КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АНТИАМЕРИКАНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИ́ССИЯ ПО РАССЛЕ́ДОВАНИЮ АНТИАМЕРИКА́НСКОЙ ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТИ (House on Un-American Activities Committee) - комиссия Палаты представителей Конгресса США в 1930-1970-х годах.
Образована в 1934 году в целях борьбы с «распространением в США подрывной и антиамериканской пропаганды, источником которой являются либо иностранные государства, либо местные круги, выступающие против гарантированных Конституцией принципов государственного строя США». С 1938 года имела статус временной. В 1946 года вновь включена в число постоянных комиссий, состояла из 9 человек, располагала разветвлённым аппаратом.
Комиссией был составлен список неблагонадёжных лиц, которых указом Президента США (22 марта 1947 года) было запрещено принимать на государственную службу, а также «чёрный список» актёров, режиссёров и сценаристов Голливуда, подозреваемых в коммунистических взглядах. В начале 1950-х годов, в разгар «холодной войны», комиссия активно поддержала деятельность сенатора Дж. Маккарти. 18 февраля 1969 года переименована в Комиссию по внутренней безопасности (Committee on Internal Security). Официально ликвидирована в 1975 году.