КОМИССИЯ ПРОШЕНИЙ
КОМИССИЯ ПРОШЕНИЙ (в 1810-1835 годах Комиссия по принятию прошений) - в Российской империи в 1810-1884 годах государственное учреждение, принимавшее и предварительно рассматривавшее поступавшие на Высочайшее имя жалобы и прошения.
В 1810-1835 годах состояла при Государственном совете, затем - самостоятельное ведомство, подчинявшееся непосредственно императору. Состав Комиссии прошений определялся императором. Принимала жалобы на решения департаментов Сената, министерств и Синода, а также (с 1835 года только по Высочайшему повелению) на Высочайше утверждённые решения Комитета министров и Государственного совета.
Принимала прошения о пенсиях, пособиях, наградах, о покровительстве разным родам деятельности, об узаконении детей и др., в 1841-1869 годах - также о помиловании и смягчении наказаний. Составляла заключения по жалобам и прошениям, которые статс-секретарём Его Императорского Величества по принятию прошений (член Комиссии прошений) представлялись на рассмотрение императора или Государственного совета. Дела «особой важности» К. п. передавала непосредственно на рассмотрение императора.
Комиссия принимала также различные проекты реформ от частных лиц и рассылала их соответствующим ведомствам. Издавала на средства Кабинета Его Императорского Величества труды учёных, произведения писателей и музыкантов, субсидировала постановки спектаклей. В 1884 году преобразована в Канцелярию по принятию прошений, первоначально находившуюся в ведении командующего Императорской Главной квартирой, а в 1895 года вновь ставшую самостоятельным ведомством при императоре.