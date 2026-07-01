КОМИССИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКОНОВ

КОМИССИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКОНОВ - в Российской им­пе­рии в 1796-1826 годах государственное уч­ре­жде­ние, соз­дан­ное для ко­ди­фи­ка­ции за­ко­но­да­тель­ст­ва; за­ни­ма­лась так­же вы­ра­бот­кой ос­но­ва­ний российского пра­ва и со­став­ле­ни­ем но­вых за­ко­но­про­ек­тов; с 1810 года да­ва­ла свои за­клю­че­ния по за­ко­но­про­ек­там, по­сту­пав­шим в Департамент за­ко­нов Государственного со­ве­та.

Пер­во­на­чаль­но со­стоя­ла при Се­на­те, в 1801-1803 годах - не­пос­ред­ст­вен­но при им­пе­ра­то­ре, в 1803-1810 годах - при Министерстве юс­ти­ции, в 1810-1826 годах - при Государственном со­ве­те. Ак­тив­ную роль в её деятель­но­сти иг­ра­ли князя П.В. Ло­пу­хин и М.М. Спе­ран­ский.

Ко­мис­сия под­го­то­ви­ла про­ек­ты Гра­ж­дан­ско­го, Тор­го­во­го и Уго­лов­но­го уло­же­ний, Уста­ва гражданского су­до­про­из­вод­ст­ва и не­ко­то­рые др. (не бы­ли ут­вер­жде­ны), со­ста­ви­ла «Пол­ный хро­но­ло­ги­че­ский ре­естр за­ко­но­да­тель­ных ак­тов со вре­ме­ни прав­ле­ния Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча » с их крат­кой ан­но­та­ци­ей, опуб­ли­ко­ва­ла «Сис­те­ма­ти­че­ский свод су­ще­ст­вую­щих за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии» (часть 1, 1815 год) и «Ос­но­ва­ния Рос­сий­ско­го пра­ва, из­вле­чён­ные из су­ще­ст­вую­щих за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии» (тома 1-2, 1821-1822 годы). Из­да­ва­ла «Тру­ды» (тома 1-4, 1822 год).

Многие мате­риа­лы, со­б­ран­ные и си­сте­ма­ти­зи­ро­ван­ные Комиссией составления законов, впо­след­ст­вии бы­ли ис­поль­зо­ва­ны при под­го­тов­ке «Пол­но­го со­б­ра­ния за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии» и «Сво­да за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии». В 1826 году пре­об­ра­зо­ва­на во Вто­рое от­де­ле­ние Соб­ст­вен­ной Его Импреаторского Величества кан­це­ля­рии.

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