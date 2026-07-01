КОМИССИЯ ПЕЧАТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАМОТ И ДОГОВОРОВ (1811‒1917)

Комиссия печaтания госудaрственных грaмот и договоров (1811—1917) — научное учреждение, созданное при Московском архиве Коллегии иностранных дел по инициативе Н. П. Румянцева для издания документов по внутренней и внешней политике России.

При участии историков и архивистов Н. Н. Бантыш-Каменского , К. Ф. Калайдовича , А. Ф. Малиновского и П. М. Строева К. п. г. г. и д. подготовила к публикации «Собрание государственных грамот и договоров» (Ч. 1—5. М., 1813—1878), а также «Законы великого князя Иоанна Васильевича и внука его царя Иоанна Васильевича...» (М., 1819), «Софийский временник» (Ч. 1—2. М., 1820—1821), «Книгу в лицах об избрании на царствование Михаила Федоровича Романова» (М., 1856), и др.

В конце XIX в. К. п. г. г. и д. начинает выпускать непериодическое издание «Сборники Московского главного архива Министерства иностранных дел», задача которых — осветить состав и содержание документов архива.

Лит.: Очерк деятельности Комиссии печатания грамот и договоров. М., 1877; Чуракова Л. Е. Комиссия печатания государственных грамот и договоров // Советские архивы. 1987. № 5.