КОМИССИЯ ПРОШЕНИЙ

КОМИССИЯ ПРОШЕНИЙ (в 1810-1835 годах Ко­мис­сия по при­ня­тию про­ше­ний) - в Российской им­пе­рии в 1810-1884 годах государственное уч­ре­ж­де­ние, при­ни­мав­шее и пред­ва­ри­тель­но рас­смат­ри­вав­шее по­сту­пав­шие на Вы­со­чай­шее имя жа­ло­бы и про­ше­ния.

В 1810-1835 годах со­стоя­ла при Государственном со­ве­те, за­тем - са­мо­сто­ятельное ве­дом­ст­во, под­чи­няв­шее­ся не­по­сред­ст­вен­но им­пе­ра­то­ру. Со­став Комиссии прошений оп­ре­де­лял­ся им­пе­ра­то­ром. При­ни­ма­ла жа­ло­бы на ре­ше­ния де­пар­та­мен­тов Се­на­та, ми­ни­стерств и Си­но­да, а так­же (с 1835 года толь­ко по Вы­со­чай­ше­му по­ве­ле­нию) на Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ные ре­ше­ния Комитета ми­ни­ст­ров и Государственного со­ве­та.

При­ни­ма­ла про­ше­ния о пен­си­ях , по­со­би­ях, на­гра­дах, о по­кро­ви­тель­ст­ве раз­ным ро­дам дея­тель­но­сти, об уза­ко­не­нии де­тей и др., в 1841-1869 годах - так­же о по­ми­ло­ва­нии и смяг­чении на­ка­за­ний. Со­став­ля­ла за­клю­че­ния по жа­ло­бам и про­ше­ни­ям, ко­то­рые статс-сек­ре­та­рём Его Императорского Величества по при­ня­тию про­ше­ний (член Комиссии прошений) пред­став­ля­лись на рас­смот­ре­ние им­пе­ра­то­ра или Государственного со­ве­та. Де­ла «осо­бой важ­но­сти» К. п. пе­ре­да­ва­ла не­по­сред­ст­вен­но на рас­смот­ре­ние им­пе­ра­то­ра.

Ко­мис­сия при­ни­ма­ла так­же различные про­ек­ты ре­форм от ча­ст­ных лиц и рас­сы­ла­ла их со­от­вет­ст­вую­щим ве­дом­ст­вам. Из­да­ва­ла на сред­ст­ва Ка­би­не­та Его Императорского Величества тру­ды учё­ных, про­из­ве­де­ния пи­са­те­лей и му­зы­кан­тов, суб­си­ди­ро­ва­ла по­ста­нов­ки спек­так­лей. В 1884 году пре­об­ра­зо­ва­на в Кан­це­ля­рию по при­ня­тию про­ше­ний, пер­во­на­чаль­но на­хо­див­шую­ся в ве­де­нии ко­ман­дую­ще­го Им­пе­ра­тор­ской Глав­ной квар­ти­рой, а в 1895 года вновь став­шую са­мо­сто­ятельным ве­дом­ст­вом при им­пе­ра­то­ре.

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