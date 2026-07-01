КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АНТИАМЕРИКАНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМИ́ССИЯ ПО РАССЛЕ́ДОВАНИЮ АН­ТИАМЕРИКА́НСКОЙ ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТИ (House on Un-American Activities Commit­tee) - ко­мис­сия Па­ла­ты пред­ста­ви­телей Кон­грес­са США в 1930-1970-х годах.

Об­ра­зо­ва­на в 1934 году в це­лях борь­бы с «рас­про­стра­не­ни­ем в США под­рыв­ной и анти­аме­ри­кан­ской про­па­ган­ды, ис­точ­ни­ком ко­то­рой яв­ля­ют­ся ли­бо ино­стран­ные го­су­дар­ст­ва, ли­бо ме­ст­ные кру­ги, вы­сту­паю­щие про­тив га­ран­ти­ро­ван­ных Кон­сти­ту­ци­ей прин­ци­пов го­су­дар­ст­вен­но­го строя США». С 1938 года име­ла ста­тус вре­мен­ной. В 1946 года вновь вклю­че­на в чис­ло по­сто­ян­ных ко­мис­сий, со­стоя­ла из 9 человек, рас­по­ла­га­ла раз­ветв­лён­ным ап­па­ра­том.

Ко­мис­си­ей был со­став­лен спи­сок не­бла­го­на­дёж­ных лиц, ко­то­рых ука­зом Пре­зи­ден­та США (22 марта 1947 года) бы­ло за­пре­ще­но при­ни­мать на государственную служ­бу, а так­же «чёр­ный спи­сок» ак­тё­ров, ре­жис­сё­ров и сце­на­ри­стов Гол­ли­ву­да , по­доз­ре­вае­мых в ком­му­ни­стических взгля­дах. В начале 1950-х годов, в раз­гар «хо­лод­ной вой­ны», ко­мис­сия ак­тив­но под­дер­жа­ла дея­тель­ность се­на­то­ра Дж. Мак­кар­ти . 18 февраля 1969 года пе­ре­име­но­ва­на в Ко­мис­сию по внутренней без­о­пас­но­сти (Committee on Internal Securi­ty). Офи­ци­аль­но ли­к­ви­ди­ро­ва­на в 1975 году.

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