в Департамент законов Государственного совета.
Первоначально состояла при Сенате, в 1801-1803 годах - непосредственно при императоре, в 1803-1810 годах - при Министерстве юстиции, в 1810-1826 годах - при Государственном совете. Активную роль в её деятельности играли князя П.В. Лопухин и М.М. Сперанский.
Комиссия подготовила проекты Гражданского, Торгового и Уголовного уложений, Устава гражданского судопроизводства и некоторые др. (не были утверждены), составила «Полный хронологический реестр законодательных актов со времени правления Алексея Михайловича» с их краткой аннотацией, опубликовала «Систематический свод существующих законов Российской империи» (часть 1, 1815 год) и «Основания Российского права, извлечённые из существующих законов Российской империи» (тома 1-2, 1821-1822 годы). Издавала «Труды» (тома 1-4, 1822 год).
Многие материалы, собранные и систематизированные Комиссией составления законов, впоследствии были использованы при подготовке «Полного собрания законов Российской империи» и «Свода законов Российской империи». В 1826 году преобразована во Второе отделение Собственной Его Импреаторского Величества канцелярии.